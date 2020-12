LyondellBasell e SUEZ aumentam capacidade de reciclagem de plásticos

"Estamos entusiasmados por dar um passo a frente com nosso parceiro de longa data, LyondellBasell. Com a nova aquisição, vamos juntos acelerar o uso de polímeros circulares de qualidade na Europa e apoiar os esforços dos fabricantes industriais para atingir suas metas ambientais", comentou Jean-Marc Boursier, COO do Grupo SUEZ. "Isso também confirma a ambição da SUEZ de se tornar líder mundial em serviços ambientais até 2030."

A unidade da TIVACO opera cinco linhas de produção capazes de processar aproximadamente 22.000 toneladas de plástico reciclado por ano. Esta aquisição baseia-se na aquisição da QCP pelas empresas em 2018, uma empresa de reciclagem de plásticos em Geleen, Holanda, que é capaz de processar aproximadamente 35.000 toneladas de material por ano. Atualmente, os materiais reciclados da QCP podem ser encontrados em produtos de consumo, incluindo a coleção de bagagem S'Cure ECO da Samsonite.

A QCP está empenhada em eliminar o desperdício de plástico no meio ambiente. A joint venture potencializa os respectivos pontos fortes dos dois sócios. A SUEZ utilizará suas soluções de tecnologia de ponta na triagem e reciclagem para melhorar a preparação dos materiais a serem recuperados na QCP. A LyondellBasell aplicará sua liderança de longa data em tecnologia inovadora de produção de plástico, vasta experiência no desenvolvimento de produtos e profundo conhecimento de mercados finais importantes, como bens de consumo, onde a empresa tem uma forte presença.

A SUEZ e a LyondellBasell são membros da Aliança para Eliminar Resíduos Plásticos (Alliance to End Plastic Waste), uma organização global sem fins lucrativos de cadeia de valor cruzada, comprometida em erradicar resíduos plásticos no meio ambiente. A aliança reúne uma rede diversificada de recursos e experiência para criar e dimensionar soluções inovadoras em todo o mundo.

Sobre a QCP

A Quality Circular Polymers (QCP) oferece aos proprietários de marcas e conversores de plásticos polímeros de alta e consistente qualidade baseados em plásticos usados. Fornecimento confiável, integração, tecnologias líderes e receitas inovadoras permitem que a QCP impulsione o setor de plásticos circulares para o próximo nível. Mais informações podem ser encontradas em www.QCPolymers.com.

Sobre a LyondellBasell

A LyondellBasell (NYSE: LYB) é uma das maiores empresas de plásticos, produtos químicos e refino do mundo. Impulsionada por seus funcionários em todo o mundo, a LyondellBasell produz materiais e produtos essenciais para o avanço de soluções para desafios modernos, como aumentar a segurança alimentar por meio de embalagens leves e flexíveis, proteger a pureza do abastecimento de água por meio de tubos mais resistentes e versáteis, melhorar a segurança, o conforto e eficiência de combustível de muitos dos carros e caminhões na estrada, e garantir a funcionalidade segura e eficaz em eletrônicos e eletrodomésticos. A LyondellBasell comercializa produtos em mais de 100 países e é a maior produtora mundial de compostos poliméricos e a maior licenciadora de tecnologias de poliolefinas. A LyondellBasell oferece um portfólio de produtos circulares que fornece aos clientes soluções para aumentar o conteúdo de plástico reciclado em suas aplicações com polímeros reciclados mecanicamente de alta qualidade. Em 2020, a LyondellBasell foi indicada pelo terceiro ano consecutivo para a lista da revista Fortune das "Empresas Mais Admiradas do Mundo". Mais informações sobre a LyondellBasell podem ser encontradas em www.LyondellBasell.com.

Sobre a SUEZ

Desde o final do século XIX, a SUEZ desenvolveu expertise com o objetivo de ajudar as pessoas a melhorar constantemente sua qualidade de vida, protegendo sua saúde e apoiando o crescimento econômico. Com presença ativa em cinco continentes, a SUEZ e seus 90.000 funcionários se esforçam para preservar o capital natural do nosso meio ambiente: água, solo e ar. A SUEZ oferece soluções inovadoras e resilientes em gestão de água, recuperação de resíduos, remediação de locais e tratamento de ar, otimizando a gestão de recursos de municípios e indústrias por meio de cidades "inteligentes" e melhorando seu desempenho ambiental e econômico. O Grupo presta serviços de saneamento a 64 milhões de pessoas e produz 7,1 bilhões de m3 de água potável. A SUEZ também contribui para o crescimento econômico, com mais de 200.000 empregos gerados direta e indiretamente anualmente, e é provedora de novos recursos, com 4,2 milhões de toneladas de matérias-primas secundárias produzidas. Até 2030, o Grupo tem como meta soluções 100% sustentáveis, com impacto positivo em nosso meio ambiente, saúde e clima. A SUEZ gerou receita total de 18,0 bilhões de euros em 2019.

