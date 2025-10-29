Lycored présente sa nouvelle technologie SVA à SupplySide Global

BRANCHBURG, N.J., 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Lycored, le leader mondial des caroténoïdes d'origine naturelle pour le marché des aliments, des boissons et des compléments alimentaires, étend ses capacités en matière d'ingrédients avec le lancement de la technologie innovante VAS (versatile application solution) lors du salon SupplySide Global 2025. Le portefeuille Lycored VAS est officiellement lancé le 6 novembre 2025.

La technologie VAS de Lycored est constituée de billes d'amidon microencapsulées développées pour optimiser la performance des produits et offrir des avantages clés dans une large gamme d'applications, notamment les comprimés (résistance à la compression directe), les gommes (homogénéité et stabilité), les boissons en poudre (solubilité accrue) et les gélules (fluidité). Conçue comme une solution unique pour de multiples formats, la technologie VAS est disponible avec une variété d'ingrédients actifs, notamment le lycopène, le bêta-carotène, la lutéine et les vitamines, offrant une stabilité, une polyvalence et des performances exceptionnelles.

Lycobeads VAS TM 10% est une formulation phare du nouveau portefeuille VAS qui contient du lycopène, un ingrédient nutraceutique remarquable réputé pour sa puissante activité antioxydante et son rôle dans le soutien de la santé cardiovasculaire, la protection de la peau et la fonction prostatique. Dans l'ensemble, VAS est une solution universelle qui simplifie et rationalise la formulation avec un seul produit toujours très performant.

« La technologie VAS offre aux marques des opportunités de succès commercial grâce à des formulations élaborées à partir des meilleurs ingrédients naturels », déclare Megan Dunn, Senior Manager, Global Marketing. « SupplySide Global est l'endroit idéal pour démontrer comment VAS se situe à l'intersection de la science de pointe et de la demande réelle du marché pour des solutions de bien-être d'origine naturelle et scientifiquement étayées, et pour illustrer comment Lycored ouvre la voie grâce à l'excellence scientifique et à l'innovation qui placent les besoins des consommateurs au premier plan. »

En plus de la présentation du SVA, les participants à SupplySide Global 2025 pourront voir de leurs propres yeux comment le portefeuille complet d'ingrédients clean label de Lycored brille à travers diverses activations et présentations :

Écoutez Elizabeth Tarshish, PhD, responsable des produits et de la science, parler de « la tomate à la transformation : Lycopene's Health Journey », couvrant la science de la biodisponibilité du lycopène, les dernières recherches sur ses bénéfices prouvés et ses applications pratiques dans le Product Development Theater à 11h00 le 29 octobre.

Rejoignez Lycored pour la visite guidée Natural Color Solutions : L'innovation vibrante de la nature, à partir de 11h45 le 29 octobre.

Visitez le stand n°3251 pour découvrir le portefeuille complet de solutions naturelles de Lycored à travers des expériences interactives, y compris une discothèque silencieuse inspirée de Las Vegas.

À propos de Lycored

Fondé en 1995, Lycored est à l'avant-garde de la découverte de la beauté intérieure en combinant les bienfaits de la nature avec la science de pointe pour offrir un voyage sensoriel qui a un impact sur le bien-être. Pour plus d'informations, consultez le site www.lycored.com.

