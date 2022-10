LyondellBasell y Shakti Plastic Industries firman un memorando de entendimiento (MoU) para promover el reciclaje mecánico en India

RÓTERDAM, Países Bajos, 20 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- LyondellBasell y Shakti Plastic Industries, la empresa de reciclaje y recolección de residuos de plástico más grande de India, firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para constituir una empresa conjunta que construya y opere una planta de reciclaje mecánico totalmente automatizada en India. La planta tiene como objetivo procesar residuos de empaques rígidos posconsumo y producir 50.000 toneladas de polietileno (PE) y polipropileno (PP) reciclados por año, lo que equivale a los residuos plásticos de un solo uso producidos por 12,5 millones de personas. Se prevé que la nueva planta se convertirá en la planta de reciclaje mecánico más grande de la India y se estima que comenzará a funcionar a finales de 2024. LyondellBasell comercializará los productos reciclados producidos por esta empresa conjunta y agregará volumen a su línea Circulen Recovery de materiales existentes de PE y PP para ayudar a atender la creciente demanda de materiales de polímeros reciclados por parte de los transformadores y propietarios de marcas en India.

Rahul V Podaar, director general de Shakti Plastics Industries, e Yvonne van der Laan, vicepresidenta ejecutiva de LyondellBasell, después de firmar el memorando de entendimiento

"La empresa conjunta propuesta nos permitirá abordar el problema de los residuos plásticos en el segundo país más poblado del mundo y ampliar nuestra oferta de productos de polímeros circulares a India", afirmó Yvonne van der Laan, vicepresidenta ejecutiva de Soluciones Circulares y con Bajas Emisiones de Carbono de LyondellBasell. "Al combinar nuestra experiencia con la de Shakti Plastic Industries, crearemos un sistema innovador que se puede escalar a medida que crece la economía circular".

Una vez creada, la empresa conjunta aprovechará las fortalezas de cada socio. Con el desarrollo de una infraestructura de reciclaje en India, Shakti Plastic Industries proporcionará estructura y formalidad al proceso de recolección de residuos para obtener los materiales que se utilizarán en la nueva empresa. LyondellBasell aplicará su liderazgo de larga data en tecnología innovadora de producción de plásticos, su vasta experiencia en el desarrollo de productos y su sólido conocimiento de los mercados de polímeros en India.

"La economía circular será cada vez más importante en la cadena de valor del plástico en India, lo que requerirá soluciones en toda la cadena de valor para desarrollar un mundo sostenible de reciclaje del plástico", señaló Rahul V. Podaar, director general de Shakti Plastic Industries. "A medida que avanzamos hacia convertirnos en un actor de valor en la economía circular, seguiremos buscando oportunidades para el crecimiento futuro. Junto con LyondellBasell, estaremos a la vanguardia en India dando pasos significativos para reciclar los residuos plásticos rígidos, lo que respalda la iniciativa del gobierno de reutilizar el plástico reciclado en las aplicaciones de empaque".

Acerca de LyondellBasell

Como líder en la industria química global, LyondellBasell se esfuerza todos los días por ser la empresa más segura, mejor dirigida y valorada de nuestra industria. Los productos, materiales y tecnologías de la empresa están promoviendo soluciones sostenibles para la seguridad alimentaria, el acceso al agua limpia, la atención médica y la eficiencia energética en más de 100 mercados internacionales. LyondellBasell asigna alta prioridad a la diversidad, la equidad y la inclusión, y aplica su programa Advancing Good (Avanzando bien) con énfasis en el planeta, las comunidades donde operan y su futura fuerza laboral. La empresa está orgullosa de su tecnología de clase mundial y su enfoque en el cliente. LyondellBasell ha reforzado sus ambiciones y acciones en materia de circularidad y clima para abordar los desafíos globales de los residuos plásticos y la descarbonización y anunció recientemente otras iniciativas para ampliar su presencia en cuanto a reciclaje mecánico y avanzado. En 2022, LyondellBasell fue nombrada por la revista FORTUNE como una de las "Empresas más admiradas del mundo" por quinto año consecutivo. Para obtener más información, visite www.lyondellbasell.com o siga a @LyondellBasell en LinkedIn.

Acerca de Shakti Plastic Industries

Fundada en 1969, Shakti Plastic Industries es una empresa con sede en Bombay que recicla todo tipo de residuos plásticos y es uno de los principales recicladores de residuos poliméricos de India. Bajo la dirección de nuestro fundador, el Sr. Vishwanath Podaar, Shakti Plastic Industries ha desarrollado un legado de más de tres generaciones. Shakti Plastics ha sido el líder experto de la industria en la gestión de residuos industriales y posconsumo durante los últimos cincuenta años. La empresa participa en la recolección y reciclaje de plásticos flexibles, plásticos multicapa (MLP), rígidos, mixtos y todos los demás tipos de plásticos. La empresa tiene un sistema de recolección con presencia en toda India y Dubái, opera seis plantas de reciclaje en India y una en Dubái.

Shakti ofrece soluciones de Responsabilidad Ampliada de los Productos (EPR) a más de 450 marcas importantes de toda India, que garantizan las mejores prácticas en materia de recolección, logística y reciclaje con transparencia y trazabilidad de extremo a extremo; lo que ayuda a las marcas a optimizar su desempeño en materia de ESG. Los equipos de I+D e innovación de la empresa han desarrollado varios productos premiados a partir de residuos plásticos utilizando hasta un 100 % de contenido reciclado. La empresa está habilitada por la tecnología, tiene su propio espacio digital y ha invertido en una empresa emergente digital que trabaja en la trazabilidad de extremo a extremo, la cadena de bloques, la web3 y las soluciones basadas en NFT para la gestión de residuos plásticos. Para obtener más información, visite www.shaktiplasticinds.com o siga a @theshaktiplasticindustries en LinkedIn.

Declaraciones prospectivas para LyondellBasell

Las afirmaciones de este comunicado de prensa que refieren a cuestiones que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en supuestos de la gerencia que se consideran razonables en el momento en que se hicieron, y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de las proyecciones, resultados previstos u otras expectativas expresadas en esta publicación, lo que incluye, entre otros, nuestra capacidad para completar la transacción descrita o el momento de dicha transacción; el éxito de la construcción y el funcionamiento de las instalaciones descritas en este comunicado; nuestra capacidad de obtener todas las aprobaciones reglamentarias necesarias; nuestra capacidad de cumplir con nuestros objetivos de sostenibilidad, lo que incluye la capacidad de aumentar la producción de polímeros reciclados y de base renovable para cumplir con nuestros objetivos y pronósticos; y las condiciones económicas generales en las regiones geográficas o los mercados a los que presta servicios LyondellBasell y sus filiales, o donde se encuentran las operaciones de la empresa y sus filiales. Si bien estas declaraciones y proyecciones se realizan de buena fe, LyondellBasell y su gerencia no pueden garantizar que se logren los resultados esperados en el futuro. Los factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en la sección "Risk Factors" (Factores de riesgo) de nuestro formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, que se puede encontrar en www.lyondellbasell.com en la página de Relaciones con los inversionistas. LyondellBasell no asume obligación alguna de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas expresadas en el presente comunicado, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros factores.

FUENTE LyondellBasell Industries

