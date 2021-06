LVMH Perfumes & Cosmetics choisit Eastman Cristal™ Renew pour commencer à éliminer le plastique vierge

Le Dior Addict Lip Maximizer est le premier produit de luxe contenant du Cristal Renew à arriver dans les rayons

KINGSPORT, Tennessee, 1er juin 2021 /PRNewswire/ -- LVMH Perfumes & Cosmetics, une division du géant du luxe LVMH, annonce aujourd'hui sa collaboration avec le fournisseur mondial de matériaux spécialisés Eastman (NYSE : EMN) pour développer des emballages rendus possibles par les technologies de recyclage moléculaire d'Eastman.

Dior Addict Lip Maximizer is the first luxury product featuring Eastman Cristal Renew to hit shelves. Dior

Parfums Christian Dior est la première des grandes Maisons historiques de LVMH à introduire le copolyester Eastman Cristal™ Renew, avec 30 % de contenu recyclé certifié*, pour l'emballage de son Dior Addict Lip Maximizer qui sera mis en vente cet été. Eastman et LVMH continueront à travailler ensemble sur des solutions d'emballages durables pour l'ensemble de la famille des marques distinguées de LVMH, avec une adoption supplémentaire prévue au cours des prochains mois.

« Notre collaboration avec Eastman marque une étape critique vers l'élimination progressive des plastiques à base de combustibles fossiles de nos emballages. Avec notre programme récemment publié LIFE 360, nous avons pris la décision que nos emballages contiendront zéro plastique provenant de ressources fossiles vierges dans les années à venir », a déclaré Hélène Valade, directrice du développement environnemental de LVMH.

« Les technologies innovantes de recyclage moléculaire d'Eastman jouent un rôle crucial pour aider LVMH à atteindre ses objectifs de durabilité », a déclaré M. Valade. « Nous sommes au tout début de notre parcours pour atteindre nos objectifs. Avec notre première échéance en 2023, nous avons besoin de solutions disponibles dès maintenant et à l'échelle mondiale, afin que nos clients bénéficient immédiatement de ces avantages. »

Introduit fin 2020, le portefeuille de résines durables d'Eastman pour les emballages cosmétiques s'appuie sur sa longue histoire d'innovation et de connaissance de l'industrie cosmétique.

Les technologies révolutionnaires de recyclage circulaire avancé d'Eastman produisent des résines à partir de déchets plastiques mixtes plutôt que de matières premières d'origine fossile. Ces technologies innovantes de recyclage moléculaire détournent les déchets plastiques des décharges, leur donnent une nouvelle vie et réduisent les émissions de gaz à effet de serre par rapport à la production traditionnelle.

Grâce aux technologies d'Eastman, les marques peuvent atteindre dès maintenant leurs objectifs ambitieux en matière de contenu recyclé et conserver l'esthétique et la fonctionnalité de premier ordre que les consommateurs de produits de luxe attendent.

« LVMH se positionne en tant que leader parmi les marques de luxe en prenant des mesures audacieuses pour atteindre l'excellence environnementale », a déclaré Scott Ballard, vice-président et directeur général des plastiques spéciaux d'Eastman. « Nous sommes fiers de travailler avec LVMH et de fournir la technologie et les produits qui les aideront à atteindre leurs objectifs en matière d'économie circulaire. »

Visitez eastman.com/circular pour plus d'informations sur les efforts d'Eastman en matière d'économie circulaire et sur les matériaux Eastman Renew.

* Le contenu recyclé est obtenu en attribuant les déchets de plastique recyclés aux résines Eastman Renew au moyen d'un procédé de bilan massique certifié ISCC.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique une large gamme de produits que l'on trouve dans des articles à usage quotidien. Soucieuse d'améliorer la qualité de vie sur le plan matériel, Eastman travaille avec ses clients pour offrir des solutions et des produits novateurs tout en maintenant son engagement envers la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plateformes technologiques de classe mondiale, d'une implication forte de la clientèle ainsi que d'un développement différencié des applications pour renforcer sa position de leader sur des marchés finaux attrayants tels que les transports, le bâtiment et la construction, et les biens de consommation. En tant qu'entreprise internationale et diversifiée, Eastman emploie environ 14 500 personnes dans le monde entier et sert des clients dans plus de 100 pays. En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8,5 milliards de dollars et son siège social est situé à Kingsport, dans le Tennessee, aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site eastman.com.

À propos de Parfums Christian Dior

Christian Dior se décrivait comme un créateur de mode et de parfums. La maison Dior, fondée en 1946, a changé à jamais le visage du style féminin lorsque son New Look a été dévoilé dans les couloirs du 30 avenue Montaigne le 12 février 1947. Le look révolutionnaire est accompagné d'un parfum, Miss Dior, la touche finale conçue pour « laisser une trace de désir dans le sillage d'une femme. » Ce parfum intemporel est la première fragrance créée par une marque visionnaire qui a inventé le concept de beauté globale avec son Rouge Dior et les lignes de cosmétiques qui ont suivi, puis les lignes de soins pionnières comme Capture Totale ou Dior Prestige. Les dépositaires actuels de ce savoir-faire légendaire - François Demachy, Parfumeur-Créateur Dior, Peter Philips, Directeur de la Création et de l'Image du Maquillage Dior, et Dior Science - sont les héritiers du perfectionnisme de Christian Dior. La renommée mondiale des créations de la Maison est en partie due à ses muses séductrices, parmi lesquelles Charlize Theron, Natalie Portman, Jennifer Lawrence, Gisèle Bündchen, Cara Delevingne, Johnny Depp et Robert Pattinson.

Contact à la rédaction :

Laura Mansfield, ARP

Tombras

[email protected]

+1 (865) 599-9968

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1521204/Dior_Addict_Lip_Maximizer.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1521249/Dior_Logo.jpg



Related Links

www.eastman.com



SOURCE Eastman