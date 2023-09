LyondellBasell demonstra compromisso com a sustentabilidade com lançamento de soluções +LC (baixo carbono)

HOUSTON, 26 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell anunciou hoje a expansão de suas ofertas sustentáveis com o lançamento de suas soluções +LC (baixo carbono), uma nova gama de produtos químicos intermediários e derivados (P &D) produzidos sob uma Certificação Internacional de Sustentabilidade e Carbono (ISCC), além de metodologia certificada de equilíbrio de massa. Elaboradas de insumos reciclados e renováveis, essas soluções +LC foram desenvolvidas para apoiar as empresas a cumprir suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), ao mesmo tempo em que mantêm aplicações de alta qualidade essenciais para a vida moderna e sustentável, oferecendo uma menor pegada de carbono do que as alternativas de base fóssil.

"A sustentabilidade está integrada ao tecido de nossa estratégia de negócios", observou Kimberly Foley, vice-presidente executiva de P&D e Refinamento da LyondellBasell. "As soluções +LC marcam um passo crítico para nossos clientes à medida que cada vez mais mudam para metas de redução de emissões de GEE mais ambiciosas e circularidade de produtos. Essas soluções de baixo carbono utilizarão insumos renováveis, de base biológica e reciclados que capacitam nossos clientes a reduzir suas emissões de Escopo 3 de GEE. Aplicamos nosso longo histórico de inovação, abordagem centrada no cliente e foco na sustentabilidade para desenvolver uma gama de produtos que se alinha tanto com as ambições de sustentabilidade de nossa empresa quanto com nossos clientes".

Com base em um legado de 70 anos de inovação e qualidade no setor de P&D, a LyondellBasell aprimora seu portfólio já robusto com a nova linha de produtos +LC. Os produtos incluem ofertas centrais de P&D, como monômeros de estireno, etileno e óxido de propileno (PO), com aplicações em vários setores, desde materiais de isolamento até bens automotivos e de consumo. Este anúncio segue a recente inicialização da planta de óxido de propileno da LyondellBasell e álcool butil terciário (PO/TBA) no Texas, consolidando ainda mais a posição da empresa como líder global no setor de P&D com capacidades de produção anuais significativas. Esta unidade PO/TBA tem capacidade anual de 470 mil toneladas métricas de PO, bem como um milhão de toneladas métricas de TBA e seus derivados.

Cada produto da linha +LC vem com um certificado de equilíbrio de massa ISCC+, oferecendo rastreabilidade em toda a cadeia de valor. A abordagem de equilíbrio de massa permite que os insumos renováveis e reciclados sejam atribuídos ao produto final quando esses insumos são combinados com matérias-primas convencionais no processo de produção. Além disso, os dados da pegada de carbono de produtos (PCF) estão disponíveis para esses produtos, permitindo que as empresas comparem diretamente as pegadas de carbono das soluções +LC com as parte equivalentes tradicionais à base em combustíveis fósseis. Ao optar por produtos +LC, as empresas agora podem integrar perfeitamente a sustentabilidade em suas operações sem comprometer o desempenho, refletindo uma abordagem equilibrada para atender às necessidades funcionais e aos objetivos de sustentabilidade.

As soluções +LC estão atualmente disponíveis na Europa e nas Américas, e os planos de expansão para a Ásia estão previstos para o início de 2024. Oferecer produtos com base em insumos renováveis e reciclados como substitutos para insumos fósseis contribui para a preservação de recursos fósseis e a redução das emissões de GEE provenientes da produção de matérias-primas.

Sobre a LyondellBasell

Somos a LyondellBasell (NYSE: LYB) — uma líder na indústria química global, criando soluções para uma vida sustentável no dia a dia. Por meio de tecnologia avançada e investimentos direcionados, estamos possibilitando uma economia circular e de baixo carbono. Em tudo o que fazemos, nosso objetivo é entregar valor para nossos clientes, investidores e sociedade. Como um dos maiores produtores de polímeros do mundo e líder em tecnologias de poliolefinas, desenvolvemos, fabricamos e comercializamos produtos de alta qualidade e inovadores para aplicações que vão desde transporte sustentável e segurança alimentar até água limpa e cuidados de saúde de qualidade. Para mais informações, acesse https://www.lyondellbasell.com/ ou siga @ LyondellBasell no LinkedIn.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg

FONTE LyondellBasell

SOURCE LyondellBasell