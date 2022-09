LUXASIA remporte le prix Deloitte de la société la mieux gérée à Singapour pour la deuxième année consécutive

SINGAPOUR, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Cette année encore, LUXASIA a été nommée l'une des sociétés les mieux gérées de Singapour par Deloitte. Ce prix est une affirmation éclatante du plan de croissance triennal complet et ambitieux de l'entreprise, ainsi que de sa culture d'innovation, de diversité et de travail d'équipe.

From left to right, Sabrina Chong, Alwyn Chong, Dr Wolfgang Baier, and Patrick Chong celebrates LUXASIA’s second win of Deloitte’s Best Managed Companies Singapore Award

« Cette victoire est capitale alors que nous entamons le prochain chapitre de l'hypercroissance de notre entreprise au cours des trois prochaines années. Notre objectif est de conquérir le secteur florissant de la beauté et de l'art de vivre de luxe en Asie-Pacifique, en nous appuyant sur de solides capacités forgées au cours de notre rigoureux parcours de transformation qui a duré cinq ans. En tant qu'équipe réunissant 2000 talents sur 15 marchés, nous mènerons la charge », a asséné le Dr Wolfgang Baier, PDG du groupe LUXASIA.

Le programme de récompenses Best Managed est reconnu dans 48 pays à travers le monde. Il évalue les entreprises en fonction de quatre piliers : la stratégie, la qualité de gestion, les capacités et l'innovation, la culture et l'engagement, ainsi que la gouvernance et les finances.

LUXASIA est le leader de la création de marques en Asie-Pacifique avec des capacités de distribution omnicanal intégrant des services de luxe de premier ordre, un commerce en ligne astucieux et de riches analyses de consommation dans 15 marchés, alimentées par 2000 talents en partenariat avec plus de 120 marques. Loin de se reposer sur ses lauriers malgré cinq années d'une transformation épuisante, LUXASIA vient de dévoiler un prochain plan de croissance tri-annuel couvrant les domaines des talents, des affaires et des consommateurs, des capacités omnicanales et de sa plateforme d'exploitation sous-jacente.

Deux points essentiels du plan de croissance seront l'expansion continue de LEAP Commerce, son catalyseur de commerce électronique en propriété exclusive et l'expansion régionale d'Escentials, son propre concept de commerce de niche omnicanal de luxe. Le cœur de LUXASIA sera toujours la création de marques omnicanales dans le domaine de la beauté de luxe, une formule gagnante éprouvée par le temps, fondée sur son expertise du marché, ses relations solides et son réseau. En parallèle, LUXASIA exploitera les synergies commerciales et opérationnelles significatives pour le secteur de l'art de vivre de luxe, un secteur voisin très attrayant. De côté-là, les premiers résultats, déjà impressionnants, comprennent le lancement du prestigieux Dyson en Indonésie.

M. Patrick Chong, fondateur et président de LUXASIA, a exprimé sa plus profonde gratitude : « Cette reconnaissance témoigne de la confiance et du soutien profonds de nos plus de 120 partenaires de marques de luxe, ainsi que de nos nombreux partenaires commerciaux et détaillants dans toute la région. Ensemble, nous continuerons à bâtir des marques, à développer des talents et à ravir les consommateurs locaux partout où nous irons en Asie-Pacifique. »

