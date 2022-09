Pelo segundo ano consecutivo, LUXASIA conquista o Prêmio Best Managed Companies Singapore conferido pela Deloitte

SINGAPURA, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Este ano, a LUXASIA foi novamente nomeada pela Deloitte, uma das Best Managed Companies de Singapura. Este prêmio é uma afirmação retumbante do abrangente e ambicioso plano de crescimento de três anos da empresa, bem como da sua cultura de inovação, diversidade e trabalho em equipe.

Da esquerda para a direita, Sabrina Chong, Alwyn Chong, Dra. Wolfgang Baier e Patrick Chong comemoram a segunda vez que a LUXASIA recebe o Prêmio Best Managed Companies Singapore conferido pela Deloitte (PRNewsfoto/LUXASIA)

"Esta vitória é importante à medida que iniciamos nosso próximo capítulo de hipercrescimento em nossa jornada corporativa nos próximos três anos. Nosso objetivo é dominar o crescente setor de beleza e estilo de vida de luxo na região Ásia-Pacífico, impulsionado por sólidos recursos resultantes da nossa rigorosa jornada de cinco anos de transformação. Como uma equipe de 2.000 talentos em 15 mercados, lideraremos a tarefa", disse o Dr. Wolfgang Baier, CEO do Grupo LUXASIA.

O Best Managed é um programa de prêmio muito prestigiado em 48 países em todo o mundo. O prêmio avalia empresas com base em quatro pilares – estratégia, qualidade de gestão, recursos e inovação, cultura e compromisso, bem como governança e finanças.

A LUXASIA é a principal desenvolvedora de marcas da região Ásia-Pacífico com recursos de distribuição omnicanal que integram varejo de luxo de primeira linha, comércio on-line experiente e análise rica do consumidor localizada em 15 mercados, impulsionada por 2.000 talentos e com parceria em mais de 120 marcas. Não apenas satisfeita com as conquistas obtidas, apesar do investimento de cinco anos em transformação exaustiva, a LUXASIA revelou um próximo plano de crescimento de três anos cobrindo talentos, negócios e consumidores, recursos omnicanal e sua plataforma operacional subjacente.

Dois destaques do plano de crescimento são a expansão contínua do LEAP Commerce, seu facilitador de comércio eletrônico de propriedade total e a expansão regional de produtos essenciais, seu próprio conceito de luxo de nicho varejo omnicanal. O ponto central da LUXASIA será sempre a construção da marca omnicanal no espaço de beleza de luxo – uma fórmula vencedora comprovada e fundamentada em sua experiência no mercado e sólidos relacionamentos de rede. Paralelamente, a LUXASIA aproveitará as sinergias significativas de negócios e operações para o setor de estilo de vida de luxo, uma atraente adjacência de negócios. Os primeiros frutos impressionantes nessa frente incluem o lançamento da prestigiada marca Dyson na Indonésia.

Com profunda gratidão, Patrick Chong, fundador e presidente da LUXASIA, declarou: "Este reconhecimento comprova a profunda confiança e o apoio dos nossos mais de 120 parceiros de marcas de luxo, bem como dos nossos muitos parceiros de comércio e varejo em toda a região. Juntos, continuaremos a construir marcas, desenvolver talentos e oferecer encantamento aos consumidores locais onde quer que estejamos na região Ásia-Pacífico."

