LyondellBasell beschrijft versnelling in duurzaamheidsverslag

HOUSTON en ROTTERDAM, Netherlands, 25 april 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) heeft vandaag het jaarlijkse duurzaamheidsverslag 'Unlocking Possibilities' gepubliceerd. De publicatie geeft een uitgebreid overzicht van de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf in 2022, gericht op de vooruitgang bij het beëindigen van plastic afval in het milieu, het nemen van klimaatmaatregelen en het ondersteunen van een welvarende samenleving. Enkele hoogtepunten zijn:

Een toename van circulaire en koolstofarme oplossingen met initiatieven als het wereldwijd uitbreiden van de kunststoffenrecycling van het bedrijf, om tegemoet te komen aan de vraag van klanten naar duurzamere producten en oplossingen.

Versnelling van tussentijdse doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) voor 2030, in overeenstemming met wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en de Overeenkomst van Parijs, door onze scope 1- en scope 2-emissiereductiedoelstelling te verhogen tot 42% en een scope 3-emissiereductiedoelstelling van 30% vast te stellen, ten opzichte van een baseline vastgesteld in 2020.

Bijdragen aan een welvarende samenleving, met aandacht voor veiligheid, het bevorderen van de inspanningen voor diversiteit, gelijkheid en integratie en het blijven bijdragen aan en betrokken blijven bij de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is.

"De noodzaak om klimaat en circulariteit aan te pakken is nog nooit zo groot geweest. Tijdens mijn eerste jaar bij LyondellBasell hebben we belangrijke maatregelen genomen om goede vorderingen te maken met onze duurzaamheidsdoelstellingen en bestaande toezeggingen eerder na te komen. We zien mogelijkheden om waarde uit onze acties te creëren en we zijn klaar om mogelijkheden te benutten voor een duurzamere, koolstofarme toekomst," aldus Peter Vanacker, CEO van LyondellBasell.

In 2022 kon het bedrijf diverse hoogtepunten melden op het gebied van duurzaamheid melden, zoals:

Het aankondigen van vier nieuwe projecten en ondernemingen voor de recycling van plastic afval om de mechanische recycling uit te breiden en door middel van geavanceerde sortering de toegang tot grondstoffen te verbeteren.

De productie en verkoop van meer dan 175.000 ton gerecyclede en hernieuwbare polymeren, sinds 2019, onder het merk Circulen . Het resultaat markeert een vooruitgang richting het streven van het bedrijf om tegen 2030 jaarlijks minstens 2 miljoen ton gerecyclede en hernieuwbare polymeren te produceren en op de markt te brengen.

. Het resultaat markeert een vooruitgang richting het streven van het bedrijf om tegen 2030 jaarlijks minstens 2 miljoen ton gerecyclede en hernieuwbare polymeren te produceren en op de markt te brengen. Het ondertekenen van koopovereenkomsten voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (PPA's; power purchase agreements) in de VS en Europa, waarmee het bedrijf meer dan 50% van zijn doel bereikt om tegen 2030 minstens de helft van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen. Dankzij de overeenkomsten die dit jaar zijn ondertekend, wordt 70% van het beoogde doel bereikt.

Het voltooien van meer dan 17.000 trainingsuren over diversiteit, gelijkheid en inclusie. Tevens zijn 40% van de directe medewerkers van CEO's vrouwen.

Het bereiken van een record voor het laagste aantal geregistreerde letsels (TRIR; Total Recordable Injury Rate) van 0,12. Dit is een topprestatie binnen de chemische industrie.

Het registreren van vijf miljoen veilige werkuren op vier locaties en een miljoen veilige werkuren op 21 locaties.

Vanacker: "We willen transparantie bieden en laten zien wat onze impact is als leider in de chemische industrie."

Lees voor meer informatie hier Unlocking possibilities, het duurzaamheidsrapport voor 2022 van LyondellBasell.

Over LyondellBasell

Wij zijn LyondellBasell - een leider in de wereldwijde chemische industrie die oplossingen creëert voor een dagelijks duurzaam leven. Met geavanceerde technologie en gerichte investeringen maken wij een circulaire en koolstofarme economie mogelijk. Bij alles wat we doen, streven we ernaar waarde te creëren voor onze klanten, investeerders en de samenleving. Als een van 's werelds grootste producenten van polymeren en als leider in polyolefine technologieën, ontwikkelen, produceren en verkopen wij hoogwaardige en innovatieve producten voor toepassingen variërend van duurzaam transport en voedselveiligheid tot schoon water en hoogwaardige gezondheidszorg. Ga voor meer informatie naar www.lyondellbasell.com of volg @LyondellBasell op LinkedIn.

