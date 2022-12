LyondellBasell Aumenta Metas de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa, Inclui Escopo 3

HOUSTON e LONDRES, 16 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ — LyondellBasell (NYSE: LYB), líder na indústria química global, anunciou hoje que aumentará a meta de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) da empresa em 2030, para as emissões de escopo 1 e escopo 2 de 30% para 42%, em relação a uma linha de base de 2020. Além disso, a empresa estabelecerá uma meta de redução de emissões de GEE de escopo 3 em 2030 de 30%, em relação a uma linha de base de 2020 e de acordo com as diretrizes da Science Based Targets Initiative (SBTi). A meta anunciada anteriormente pela empresa de alcançar emissões líquidas zero de escopo 1 e 2 de GEE de operações globais até 2050 permanece inalterada.

"Acreditamos que uma meta de redução de GEE mais ambiciosa seja alcançável e criará valor substancial para todas as partes interessadas", disse Peter Vanacker, CEO da LyondellBasell. "Reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, construir um negócio de soluções circulares e de baixo carbono de classe mundial é necessário para atender às demandas que estamos vendo em toda a cadeia de valor. Essa abordagem não é apenas boa para a sociedade, mas também para os negócios. Seguiremos uma abordagem disciplinada para priorizar projetos de alto retorno e continuaremos a atender às nossas expectativas de retorno".

As estimativas das despesas de capital necessárias para atingir suas metas de redução de emissões estão integradas ao plano de longo prazo da empresa. Não se espera que esses investimentos representem uma parcela significativa dos dispêndios totais de capital, nos próximos três anos, nem alterem a estratégia de alocação de capital. Embora muitos dos projetos de redução de emissões de GEE ainda estejam nos estágios iniciais de desenvolvimento, a empresa avaliará, buscará e priorizará seus investimentos em emissões de GEE com base na taxa de retorno de cada projeto.

A LyondellBasell submeterá suas metas climáticas ao SBTi para serem validadas de acordo com as orientações do SBTi. O SBTi define e promove as melhores práticas para o estabelecimento de metas corporativas de emissões de GEE alinhadas com a ciência climática mais recente.

No curto prazo, a LyondellBasell continua a executar suas iniciativas anunciadas anteriormente para reduzir as emissões, incluindo:

Início de quatro contratos de compra de energia no Texas , representando aproximadamente 400 mil toneladas de emissões de GEE no escopo 2 da empresa anualmente

Eliminação gradual do uso de carvão em sua unidade de Wesseling, na Alemanha, reduzindo as emissões de escopo 2 da unidade em cerca de 170 mil toneladas métricas anualmente

Conforme anunciado em abril de 2022, a empresa está a caminho de fechar sua refinaria de Houston até o final de dezembro de 2023. Espera-se que isso reduza as emissões de GEE de escopo 1 e 2 em mais de 3 milhões de toneladas métricas por ano e as emissões de escopo 3 em aproximadamente 40 milhões de toneladas métricas por ano.

A LyondellBasell também tem como objetivo garantir pelo menos 75% de sua eletricidade global a partir de baixa energia de carbono até 2030, a maioria dos quais resultará de seu objetivo existente de obter no mínimo 50% da eletricidade global a partir de fontes renováveis.

Muitas das iniciativas de redução de emissões de GEE planejadas para implementação até 2030 começarão em 2024 e adiante, à medida que a empresa alavanca os cronogramas de resposta de ativos existentes para suas maiores unidades, incluindo:

Processar projetos de recuperação térmica, eletrificação de uma turbina de grande processo e otimização da demanda de vapor em sua unidade em Wesseling, Alemanha, em 2024;

Otimização de equipamentos aquecidos por meio de digitalização avançada, melhorias de eficiência e gestão de combustível em sua unidade em Channelview, Texas , em 2025;

Além disso, o negócio de Soluções Circulares e de Baixo Carbono anunciado anteriormente da empresa irão concentrar-se em atingir seu objetivo de produzir e comercializar 2 milhões de toneladas métricas de polímeros reciclados e renováveis anualmente até 2030, reduzindo ainda mais as emissões do escopo 3.

A colaboração da cadeia de valor continua sendo uma prioridade máxima para a empresa. Mais recentemente, a LyondellBasell ingressou no grupo World Economic Forum Low Carbon Emitting Technologies (LCET) para ajudar a acelerar o desenvolvimento e o aumento das tecnologias emissoras de baixo carbono necessárias para que o setor químico e as cadeias de valor relacionadas atinjam emissões líquidas zero até 2050.

Informações adicionais sobre o plano de transição da empresa, a abordagem de risco climático e alocação de capital e seu alinhamento com os requisitos da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Lima (TCFD) serão incluídos no Relatório de Sustentabilidade da LyondellBasell 2022. Para mais informações sobre a abordagem da empresa em relação à sustentabilidade, clique aqui.

