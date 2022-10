ROTERDÃ, Holanda, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell e a Shakti Plastic Industries, a maior empresa de reciclagem e coleta de resíduos de plásticos da Índia, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para formar uma joint venture para construir e operar uma usina de reciclagem mecânica totalmente automatizada na Índia. A usina destina-se a processar resíduos pós-consumo de embalagens rígidas e produzir 50 mil toneladas de polietileno (PE) e de polipropileno (PP) reciclados por ano, o equivalente aos resíduos plásticos descartáveis produzidos por 12,5 milhões de cidadãos. Estima-se que a nova instalação se torne a maior usina de reciclagem mecânica da Índia e deverá começar a funcionar no final de 2024. A LyondellBasell comercializará os produtos reciclados produzidos por essa joint venture, adicionando volume à sua gama existente de materiais PE e PP Circulen Recover para ajudar a atender à crescente demanda de materiais de polímero reciclado de conversores e proprietários de marcas na Índia.

Rahul V Podaar, diretor administrativo da Shakti Plastics Industries e Yvonne van der Laan, vice-presidente executiva da LyondellBasell após assinarem o memorando de entendimento

"A joint venture proposta nos permitirá abordar a questão dos resíduos plásticos no segundo país mais populoso do mundo e expandir nossa oferta de produtos de polímero circular para a Índia", disse Yvonne van der Laan, vice-presidente executiva de soluções circulares e de baixo carbono na LyondellBasell. "A combinação de nossa experiência com a da Shakti Plastic Industries criará um sistema inovador que pode ser escalonado à medida que a economia circular crescer."

Uma vez estabelecida, a joint venture alavancará os pontos fortes de cada parceiro. Com o desenvolvimento de uma infraestrutura de reciclagem na Índia, a Shakti Plastic Industries oferecerá estrutura e formalidade ao processo de coleta de resíduos para garantir os materiais a serem usados no novo empreendimento. A LyondellBasell aplicará sua liderança de longa data em tecnologia inovadora de produção de plástico, vasta experiência no desenvolvimento de produtos e forte conhecimento dos mercados de polímeros na Índia.

"A economia circular se desenvolverá cada vez mais em uma parte fundamental da cadeia de valor de plásticos na Índia, exigindo soluções em toda a cadeia de valor para desenvolver um mundo sustentável de reciclagem de plástico", disse Rahul V. Podaar, diretor administrativo da Shakti Plastic Industries. "À medida que avançarmos para nos tornarmos um parceiro de valor na economia circular, continuaremos a buscar oportunidades para o crescimento futuro. Juntamente com a LyondellBasell, estaremos na vanguarda na Índia tomando medidas significativas para reciclar resíduos de plásticos rígidos que apoiam a iniciativa do governo de reutilizar plástico reciclado em aplicações de embalagens."

Sobre a LyondellBasell

Como líder na indústria química global, a LyondellBasell se esforça todos os dias para ser uma empresa mais segura, mais valorizada e com as melhores operações em nosso setor. Os produtos, materiais e tecnologias da empresa estão promovendo soluções sustentáveis para segurança alimentar, acesso à água limpa, cuidados de saúde e eficiência energética em mais de 100 mercados internacionais. A LyondellBasell prioriza a diversidade, equidade e inclusão e está Avançando para o Bem (Advancing Good) com ênfase em nosso planeta, nas comunidades onde operamos e em nossa força de trabalho futura. A empresa tem muito orgulho de sua tecnologia de primeira linha e foco no cliente. A LyondellBasell aumentou a sua circularidade, suas ambições climáticas e ações para enfrentar os desafios globais relacionados aos resíduos plásticos e à descarbonização; e recentemente anunciou futuras iniciativas para expandir sua presença em reciclagem avançada e mecânica. Em 2022, pelo quinto ano consecutivo, a LyondellBasell foi indicada para a lista de "Empresas Mais Admiradas do Mundo" da revista FORTUNE. Para mais informações, acesse www.lyondellbasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

Sobre a Shakti Plastic Industries

Fundada em 1969, a Shakti Plastic Industries é uma empresa sediada em Mumbai que recicla todos os tipos de resíduos plásticos e é um dos principais recicladores de resíduos de polímeros da Índia. Sob a orientação de nosso fundador, Vishwanath Podaar, a Shakti Plastic Industries construiu um legado de mais de três gerações. A Shakti Plastics tem sido a especialista líder do setor em gestão de resíduos pós-consumo e industriais nos últimos 50 anos. A empresa está envolvida na coleta e reciclagem de plásticos flexíveis, MLP, rígidos, mistos e todos os outros tipos de plástico. A empresa tem um sistema de coleta espalhado por toda a Índia e Dubai e opera seis fábricas de reciclagem na Índia e uma em Dubai.

A Shakti oferece soluções de Responsabilidade Estendida do Produtor (EPR) para mais de 450 marcas importantes na Índia, garantindo as melhores práticas em coleta, logística e reciclagem com transparência e rastreabilidade de ponta a ponta, ajudando as marcas a otimizarem seu desempenho em ESG. As equipes de P&D e Inovação da empresa desenvolveram vários produtos premiados de resíduos plásticos utilizando até 100% de conteúdo reciclado. A empresa é capacitada em tecnologia, tem seu próprio espaço digital e investiu em uma start-up digital que trabalha em soluções de rastreabilidade de ponta a ponta, blockchain, web3 e baseadas em NFTs para gerenciamento de resíduos plásticos. Para mais informações, acesse www.shaktiplasticinds.com ou siga @theshaktiplasticindustries no LinkedIn.

Declarações Prospectivas da LyondellBasell

As declarações neste comunicado que não sejam fatos históricos são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas baseiam-se em suposições da administração que foram consideradas razoáveis no momento em que foram feitas e estão sujeitas a riscos e incertezas significativos. Os resultados reais podem diferir materialmente das projeções, resultados previstos, ou outras expectativas expressas neste comunicado, incluindo, mas não se limitando a, nossa capacidade de concluir a transação descrita ou o momento dessa transação; a construção e operação bem-sucedidas das instalações descritas neste comunicado; nossa capacidade de obter todas as aprovações regulatórias necessárias; nossa capacidade de atingir nossos objetivos de sustentabilidade, incluindo a capacidade de aumentar a produção de polímeros reciclados e renováveis para atender às nossas metas e previsões; e condições econômicas gerais em regiões geográficas ou mercados atendidos pela LyondellBasell e suas afiliadas, ou onde as operações da empresa e de suas afiliadas estão localizadas. Embora essas declarações e projeções sejam feitas de boa fé, a LyondellBasell e sua gestão não podem garantir que serão alcançados os resultados futuros previstos. Outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados na seção "Fatores de Risco" de nosso Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, que pode ser encontrado em www.LyondellBasell.com na página de Relações com Investidores. A LyondellBasell não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925370/LyondellBasell_Shakti_Contract.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925371/TSPI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LYB_Advancing_Possible_Logo.jpg

FONTE LyondellBasell Industries

SOURCE LyondellBasell Industries