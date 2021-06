LVMH Perfumes & Cosmetics elige Eastman Cristal™ Renew para eliminar el plástico virgen

Dior Addict Lip Maximizer es el primer producto de lujo que cuenta con Cristal Renew para llegar a sus estanterías

KINGSPORT, Tenn., 1 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- LVMH Perfumes & Cosmetics, una división de la firma de lujo LVMH, anuncia hoy su colaboración con el proveedor mundial de materiales especiales Eastman (NYSE: EMN) para llevar a cabo el desarrollo de envases creados gracias a las tecnologías de reciclaje molecular de Eastman.

Parfums Christian Dior es la primera de las principales casas históricas de LVMH que ha presentado el copoliéster Eastman Cristal™ Renew, que dispone de un 30% de contenido reciclado certificado* para su embalaje Dior Addict Lip Maximizer que llegará a las estanterías durante este verano. Eastman y LVMH continuarán trabajando de forma conjunta para proporcionar soluciones de empaquetamiento sostenibles en toda la gama de marcas distinguidas de LVMH, y se espera conseguir una adopción adicional durante los próximos meses.

"Nuestra colaboración con Eastman supone un hito fundamental de cara a conseguir la eliminación progresiva de los plásticos a base de combustibles fósiles de nuestros envases. Gracias a nuestro programa LIFE 360 recientemente publicado, hemos tomado la decisión de que nuestros envases no contendrán plástico procedente de recursos fósiles vírgenes en los próximos años", afirmó Hélène Valade, directora de desarrollo ambiental de LVMH.

"Las innovadoras tecnologías de reciclaje molecular de Eastman están desempeñando un papel vital de cara a ayudar a LVMH a alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad", comentó Valade. "Estamos en el comienzo de nuestro viaje para alcanzar nuestros objetivos. Con nuestra primera fecha límite puesta en el año 2023, necesitamos soluciones que estén disponibles en este momento y a escala global, asegurando que nuestros clientes experimenten estos beneficios de inmediato".

Presentada a finales del año 2020, la cartera de resinas sostenibles de Eastman para envases cosméticos se basa en su larga historia dedicada a la innovación y a su conocimiento de la industria cosmética.

Las novedosas tecnologías de reciclaje circular avanzado de Eastman crean resinas a partir de residuos plásticos mixtos en lugar de materias primas a base de fósiles. Estas innovadoras tecnologías de reciclaje molecular desvían el plástico de desecho de los vertederos, dando un nuevo uso al plástico de desecho y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con la producción tradicional.

Gracias a las tecnologías de Eastman, las marcas pueden cumplir sus ambiciosos objetivos de contenido reciclado en la actualidad y mantener la estética y la función de primer nivel que esperan conseguir para los consumidores de lujo.

"LVMH está consiguiendo una posición de liderazgo entre las casas de marcas de lujo al tomar medidas valientes a fin de lograr la excelencia ambiental", comentó Scott Ballard, vicepresidente y responsable general de plásticos especiales de Eastman. "Estamos orgullosos de trabajar junto a LVMH y de proporcionar la tecnología y los productos que les ayudarán a cumplir sus objetivos de economía circular".

Visite eastman.com/circular si desea más información acerca del trabajo de Eastman dentro de la economía circular y de los materiales de Eastman Renew.

*El contenido reciclado se logra asignando el plástico de desecho reciclado a las resinas Eastman Renew a través de un proceso de equilibrio de masa certificado por ISCC.

Acerca de Eastman

Fundada en 1920, Eastman es una compañía internacional de materiales de alta especialidad que produce una amplia gama de productos presentes en artículos de uso cotidiano. A fin de enriquecer la calidad material de la vida, Eastman trabaja con sus clientes para ofrecer innovadores productos y soluciones, al tiempo que mantiene su compromiso con la seguridad y la sustentabilidad. Su modelo de crecimiento impulsado por la innovación aprovecha las plataformas tecnológicas de clase mundial, la profunda interacción con los clientes y el desarrollo de aplicaciones diferenciadas para capitalizar su liderazgo en atractivos mercados finales en sectores como el transporte, la edificación y construcción, y los consumibles. En su calidad de compañía integralmente diversa e incluyente, Eastman emplea a alrededor de 14.500 personas en diversos lugres del mundo y atiende las necesidades de clientes en más de 100 países. Los ingresos de la compañía en 2020 alcanzaron una cifra estimada de 8.500 millones de dólares; sus oficinas centrales se encuentran en Kingsport, Tennessee, Estados Unidos. Para más información visite la página web eastman.com.

Acerca de Parfums Christian Dior

Christian Dior se describió a sí mismo como diseñador de moda y perfumes. La Casa Dior, fundada en el año 1946, cambió para siempre el rostro del estilo femenino cuando se presentó su New Look en los pasillos de 30 Avenue Montaigne el 12 de febrero de 1947. El look revolucionario fue acompañado por una fragancia, Miss Dior, el toque final diseñado para "dejar un rastro de deseo en la estela de una mujer". Este perfume atemporal fue la primera fragancia creada por una marca visionaria que inventó el concepto de belleza global con su Rouge Dior y sus líneas cosméticas posteriores, y luego añadió las líneas pioneras para el cuidado de la piel como Capture Totale o Dior Prestige. Los fideicomisarios actuales de esta experiencia legendaria - François Demachy, Dior Perfumer-Creator, Peter Philips, director creativo y de imagen de Dior Makeup y Dior Science - son los herederos del perfeccionismo de Christian Dior. El prestigio mundial de las creaciones de la Maison se debe en parte a sus seductoras musas, como Charlize Theron, Natalie Portman, Jennifer Lawrence, Gisèle Bündchen, Cara Delevingne, Johnny Depp y Robert Pattinson.

