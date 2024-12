L'USACE confie à la coentreprise Woolpert-Black & Veatch un contrat de 94,5 millions de dollars pour l'élaboration d'un plan directeur

Le contrat, d'une durée de cinq ans, permettra de soutenir les branches de l'armée américaine dans 30 pays d'Europe.

WIESBADEN, Allemagne, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le U.S. Army Corps of Engineers Europe a choisi la coentreprise de Woolpert et de Black & Veatch pour fournir des services d'architecture, d'ingénierie, de planification générale et de conception dans le cadre d'un contrat de cinq ans d'une valeur de 94,5 millions de dollars. Le contrat porte sur des installations et des projets militaires dans 30 pays européens.

Le contrat, qui devrait prendre fin en septembre 2029, comprendra la préparation de plans directeurs d'installations et de locaux pour l'infrastructure militaire, la préparation de plans conceptuels connexes, l'achèvement des plans et les documents justificatifs à l'appui des installations militaires et autres.

C'est la deuxième fois consécutive que la coentreprise de Woolpert et de Black & Veatch est sélectionnée pour ce contrat à capacité partagée, à prestations et à quantité indéterminées, qui avait lui déjà été attribué en 2019.

« Nous sommes ravis de poursuivre et d'approfondir nos relations avec l'USACE Europe en mettant à profit notre expertise et notre gamme complète de services et de compétences en architecture et ingénierie pour soutenir et mettre en œuvre les moyens et les missions de défense et de sécurité des États-Unis dans toute l'Europe », a déclaré Doug Brown, Vice-président de Woolpert et Directeur du marché fédéral.

« Il s'agit d'un contrat essentiel qui témoigne de la confiance que l'USACE Europe continue d'accorder à notre équipe Woolpert-Black & Veatch pour mener à bien des projets de planification complexes et de grande envergure sur le théâtre européen », a déclaré Rick Kaiser, major général de l'armée américaine à la retraite, qui dirige le segment des clients fédéraux et des solutions stratégiques de Black & Veatch. « Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec l'USACE et ses clients afin de répondre aux besoins les plus complexes en matière d'installations et d'infrastructures pour soutenir les forces armées. »

À propos de Woolpert

Woolpert est la première société d'architecture, d'ingénierie, de géospatial (AIG) et de conseil stratégique, avec l'ambition de devenir l'une des meilleures entreprises au monde. Nous innovons au sein des marchés et d'un marché à l'autre afin de servir efficacement nos clients publics, privés et gouvernementaux dans le monde entier. Inscrite à la liste des 100 premières sociétés de design dans le monde d'ENR, Woolpert a obtenu huit certifications « Great Place to Work », et encourage activement une culture de croissance, d'inclusion, de diversité et de respect. Fondé en 1911 à Dayton, dans l'Ohio, Woolpert est depuis 2015 la société AIG qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis. Woolpert compte plus de 2 700 employés et plus de 60 bureaux sur les cinq continents. Pour en savoir plus, consultez le site woolpert.com.

À propos de Black & Veatch

Black & Veatch est une société mondiale d'ingénierie, d'approvisionnement, de conseil et de construction détenue à 100 % par ses employés, avec plus d'un siècle d'expérience en matière d'innovation dans les infrastructures durables. Depuis 1915, nous aidons nos clients à améliorer la vie des gens dans le monde entier en renforçant la résilience et la fiabilité de nos actifs d'infrastructure. Suivez-nous sur www.bv.com et sur LinkedIn, Facebook, X (Twitter) et Instagram.

