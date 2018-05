Lutter ensemble contre l'obésité pour un futur plus sain pour tous en Europe - L'ISA soutient la Journée européenne de l'obésité 2018

En Europe, on estime que plus de 50 % de la population est actuellement en surpoids ou obèse et que plus de 20 % est obèse. D'ici à 2030, on estime que plus de 50 % de la population européenne sera obèse. La Journée européenne de l'obésité, célébrée cette année le 19 mai, présente l'occasion de renforcer les efforts collectifs en vue de lutter ensemble contre l'obésité, en sensibilisant le public sur la question et sur les nombreuses autres maladies sur lesquelles elle a une incidence. Cette année, l'International Sweeteners Association (ISA) joint ses forces au Collectif National des Associations d'Obèses (CNAO) et à Adexo (Association des obèses et anciens obèses du Portugal) pour soutenir la Journée européenne de l'obésité et les activités connexes de l'European Association for the Study of Obesity(EASO, ou Association européenne d'étude de l'obésité).

L'obésité est un défi de santé publique croissant partout dans le monde et touche les personnes de tous âges. Les causes courantes de l'obésité comprennent un mode de vie plus sédentaire et une combinaison de manque d'activité physique et d'apport calorique accru. Par ailleurs, l'obésité et l'excès de poids ont des répercussions directes sur la santé et l'espérance de vie et sont associés à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, de diabètes, de certains cancers et de troubles articulaires et musculaires. Outre l'incidence directe sur la santé des personnes, l'obésité coûte à l'UE 70 milliards d'euros par an, en termes de soins de santé et de productivité.

Pour soutenir la Journée européenne de l'obésité le 19 mai 2018, l'ISA s'associe au CNAO et à Adexo, pour sensibiliser le public sur l'obésité et ses conséquences. À cette occasion, l'ISA a conçu - en collaboration avec le CNAO et Adexo - une animation vidéo faisant découvrir les petits gestes à adopter pour réduire l'apport calorique et augmenter l'activité physique et leur importance dans la lutte contre l'obésité. Voir la vidéo par le biais de ce lien et téléchargez l'infographie connexe en cliquant ici.