Sobre a LyondellBasell

Como líder no setor químico global, a LyondellBasell esforça-se todos os dias para ser a empresa mais segura, mais valorizada e com as melhores operações em nosso setor. Os produtos, materiais e tecnologias da empresa estão promovendo soluções sustentáveis para segurança alimentar, acesso à água limpa, cuidados de saúde e eficiência energética em mais de 100 mercados internacionais. A LyondellBasell prioriza a diversidade, equidade e inclusão e está Avançando o Bem (Advancing Good) com ênfase em nosso planeta, nas comunidades onde operamos e em nossa força de trabalho futura. A empresa tem muito orgulho de sua tecnologia de primeira linha e foco no cliente. A LyondellBasell aumentou a sua circularidade, suas ambições climáticas e ações na abordagem dos desafios globais relacionados aos resíduos plásticos e à descarbonização. Em 2022, a LyondellBasell foi nomeada como uma das "empresas mais admiradas do mundo" pela FORTUNE Magazine pelo quinto ano consecutivo. Para mais informações, acesse www.LyondellBasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

Declarações prospectivas

As declarações neste comunicado relacionadas a assuntos que não são fatos históricos são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas e suposições da gestão da LyondellBasell, incluindo expectativas baseadas em informações e projeções de terceiros, que se acredita serem razoáveis, no momento em que foram feitas, e estão sujeitas a riscos e incertezas significativos. Quando usadas neste comunicado, as palavras "estimar", "acreditar", "continuar", "poderia", "pretender", "pode", "plano", "potencial", "estratégia", "meta", "ambição", "alcançar", "caminho", "permitir", "meta", "deveria", "irá", "espera" e expressões prospectivas destinam-se a identificar declarações prospectivas, embora nem todas essas declarações prospectivas contêm.tais palavras identificadoras. Além disso, declarações que se referem às metas de 2030 da LyondellBasell, meta de zero emissão de carbono e esforços, atividades e despesas de capital esperados são declarações prospectivas. Os resultados reais podem diferir materialmente com base em fatores que incluem, mas não se limitam a, condições de mercado, a ciclicidade dos negócios das indústrias química, de polímeros e de refino; a disponibilidade, custo e volatilidade de preços de matérias-primas e utilidades, particularmente o custo do petróleo, gás natural e líquidos de gás natural associados; nossa capacidade de operar com segurança, aumentar a produção de polímeros reciclados e de base renovável e reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa e uso de energia; implementação de novas tecnologias e a capacidade de obter os benefícios esperados delas; nossa capacidade de acessar capital para financiar nossas iniciativas relacionadas ao clima; desenvolvimentos com relação ao Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia (EU ETS) e nossa capacidade de reduzir os custos relacionados; nossa capacidade de obter benefícios sob a Lei de Redução da Inflação dos EUA; ações de nossos fornecedores e clientes, incluindo o uso da família de produtos Circulen; nossa capacidade de adquirir energia renovável e de baixo carbono e reduzir nossa dependência do carvão; pressões competitivas de produtos e preços; condições de trabalho; interrupções operacionais; os saldos de oferta/demanda para nossos produtos e de nossas joint ventures e os efeitos relacionados das capacidades de produção da indústria e taxas operacionais; nossa capacidade de gerenciar custos; resultados financeiros e operacionais futuros; evolução das alterações climáticas; processos judiciais e ambientais; decisões fiscais, consequências ou processos; desenvolvimentos tecnológicos e nossa capacidade de desenvolver novos produtos e tecnologias de processo; e possíveis ações regulatórias governamentais, incluindo requisitos de divulgação relacionados ao clima. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados difiram materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados na seção "Fatores de Risco" de nosso Formulário 10-K para o ano encerrado, em 31 de dezembro de 2021, e em nossas submissões subsequentes junto à SEC, que podem ser encontrados em www.LyondellBasell.com na página de Relações com Investidores e no site da Comissão de Valores Mobiliários em www.sec.gov.

As declarações prospectivas valem apenas na data em que foram feitas e baseiam-se nas estimativas e opiniões da administração da LyondellBasell no momento em que as declarações foram feitas. A LyondellBasell não assume e isenta-se expressamente de qualquer obrigação de atualizar as declarações prospectivas, caso as circunstâncias ou as estimativas ou opiniões da administração mudem, exceto conforme exigido por lei. Este comunicado refere-se a determinadas estruturas e iniciativas. Ao fazer isso, a empresa não planeja endossar ou adotar e não está endossando ou adotando essas estruturas permanentemente. A empresa não faz nenhuma representação ou garantia quanto ao uso ou definição de termos específicos ou recomendações ou viabilidade de quaisquer iniciativas por parte dessas iniciativas.

As emissões relatadas e as reduções esperadas da LyondellBasell são baseadas em uma combinação de dados medidos e estimados e baseadas em padrões e melhores práticas da indústria, incluindo o Protocolo de Gases com Efeito Estufa e orientações da IPIECA e do Instituto Americano do Petróleo. As emissões relatadas são apenas estimativas e os dados estão sujeitos a alterações à medida que métodos, qualidade de dados e melhorias tecnológicas surgirem. Os objetivos da LyondellBasell de reduzir as emissões são esforços de boa fé com base em dados e metodologia relevantes atuais, que podem ser alterados ou refinados à medida que evoluímos nossa abordagem para identificar, medir e abordar as emissões.

