L'USACE choisit Woolpert pour un contrat de 50 millions de dollars portant sur l'architecture, l'ingénierie et la capacité de cartographie

Le contrat IDIQ de cinq ans desservira des branches de l'armée américaine dans l'ensemble du district européen.

WIESBADEN, Allemagne, 13 août 2024 /PRNewswire/ -- Woolpert a été sélectionné pour un contrat de livraison indéfinie et de quantité indéfinie de 50 millions de dollars sur cinq ans afin de fournir des services professionnels et non professionnels de cartographie et de gestion pour des projets assignés à l'U.S. Army Corps of Engineers Europe District afin de soutenir les installations dans toute l'Europe. Woolpert a récemment servi le district dans le cadre d'un contrat de cinq ans portant sur des services de SIG/cartographie, d'arpentage et de cartographie photogrammétrique dans le cadre d'un accord de coentreprise.

Les services à fournir dans le cadre du contrat actuel comprennent la photographie aérienne et la collecte et le traitement de données lidar, la photogrammétrie, l'arpentage, la cartographie CAD/SIG et la migration de données, ainsi que l'étude du site, des services publics et de l'utilisation de l'espace.

« En tirant parti de notre expérience passée avec le district, de notre présence locale et de notre base de sous-traitants qualifiés, nous avons le privilège de poursuivre notre travail avec l'USACE Europe et ses parties prenantes », déclare Darius Hensley, vice-président de Woolpert et directeur du programme de sécurité nationale.

Le contrat est en cours.

À propos de Woolpert

Woolpert est la première société d'architecture, d'ingénierie, de géospatial (AIG) et de conseil stratégique, avec l'ambition de devenir l'une des meilleures entreprises au monde. Nous innovons au sein des marchés et d'un marché à l'autre afin de servir efficacement nos clients publics, privés et gouvernementaux dans le monde entier. Woolpert est une entreprise géospatiale classée dans le Top 100 mondial, une entreprise de conception mondiale classée dans le Top 100 ENR, a obtenu sept certifications Great Place to Work et entretient activement une culture de croissance, d'inclusion, de diversité et de respect. Fondé en 1911 à Dayton, dans l'Ohio, Woolpert est depuis 2015 la société AIG qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis. Woolpert compte plus de 2 500 employés et plus de 60 bureaux sur les cinq continents. Pour en savoir plus, consultez le site woolpert.com.

