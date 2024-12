Luxurynsight y Heuritech se unen para llegar al siguiente nivel de inteligencia de datos

PARÍS, 2 de diciembre de 2024 - Luxurynsight y Heuritech, dos líderes franceses en Inteligencia Artificial y Datos, se unen para descubrir el siguiente nivel de inteligencia de datos para las marcas de Lujo, Moda y Belleza

/PRNewswire/ -- A partir de noviembre de 2024, Heuritech se ha unido oficialmente al Grupo Luxurynsight. Esta operación estratégica marca un importante paso adelante en su visión compartida de convertirse en el líder mundial de SaaS de Inteligencia de Datos para la toma de decisiones estratégicas en las industrias del lujo, la moda y la belleza.

Esta unión refuerza la reconocida experiencia de Luxurynsight en inteligencia de mercado con los conocimientos de vanguardia de Heuritech sobre el consumidor, creando una solución potente y completa para que los profesionales del sector tomen decisiones más informadas y basadas en datos.

Luxurynsight se ha forjado una reputación como socio de datos de confianza de prestigiosos grupos y casas como LVMH, Chanel, Kering, L'Oréal, Dior, Bulgari, Balenciaga, Armani, Coty o Puig.

Heuritech tiende un puente entre la inteligencia artificial y las empresas, permitiendo a grandes marcas, minoristas y fabricantes de todo el mundo prever la demanda y las tendencias con mayor precisión.

"La incorporación del reconocimiento de productos y la previsión de tendencias mediante IA de Heuritech refuerza nuestra capacidad para ofrecer una visión completa de 360 grados de la dinámica del mercado y los comportamientos de los consumidores, mejorando la ventaja competitiva de nuestros clientes", indicó Jonathan Siboni, consejero delegado de Luxurynsight.

Los fondos de inversión Elaia y Serena se complacen y enorgullecen de formar parte del accionariado de Luxurynsight junto a accionistas estratégicos históricos como Christian Blanckaert (ex vicepresidente ejecutivo de Hermès), Stanislas de Quercize (ex consejero delegado de Cartier), Isabelle Gex (ex presidenta de Shiseido Fragrance), Pierre Denis (ex consejero delegado de Jimmy Choo), Boris Collardi (ex socio gerente de Pictet, ex consejero delegado de Julius Baer), Sandrine Zerbib (ex presidenta de Adidas China), etc.

Luxurynsight y Heuritech están entusiasmados con el futuro y comprometidos a seguir proporcionando información accionable que los clientes necesitan cada vez más para mantenerse un paso adelante en la dinámica del mercado.

Si desea más información visite dedicated page

Acerca de Luxurynsight - Luxurynsight proporciona un conjunto de plataformas SaaS basadas en IA a más de 50 grupos de lujo, moda y belleza, M aisons y minoristas. Les ayuda a realizar análisis basados en datos sin precedentes para optimizar la toma de decisiones en materia de inteligencia competitiva y marketing (LY News, LY Watch), fijación de precios (LY Price), venta al por menor (LY Retail) o inversión.

Acerca de Heuritech - Heuritech ha desarrollado una tecnología de reconocimiento visual basada en IA y un modelo de previsión líderes en el mundo para marcas de moda. Galardonada por primera vez con el premio a la innovación VivaTech LVMH, su plataforma SaaS aporta a las marcas el mayor conjunto de datos escalable y el modelo de previsión más preciso para cuantificar y predecir lo que se lleva por mercado y tipología (productos, colores, etc.).

Contacto de prensa - Léa Gossein - [email protected] | Céline Cattoen - [email protected]