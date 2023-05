L'usine de CEAT à Ambernath reçoit une note de cinq étoiles à l'issue de l'audit du British Safety Council

CEAT Specialty (une branche de CEAT Tyres) est fière d'annoncer que son usine d'Ambernath a reçu une note de cinq étoiles à l'issue de l'audit sur la santé et la sécurité au travail mené par le British Safety Council

MUMBAI, Inde, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- L'usine d'Ambernath de la société a fait l'objet d'une évaluation exhaustive, chiffrée et rigoureuse de ses politiques, processus et pratiques en matière de santé et de sécurité au travail. Le processus de vérification comprenait un examen de la documentation, des entrevues avec la haute direction, les employés et d'autres intervenants clés, ainsi qu'un échantillonnage des activités opérationnelles.

Mike Robinson, directeur général du British Safety Council, a déclaré : « L'attribution de la note de cinq étoiles à l'issue de notre audit sur les meilleures pratiques en matière et santé et de sécurité est une réussite exceptionnelle et reflète une organisation proactive qui s'engage à améliorer continuellement ses dispositions en matière de santé et de sécurité et à gérer les risques pour la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs. »

Amit Tolani, directeur général de CEAT Specialty, a ajouté : « Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons reçu une note de cinq étoiles à l'issue de l'audit du British Safety Council sur la santé et la sécurité au travail. Cette réussite souligne notre ferme engagement à assurer la sécurité et le bien-être de nos employés et de nos intervenants. Nous visons à améliorer constamment nos systèmes de gestion de la santé et de la sécurité afin de maintenir notre position d'organisation aux pratiques exemplaires. »

À propos de CEAT

CEAT a été fondé en 1924 à Turin, en Italie. Aujourd'hui, il s'agit de l'un des principaux fabricants de pneus en Inde, et les pneus CEAT sont vendus dans plus de 115 pays du monde.

La marque est arrivée en Inde en 1958, avant d'être intégrée au RGP Group. RPG est l'une des principales maisons de commerce en Inde, avec un chiffre d'affaires de groupe de 3,6 milliards de dollars.

Dans son segment Specialty, CEAT fabrique des pneus pour les engins agricoles, miniers et de terrassement, industriels et de construction, ainsi que des pneus spéciaux tout-terrain. Pour plus d'informations, consultez https://www.ceatspecialty.com

