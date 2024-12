Woolpert-Black & Veatch Joint Venture erhält Auftrag in Höhe von 94,5 Mio. USD für Masterplanung von USACE

Der Fünfjahresvertrag sieht die Unterstützung von US-Militärstellen in 30 europäischen Ländern vor.

WIESBADEN, Deutschland, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Der U.S. Army Corps of Engineers Europe District hat das Joint Venture von Woolpert und Black & Veatch ausgewählt, um im Rahmen eines Fünfjahresvertrags im Wert von 94,5 Millionen USD Architektur-, Ingenieur-, Masterplanungs- und Designdienstleistungen zu erbringen. Der Vertrag unterstützt militärische Einrichtungen und Projekte in 30 europäischen Ländern.

Der Auftrag, der voraussichtlich im September 2029 abgeschlossen sein wird, umfasst die Erstellung von Installations- und Einrichtungsplänen für die militärische Infrastruktur, die Ausarbeitung entsprechender Konzeptentwürfe, die Fertigstellung von Entwürfen und die Erstellung von Unterlagen zur Unterstützung von militärischen und anderen Einrichtungen.

Woolpert und Black & Veatch wurden bereits zum zweiten Mal in Folge für diesen Vertrag mit geteilter Kapazität, unbestimmter Lieferung und unbestimmter Menge ausgewählt, der bereits im Jahr 2019 vergeben wurde.

„Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung zu USACE Europe fortzusetzen und zu vertiefen, indem wir unsere fachkundigen, umfassenden AE-Dienstleistungen und -Fähigkeiten einsetzen, um wichtige US-Verteidigungs- und Sicherheitsfähigkeiten und -Einsätze in ganz Europa zu unterstützen und zu ermöglichen", so Doug Brown, Vizepräsident und Bundesmarktleiter von Woolpert.

„Dies ist ein entscheidender Vertragsgewinn, der das anhaltende Vertrauen von USACE Europe in unser Team von Woolpert-Black & Veatch bei der Durchführung hochkarätiger und komplexer Planungsprojekte in ganz Europa widerspiegelt", sagte Rick Kaiser, ein pensionierter Generalmajor der US-Armee, der bei Black & Veatch das Kundensegment der Bundesbehörden und die geschäftskritischen Lösungen leitet. „Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit dem USACE und seinen Kunden fortzusetzen, um die anspruchsvollsten Anlagen- und Infrastrukturanforderungen zur Unterstützung der Streitkräfte zu erfüllen.

Informationen zu Woolpert

Woolpert ist ein führendes Architektur-, Ingenieur-, Geodaten- (AEG) und Strategieberatungsunternehmen mit der Vision, eines der besten Unternehmen der Welt zu werden. Wir liefern marktintern und marktübergreifend innovative Lösungen, mit denen wir privatwirtschaftliche und staatliche Kunden weltweit effektiv unterstützen. Woolpert ist ein Top-100-Unternehmen der ENR Global Design und hat acht Great-Place-to-Work-Zertifizierungen erhalten. Das Unternehmen fördert aktiv eine Kultur des Wachstums, der Inklusion, der Vielfalt und des Respekts. Woolpert wurde 1911 in Dayton, Ohio, gegründet und ist seit 2015 das am schnellsten wachsende AEG-Unternehmen in Amerika. Woolpert hat über 2.700 Mitarbeiter und mehr als 60 Büros auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter woolpert.com.

Informationen zu Black & Veatch

Black & Veatch ist ein globales Ingenieur-, Beschaffungs-, Beratungs- und Bauunternehmen, das sich zu 100 % im Besitz von Mitarbeitern befindet und seit mehr als 100 Jahren Innovationen im Bereich nachhaltiger Infrastrukturen vorweisen kann. Seit 1915 unterstützen wir unsere Kunden dabei, das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern, indem wir uns um die Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit unserer wichtigsten Infrastrukturen kümmern. Folgen Sie uns auf www.bv.com und auf LinkedIn, Facebook, X (Twitter) und Instagram.

