LyondellBasell costruirà un impianto avanzato di riciclaggio su scala industriale in Germania

HOUSTON, 20 novembre 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (LYB) oggi ha annunciato di aver preso la decisione finale dell'investimento per la costruzione del primo impianto catalitico dimostrativo di riciclaggio avanzato su scala industriale della società presso la sua sede di Wesseling, in Germania. Utilizzando la tecnologia proprietaria di LyondellBasell MoReTec, questo sarà il primo impianto di riciclaggio avanzato su treno unico su scala commerciale a convertire i rifiuti plastici post consumo in materie prime per la produzione di nuovi materiali plastici che può essere effettuata a zero emissioni GHG. Il nuovo impianto prevede una capacità di lavorazione annuale pari a 50.000 tonnellate ed è progettato per riciclare il volume di rifiuti da imballaggio in plastica generati da oltre 1,2 milioni di cittadini tedeschi all'anno. Il completamento della costruzione è previsto per la fine del 2025.

"Siamo impegnati ad affrontare la sfida globale dei rifiuti in plastica e a promuovere un'economia circolare, e l'annuncio di oggi è un altro passo fondamentale in quella direzione", ha dichiarato Peter Vanacker, CEO di LYB. "Aumentare le dimensioni della nostra tecnologia catalitica avanzata di riciclaggio ci consentirà di SPORTFIVE nella catena del valore volumi maggiori di rifiuti plastici. Così facendo, avremo la capacità di produrre altro materiale per applicazioni di alta qualità, conservando così il valore delle plastiche per il maggior tempo possibile".

L'impianto dimostrativo LYB MoReTec colmerà la lacuna esistente per le plastiche difficili da riciclare, come materiali misti o flessibili che attualmente finiscono in discarica o negli inceneritori. Source One Plastics, una joint venture di LYB e 23 Oaks Investments formata nell'ottobre 2022, fornirà la maggior parte della materia prima separata e lavorata. La materia prima avanzata post-riciclo prodotta dall'impianto MoReTec verrà utilizzata per la produzione di polimeri venduti da LYB nella linea di prodotti CirculenRevive per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni, compresi gli imballaggi di prodotti medici e alimentari.

La differenza MoReTec

La tecnologia MoReTec produce olio di pirolisi e gas di pirolisi. L'olio di pirolisi è un sostituto di materiali a base fossile utilizzati nella produzione di polimeri. Tipicamente, i flussi di gas di pirolisi vengono consumati come carburante, tuttavia la tecnologiaMoReTec consente anche il recupero del gas di pirolisi, contribuendo alla produzione di polimeri e sostituendo le materie prime a base fossile, che riduce le emissioni dirette di CO2.

Inoltre, la tecnologia proprietaria di catalizzazione riduce la temperatura di lavorazione, abbassa i consumi energetici e migliora la resa. Con un consumo inferiore di energia, il processo può essere alimentato dall'energia elettrica, compresa l'elettricità da fonti rinnovabili a zero emissioni di GHG.

Questi vantaggi distintivi offrono anche un vantaggio per l'impronta di carbonio. Il recupero del gas di pirolisi come materia prima, minore domanda energetica, progettazione di riscaldamento elettrico, sostituzione delle materie prime a base fossile e recupero di rifiuti plastici da inceneritori o discariche risultano in un'impronta di carbonio significativamente inferiore rispetto ai processi a base fossile. Questa caratteristica rende MoReTec una proposta di valore unica.

