Luxshare Precision logra una mejora de dos niveles en su calificación ESG de MSCI, obteniendo la calificación A, lo que demuestra su continua fortaleza en el desarrollo sostenible

NUEVA YORK, 17 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- MSCI (Morgan Stanley Capital International), proveedor líder mundial de índices, anunció recientemente sus últimos resultados de calificación ESG. Luxshare Precision (002475.SZ) ha obtenido una calificación A, dos niveles superior a la anterior (BB), superando al 78% de sus competidores globales. Este hito refleja el sólido progreso de la compañía en materia de sostenibilidad, con una mejora continua en la gestión de riesgos ESG, su capacidad de creación de valor y el reconocimiento del mercado de capitales global.

A lo largo de los años, Luxshare Precision ha integrado activamente los principios ESG en su estrategia corporativa y sus operaciones. Las puntuaciones ESG de la compañía en múltiples categorías —como oportunidades en tecnologías limpias, seguridad química, gestión laboral y abastecimiento controvertido— han superado el promedio del sector, lo que subraya su compromiso a largo plazo con un crecimiento responsable y sostenible.

Prácticas ESG clave destacadas

Oportunidades en Tecnologías Limpias: Luxshare Precision continúa incrementando la inversión en I+D y la comercialización de productos de tecnologías limpias, que abarcan sistemas de propulsión para vehículos eléctricos, soluciones de alimentación para centros de datos, sistemas de gestión térmica, cargadores inalámbricos, inversores y sistemas de almacenamiento de energía.

Gestión Laboral: Luxshare Precision ha optimizado los sistemas de compensación y desempeño de toda la compañía, ha establecido una estrategia distintiva de desarrollo de talento y ha implementado programas de capacitación integrales, obteniendo reconocimientos como el de Mejor Empleador del Mundo según Forbes .

Abastecimiento Responsable: La compañía mantiene una estricta supervisión de todas las fundiciones y refinerías (SOR) en su cadena de suministro que trabajan con materiales 3TG. Exige que el 100% de las SOR cuenten con la certificación de conformidad del Proceso de Garantía de Minerales Responsables (RMAP) e implementa una trazabilidad completa de los minerales 3TG hasta sus países de origen.

Seguridad Química: La compañía gestiona de forma proactiva las sustancias potencialmente dañinas y supervisa de cerca las tendencias regulatorias, incluidas las sustancias que aún no están formalmente restringidas.

Gobierno Corporativo: La empresa ha fortalecido sus estructuras de gobierno, implementado políticas avanzadas como la recuperación de compensaciones y mecanismos de votación sobre remuneración de ejecutivos, y planea nombrar un director independiente no ejecutivo principal para salvaguardar aún más los intereses de los inversores.

Conducta Empresarial: Luxshare Precision promueve una cultura corporativa transparente mediante capacitación en ética empresarial y anticorrupción para toda la empresa.

El avance de Luxshare Precision en materia de ESG, desde la exploración hasta la mejora y la innovación, demuestra su compromiso a largo plazo con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. De cara al futuro, la empresa seguirá impulsando las prácticas de gestión ESG, generando valor estable y a largo plazo para sus grupos de interés globales, al tiempo que busca un crecimiento sostenible. Guiada por su misión de «Comprometidos con el avance de la tecnología de vanguardia y el cumplimiento de las ambiciones de nuestros socios globales», Luxshare Precision profundizará la colaboración en toda su cadena de valor para promover un desarrollo inclusivo, armonioso y sostenible.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2711631/LUXSHARE_ICT.jpg