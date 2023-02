LyondellBasell boekt snelle vorderingen voor wereldwijde doelstelling hernieuwbare elektriciteit voor 2030

ROTTERDAM, Nederland en HOUSTON, 3 februari 2023 /PRNewswire/- LyondellBasell kondigde vandaag aan dat het bedrijf de eerste twee Europese inkoopovereenkomsten voor duurzame elektriciteit (PPA's) en twee extra PPA's in de Verenigde Staten heeft ondertekend. Deze contracten vertegenwoordigen samen ongeveer 560 megawatt (MW) aan hernieuwbare energie. LyondellBasell heeft nu acht PPA-overeenkomsten ondertekend en meer dan de helft van de doelstelling voor 2030, om minimaal 50 procent van de wereldwijde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen, bereikt. Deze PPA's genereren jaarlijks meer dan 2.6 miljoen megawattuur (MWh) aan hernieuwbare elektriciteit en zullen de koolstofuitstoot van LyondellBasell's Scope 1 met bijna één miljoen ton verminderen; dit komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van meer dan 370,000 huishoudens.

"Het decarboniseren van de elektriciteitsvoorziening door de inkoop van hernieuwbare elektriciteit is cruciaal om LyondellBasell's doelstellingen voor 2030 en 2050, een netto nul-uitstoot van broeikasgassen, te bereiken," aldus Willemien Terpstra, LyondellBasell's vicepresident voor decarbonisatie. "Deze contracten voor duurzame elektriciteit vormen bijna een derde van de basislijn van ons elektriciteitsverbruik in 2020. Dit laat zien dat er tastbare vooruitgang is geboekt in de richting van onze algemene doelstelling om de uitstoot van onze Scope 1 en 2 tegen 2030 met 42% te verminderen, ten opzichte van de basislijn van 2020."

Virtuele PPA voor Scandinavische projecten

LyondellBasell heeft een PPA getekend voor meerdere Scandinavische projecten, waarvoor het werk naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 van start zal gaan. De projecten vertegenwoordigen ongeveer 230 MW aan hernieuwbare energie namens LyondellBasell.

Tarragona PPA-zonne-energieproject

Het Tarragona Solar Project is het eerste fysieke PPA-project op een productielocatie van LyondellBasell in Spanje. Naar verwachting zal dit project in het derde kwartaal van 2023 operationeel worden, met een capaciteit van ongeveer 5 MW hernieuwbare energie. Deze elektriciteit zal aldaar de Scope 2-uitstoot voor de productie van polypropyleenverbindingen voor automotive-toepassingen met 17 procent verminderen.

Virtuele PPA-projecten in Noord-Amerika

LyondellBasell heeft in de Verenigde Staten nog twee aanvullende PPA's ondertekend. Deze projecten bevinden zich in Texas en zorgen namens LyondellBasell voor ongeveer 320 MW aan hernieuwbare energie.

Voor meer informatie over de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf, klik hier .

