Lycored présente votre nouveau "meilleur ami" - le colorant naturel ResilientRed BF- à l'IFT FIRST

BRANCHBURG, N.J., 15 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Lycored, le leader mondial des caroténoïdes d'origine naturelle pour les produits alimentaires, les boissons et les compléments alimentaires, présente un nouveau colorant d'origine naturelle - ResilientRed™ BF - à l'occasion du Institute of Food Technologist's prochain IFT FIRST Annual Event and Expo à Chicago, dans l'Illinois, du 14 au 17 juillet (stand n° 2034). Il s'agit du dernier ajout de Lycored à sa solide gamme de teintes d'origine naturelle qui confèrent des nuances magnifiques et réalistes aux produits alimentaires et aux boissons.

Soutenu par la science et formulé pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des aliments et des boissons propres, ResilientRed BF rejoint la famille des teintes ResilientRed à base de lycopène dérivé naturellement de la tomate de Lycored. Idéal pour les produits laitiers UHT et les boissons à base de plantes, les substituts de viande à base de plantes et les fruits de mer surimi, ResilientRed BF offre une résilience et une stabilité face aux extrêmes de pH, de lumière et de chaleur, ainsi qu'une viscosité facilitant l'écoulement. Colorant stable et polyvalent, ResilientRed BF est le compagnon idéal pour les produits "free-from" destinés à une clientèle haut de gamme. Il répond spécifiquement aux exigences en matière d'ingrédients pour les produits vendus à Whole Foods Market, et est fabriqué sans ingrédients tels que les esters de sucre ou l'huile de palme. En outre, ResilientRed BF fournit une teinte vibrante à des doses plus faibles, créant ainsi des avantages en termes d'efficacité et de valeur pour les marques.

« Les consommateurs du monde entier expriment une nette préférence pour les colorants d'origine naturelle plutôt que pour les colorants artificiels et souhaitent revenir à des aliments et des boissons plus sains », a déclaré Caroline Schroeder, responsable du marketing mondial chez Lycored. « Nous sommes impatients que les clients, les scientifiques et les experts en alimentation rencontrent leur nouveau meilleur ami - ResilientRed BF - à travers des démonstrations interactives sur le salon IFT FIRST et nous sommes convaincus que ce nouveau colorant d'origine naturelle satisfera le nombre croissant de consommateurs qui souhaitent des produits de qualité supérieure et à étiquette propre.»

Lycored présentera ResilientRed BF ainsi que son portefeuille de solutions naturelles sur le stand n° 2034 lors de l'événement et de l'exposition annuels de l'IFT FIRST. Les visiteurs peuvent s'attendre à des expériences et à des démonstrations qui mettront en évidence la polyvalence d'application et la performance de ResilientRed BF en tant que nouveau "meilleur ami" potentiel des marques pour obtenir de belles teintes.

À propos de Lycored

Lycored est une entreprise internationale à la pointe de la découverte de la beauté intérieure en combinant les bienfaits de la nature avec la science de pointe pour offrir un voyage sensoriel qui a un impact sur le bien-être. Fondée en 1995 en Israël, Lycored est le leader mondial des caroténoïdes d'origine naturelle pour les aliments, les boissons et les compléments alimentaires. Pour plus d'informations, consultez le site www.lycored.com.

