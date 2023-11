LyondellBasell Construi Planta de Reciclagem Avançada em Escala Industrial na Alemanha

HOUSTON, 20 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell (LYB) anunciou hoje que tomou a decisão final de investimento para construir a primeira planta de demonstração de reciclagem catalítica avançada em escala industrial da empresa em suas instalações em Wesseling, Alemanha. Usando a tecnologia MoReTec de propriedade da LyondellBasell, esta planta será a primeira planta de reciclagem avançada em escala comercial e de mecanismo único a converter resíduos plásticos pós-consumo em matéria-prima para produzir novos materiais plásticos que podem ser operados com zero emissões líquidas de GEE. A nova fábrica deverá ter uma capacidade anual de 50.000 toneladas por ano e foi projetada para reciclar a quantidade de resíduos de embalagens plásticas geradas por mais de 1,2 milhões de cidadãos alemães por ano. A construção está prevista para ser concluída até o fim de 2025.

"Estamos comprometidos em enfrentar o desafio mundial dos resíduos plásticos e avançar em uma economia circular, sendo o anúncio de hoje mais um passo significativo nesta direção", disse Peter Vanacker, Diretor Executivo da LYB. "A ampliação de nossa tecnologia avançada de reciclagem catalítica irá nos permitir devolver maiores volumes de resíduos plásticos à cadeia de valor. Ao fazer isto, teremos a capacidade de produzir mais materiais para aplicações de alta qualidade, mantendo o valor dos plásticos pelo maior tempo possível."

A planta de demonstração LYB MoReTec irá preencher a lacuna para plásticos difíceis de reciclar, como materiais mistos ou flexíveis que são atualmente enviados para aterros ou incineração. A Source One Plastics, uma joint venture da LYB e da 23 Oaks Investments formada em outubro de 2022, irá fornecer a maior parte da matéria-prima processada selecionada. A matéria-prima reciclada avançada produzida pela instalação MoReTec será utilizada para produzir polímeros vendidos pela LYB sob a linha de produtos CirculenRevive para uso em uma ampla gama de aplicações, incluindo embalagens médicas e de alimentos.

A diferença MoReTec

A tecnologia MoReTec produz óleo de pirólise e gás de pirólise. O óleo de pirólise é um substituto para materiais fósseis utilizados na produção de polímeros. Normalmente, os fluxos de gás de pirólise são consumidos como combustível, contudo, a tecnologia MoReTec permite que o gás de pirólise também seja recuperado, contribuindo para produzir polímeros e substituindo matérias-primas fósseis, o que reduz as emissões diretas de CO 2 .

Além disto, a tecnologia proprietária do catalisador diminui a temperatura do processo, reduz o consumo de energia e melhora o rendimento. Com menor consumo de energia, o processo pode funcionar com energia elétrica, incluindo eletricidade proveniente de fontes renováveis com zero emissões líquidas de gases de efeito estufa.

Estas vantagens diferenciadoras também proporcionam uma vantagem na pegada de carbono. A recuperação do gás de pirólise como matéria-prima, a menor demanda de energia, o projeto de aquecimento elétrico, o deslocamento de matérias-primas fósseis e a recuperação de resíduos plásticos da incineração ou aterro resultam em uma menor pegada de carbono significativa comparada aos processos baseados em combustíveis fósseis. Isto faz da MoReTec uma proposta de valor única.

Para mais informação, acesse www.lyondellbasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados na seção "Fatores de Risco" de nosso Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2022, que pode ser encontrado em www.LyondellBasell.com na página de Relações com Investidores e no site da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em www.sec.gov.

