USACE wählt Woolpert für einen 50-Millionen-Dollar-Auftrag in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Kartierung aus

Der IDIQ-Vertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren betrifft US-Stützpunkte in ganz Europa.

WIESBADEN, Deutschland, 13. August 2024 /PRNewswire/ -- Woolpert wurde für einen Fünf-Jahres-Vertrag mit unbestimmten Lieferfristen und -mengen mit einem Gesamtvolumen von 50 Millionen US-Dollar ausgewählt. Dafür soll das Unternehmen professionelle und nicht-professionelle Kartierungs- und Managementdienste für Projekte für das U.S. Army Corps of Engineers Europe District zur Unterstützung von Einrichtungen in ganz Europa erbringen. Zuletzt war Woolpert im Rahmen eines fünfjährigen Vertrages über gemeinsame GIS-/Kartierungs-, Vermessungs- und photogrammetrische Kartierungsdienste im Rahmen eines Joint Ventures für den District tätig.

Die im Rahmen des aktuellen Vertrags zu erbringenden Leistungen umfassen Luftbildaufnahmen und Lidar-Erfassung und -Verarbeitung, Photogrammetrie, Landvermessung, CAD/GIS-Kartierung und Datenmigration sowie Standort-, Versorgungs- und Raumnutzungsvermessung.

„Wir nutzen unsere bisherigen Erfahrungen mit dem District, unsere Präsenz vor Ort und unsere qualifizierten Unterauftragnehmer und freuen uns, unsere Arbeit mit dem USACE Europe und seinen Stakeholdern fortzusetzen", sagte Darius Hensley, Vice President und National Security Program Director von Woolpert.

Der Vertrag ist derzeit in Arbeit.

Informationen zu Woolpert

Woolpert ist ein führendes Architektur-, Ingenieur-, Geodaten- (AEG) und Strategieberatungsunternehmen mit der Vision, eines der besten Unternehmen der Welt zu werden. Wir liefern marktintern und marktübergreifend innovative Lösungen, mit denen wir privatwirtschaftliche und staatliche Kunden weltweit effektiv unterstützen. Woolpert ist unter den „Global Top 100 Geospatial Companies", den „Top 100 ENR Global Design Firms", wurde sieben Mal als „Great Place to Work" ausgezeichnet und pflegt aktiv eine Kultur des Wachstums, der Integration, der Vielfalt und des Respekts. Woolpert wurde 1911 in Dayton, Ohio, gegründet und ist seit 2015 das am schnellsten wachsende AEG-Unternehmen in Amerika. Woolpert hat über 2.500 Mitarbeitende und unterhält mehr als 60 Büros auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter woolpert.com.

