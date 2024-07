Lycored stellt auf der IFT FIRST seinen neuen "besten Freund" vor - das naturbasierte Farbmittel ResilientRed BF

BRANCHBURG, N.J., 15. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Lycored, der weltweit führende Anbieter von natürlich gewonnenen Carotinoiden für Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel, stellt auf der Institute of Food Technologist's kommenden IFT FIRST Annual Event and Expo in Chicago, Illinois, vom 14. bis 17. Juli (Stand Nr. 2034) einen neuen Farbstoff auf natürlicher Basis vor - ResilientRed™ BF. Dies ist die jüngste Ergänzung zu Lycored's robuster Palette von natürlich gewonnenen Farbtönen, die Lebensmittel- und Getränkeprodukten schöne und realistische Farbtöne verleihen.

ResilientRed BF ist wissenschaftlich fundiert und wurde entwickelt, um die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach „Clean Label"-Lebensmitteln und -Getränken zu befriedigen. Es reiht sich ein in die Lycored-Familie der natürlich gewonnenen ResilientRed-Farbtöne auf Lycopinbasis, die aus Tomaten gewonnen werden. ResilientRed BF ist ideal für UHT-Milchprodukte und Getränke auf pflanzlicher Basis, Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis und Surimi-Meeresfrüchte. Es bietet Elastizität und Stabilität bei extremen pH-Werten, Licht und Hitze und eine Viskosität, die die Fließfähigkeit erleichtert. ResilientRed BF ist ein superstabiler, vielseitiger Farbstoff und der perfekte Begleiter für „Free-from"-Produkte, die eine anspruchsvolle Zielgruppe ansprechen sollen. Er erfüllt insbesondere die Anforderungen an die Inhaltsstoffe für Produkte, die im Whole Foods Market verkauft werden, und wird ohne Inhaltsstoffe wie Zuckerester oder Palmöl hergestellt. Darüber hinaus bietet ResilientRed BF einen leuchtenden Farbton bei geringerer Dosierung, was sowohl Effizienz- als auch Wertvorteile für Marken schafft.

„Überall äußern die Verbraucher eine klare Präferenz für natürlich gewonnene statt für künstliche Farbstoffe und sehnen sich nach einer Rückkehr zu gesünderen Lebensmitteln und Getränken", sagte Caroline Schroeder, Head of Global Marketing bei Lycored. „Wir freuen uns darauf, dass Kunden, Wissenschaftler und Lebensmittelexperten ihren neuen besten Freund - ResilientRed BF - bei interaktiven Vorführungen auf der IFT FIRST kennenlernen können, und sind zuversichtlich, dass dieser neue Farbstoff auf natürlicher Basis die wachsende Zahl von Verbrauchern zufriedenstellen wird, die sich hochwertige Produkte mit sauberem Etikett wünschen".

Lycored wird ResilientRed BF zusammen mit seinem Portfolio an naturbasierten Lösungen am Stand Nr. 2034 während der IFT FIRST Annual Event and Expo vorstellen. Die Besucher können Erfahrungen und Vorführungen erwarten, die die Vielseitigkeit der Anwendung und die Leistung von ResilientRed BF als potenziellen neuen besten Freund" der Marken bei der Erzielung schöner Farbtöne hervorheben.

Über Lycored

Lycored ist ein internationales Unternehmen, das an der Spitze der Entdeckung der inneren Schönheit steht, indem es das Gute der Natur mit modernster Wissenschaft kombiniert, um eine sensorische Reise zu ermöglichen, die das Wohlbefinden beeinflusst. Lycored wurde 1995 in Israel gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von natürlich gewonnenen Carotinoiden für Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel. Weitere Informationen finden Sie unter www.lycored.com.

