LyondellBasell e Neste anunciam produção em escala comercial de bioplástico feito de materiais renováveis

O projeto conjunto fez uso dos hidrocarbonetos renováveis da Neste, derivados de matérias-primas biológicas sustentáveis, como lixo e resíduos de óleos. O projeto foi capaz de produzir, com sucesso, diversos milhares de toneladas de bioplástico, aprovados para a produção de embalagens alimentícias e são comercializadas com os nomes de Circulen e Circulen Plus , a nova família de marcas LyondellBasell de produtos voltados para a economia circular.

"A LyondellBasell tem o espírito inovador que já dura décadas, e uma realização como essa demonstra as medidas concretas que procuramos tomar para apoiar a economia circular", declarou Richard Roudeix, vice-presidente da Europa, Ásia e Internacional para a área de olefinas e poliolefinas da LyondellBasell. "Por meio do uso de recursos renováveis, contribuímos com a luta contra as mudanças climáticas e ajudamos nossos clientes a alcançarem suas metas ambientais."

"Estamos animados por permitir que o setor de plásticos insira mais materiais biológicos em seu portfólio. É muito gratificante ver os hidrocarbonetos renováveis da Neste terem um desempenho perfeito na produção em escala comercial de polímeros biológicos, uma opção imediata aos materiais fósseis", disse o presidente e CEO da Neste, Peter Vanacker. "Esta colaboração pioneira com a LyondellBasell é um marco importante na comercialização dos polímeros renováveis da Neste e no setor químico, que se volta para o desenvolvimento de soluções renováveis e circulares para as marcas que enxergam o futuro."

Pioneiros no setor

Essa realização é extraordinária, uma vez que reúne as matérias-primas renováveis exclusivas da Neste e as aptidões técnicas das LyondellBasell. A flexibilidade de craqueamento da LyondellBasell permitiu introduzir uma nova matéria-prima renovável na planta de Wesseling, na Alemanha, que foi diretamente convertida em polietileno biológico e polipropileno biológico de baixa densidade. Uma empresa terceirizada independente testou os produtos de polímeros com o emprego de traçadores de carbono e confirmou que continham mais de 30% de conteúdo renovável.

A LyondellBasell comercializou alguns dos produtos renováveis fabricados, em testes, para diversos clientes, um deles a Cofresco, uma empresa do Grupo Melitta, com marcas como Toppits® e Albal®, líder na Europa em fornecimento de produtos com marcas no setor de filmes para uso doméstico. A Cofresco planeja usar o polietileno biológico Circulen Plus para criar materiais sustentáveis para embalagens alimentícias.

Sobre a LyondellBasell

A LyondellBasell (NYSE: LYB) é uma das maiores refinarias e produtoras de produtos plásticos e químicos do mundo. Movida pelos funcionários ao redor do mundo, a LyondellBasell manufatura materiais e produtos cruciais para os avanços em soluções para os desafios modernos, como aumentar a segurança dos alimentos por meio de embalagens leves e flexíveis, proteger a pureza das fontes de água por meio do uso de tubulações mais fortes e versáteis, aumentar a segurança, o conforto e eficiência de combustíveis de muitos carros e caminhões e garantir a funcionalidade segura e eficaz de eletrônicos e equipamentos. A LyondellBasell comercializa seus produtos em mais de 100 países e é o maior produtor mundial de compostos de polímeros e o maior licenciador de tecnologias em poliolefinas. Em 2019, a LyondellBasell foi indicada na lista da Fortune Magazine de "Empresas mais admiradas do mundo". Para obter mais informações sobre a LyondellBasell, acesse www.LyondellBasell.com.

Sobre a Neste

A Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) desenvolve soluções sustentáveis para as necessidades de transportes, empresas e clientes. Nosso amplo leque de produtos renováveis permite que nossos clientes reduzam as emissões de carbono. Somos o maior produtor mundial de diesel renovável, refinado a partir de lixo e de resíduos, o que traz novas soluções renováveis também para o setor da aviação e de plásticos. Também somos uma refinaria com alta tecnologia de produtos de petróleo de alta qualidade. Desejamos ser um parceiro confiável, com expertise, pesquisas e operações sustentáveis de alto valor. Em 2018, a receita da Neste ficou na casa dos 14,9 bilhões de Euros. Em 2019, a Neste ficou com terceiro lugar na lista das 100 empresas globais mais sustentáveis. Leia mais em: neste.com

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/924059/LyondellBasell_Neste.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg

FONTE LyondellBasell

Related Links

http://www.lyondellbasell.com



SOURCE LyondellBasell