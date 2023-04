LyondellBasell detalha ritmo acelerado no Relatório de Sustentabilidade de 2022

HOUSTON e ROTTERDAM, Netherlands, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell (NYSE: LYB) publicou hoje seu relatório anual de sustentabilidade intitulado Desbloqueando possibilidades. A publicação oferece uma análise aprofundada do desempenho de sustentabilidade da empresa em 2022, com foco no progresso em direção ao fim dos resíduos plásticos no meio ambiente, medidas climáticas e apoio a uma sociedade próspera. Os destaques incluem:

LyondellBasell Relatório de Sustentabilidade de 2022

O aumento das soluções circulares e de baixo carbono por meio de iniciativas que incluem o crescimento global da pegada de reciclagem de plásticos da empresa para atender à demanda dos clientes por produtos e soluções mais sustentáveis.

O avanço de nossas metas provisórias de redução de emissões de gases do efeito estufa (GEE) para 2030, alinhado com a orientação de base científica e o Acordo de Paris , aumentando nossa meta de redução de emissões de escopo 1 e 2 para 42% e estabelecendo uma meta de redução de emissões de escopo 3 de 30% em relação a 2020.

A contribuição para uma sociedade próspera, incluindo foco na segurança, aumento de nossos compromissos com a diversidade, equidade e inclusão, e continuidade da colaboração e envolvimento com as comunidades em que a empresa opera.

"A necessidade de abordar o clima e a circularidade nunca foi tão grande e, durante meu primeiro ano na LyondellBasell, tomamos medidas decisivas para progredir em nossas metas de sustentabilidade e acelerar o progresso dos compromissos existentes. Vemos oportunidades para capturar valor de nossas ações e estamos preparados para desbloquear possibilidades para um futuro mais sustentável e de baixo carbono", disse Peter Vanacker, diretor executivo da LyondellBasell.

Em 2022, a empresa relatou destaques de sustentabilidade, incluindo:

O anúncio de quatro novos projetos e empreendimentos de reciclagem de resíduos plásticos para aumentar sua pegada de reciclagem mecânica e aumentar o acesso à matéria-prima por meio de triagem avançada.

A produção e comercialização de mais de 175.000 toneladas métricas de polímeros reciclados e renováveis desde 2019 sob a marca Circulen . O resultado marca o progresso em direção ao compromisso da empresa de produzir e comercializar pelo menos 2 milhões de toneladas métricas de polímeros reciclados e renováveis anualmente até 2030.

A assinatura de contratos de compra de energia elétrica renovável (power purchase agreements, PPAs) nos EUA e na Europa, alcançando mais de 50% da nossa meta de adquirir pelo menos metade da nossa eletricidade de fontes renováveis até 2030. Os acordos assinados este ano nos levaram a atingir 70% da nossa meta.

A conclusão de mais de 17.000 horas de treinamento sobre diversidade, equidade e inclusão. Além disso, 40% dos subordinados diretos do CEO são mulheres.

O alcance do recorde mais baixo da taxa total de incidentes registráveis (total recordable injury rate, TRIR): 0,12 – um dos dez melhores resultados no setor de manufatura petroquímica.

O acúmulo de cinco milhões de horas de trabalho seguro em quatro locais e de um milhão de horas de trabalho seguro em 21 locais.

"Estamos comprometidos em oferecer transparência e demonstrar como estamos causando impacto como líderes na indústria química", disse Vanacker.

Para obter mais informações, leia o relatório de sustentabilidade Desbloqueando possibilidades da LyondellBasell de 2022 aqui .

Sobre a LyondellBasell

Somos a LyondellBasell – líder na indústria química global, criando soluções para a vida sustentável do dia-a-dia. Por meio de tecnologia avançada e investimentos focados, estamos ativando uma economia circular e de baixo carbono. Em tudo o que fazemos, pretendemos desbloquear valor para os nossos clientes, investidores e sociedade. Como um dos maiores produtores mundiais de polímeros e líder em tecnologias de poliolefinas, desenvolvemos, fabricamos e comercializamos produtos inovadores e de alta qualidade para aplicações que vão desde transporte sustentável e segurança alimentar até água limpa e cuidados de saúde de qualidade. . Para obter mais informações, acesse www.lyondellbasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

FONTE LyondellBasell Industries

