Luxus-Fintech Privat 3 Money verlängert Goffs Titelsponsoring

LONDON, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Privat 3 Money (P3), das exklusivste britische Wohlstands-Tech-Unternehmen, hat eine Verlängerung seines Sponsorings für Goffs London Sale bekanntgegeben, die prestigeträchtige Boutique-Auktion von Vollblutpferden, die am Vorabend des Royal-Ascot-Rennens stattfindet.

Privat 3 Money CEO Reda Bedjaoui (L) alongside (from L-R) Goffs Chairman Eimear Mulhern, his partner Carmele McGeary and Goffs CEO Henry Beeby

Die Veranstaltung, die in den Gärten des Kensington Palace abgehalten wird, gilt weithin als eine der wichtigsten Veranstaltungen im Rennkalender und bietet potenziellen Pferdebesitzern und Käufern aus aller Welt eine einzigartige Plattform zum Kauf und Verkauf von Royal-Ascot-Einsteigern und internationalen Rennkandidaten.

Im Laufe der Jahre hat Goffs London Sale viele der höchsten Preise des Vereinigten Königreichs für Pferde im Training erreicht. Letztes Jahr umfassten die Erwerbe den Kauf von Cadillac durch Scheich Abdullah Al-Malek Al-Sabah für 500.000 GBP, den Verkauf von Crypto Force für 900.000 GBP und einen Spitzenpreis von 1,2 Millionen GBP für Hoo Ya Mal, den Zweitplatzierten beim Epsom Derby 2022.

P3 wurde gegründet, um einer neuen Generation vermögender Privatpersonen zu dienen. Das Unternehmen gestaltet den Zugang zu Einlagen, Zahlungen, Devisen und Trading für das digitale Zeitalter neu, ermöglicht Finanztransaktionen von überall auf der Welt über das Smartphone und erhält gleichzeitig die persönliche Kundenbetreuung, die man mit traditionellen privaten Finanzmitteln in Verbindung bringt.

Reda Bedjaoui, Gründer und CEO von Privat 3 Money, äußerte sich begeistert über die Erneuerung der Partnerschaft: „Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit Goffs London Sale fortzusetzen. Es ist eine Veranstaltung, mit der wir uns stolz verbunden zeigen. Goffs und Privat 3 haben dasselbe Ethos der Exzellenz und dieselbe Kundschaft. Daher ist es absolut sinnvoll, dass unsere Marken wieder einmal beim prestigeträchtigsten Verkauf des Rennjahres gemeinsam auftreten. Wir freuen uns auf ein weiteres erfolgreiches Jahr der Unterstützung dieser Veranstaltung."

Henry Beeby, Chief Executive der Goffs Group, kommentierte die Rückkehr von P3 als Titelsponsor wie folgt: „Wir freuen uns, unsere geschätzte Partnerschaft mit Privat 3 Money für den Goffs London Sale 2023 fortzusetzen. Privat 3 bietet Fachwissen und Innovation in einem traditionellen Markt, der sehr mit dem Ethos von Goffs in Einklang steht, und die natürliche Affinität zwischen den Kunden von P3 und den internationalen Teilnehmern am London Sale macht dies zu einer perfekten Verbindung."

Der Goffs London Sale 2023 findet am Montag, dem 19. Juni, dem Vorabend des Royal-Ascot-Rennens, statt und ist eine Veranstaltung, die nur auf eingeladene Gäste beschränkt ist.

