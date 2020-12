Lyondellbasell et Suez augmentent leur capacité de recyclage du plastique

« Avec ce nouvel investissement dans QCP, LyondellBasell conforte son ambition de produire et de mettre sur le marché, d'ici 2030, deux millions de tonnes par an de polymères à base de matériaux recyclés et renouvelables. Prolonger le cycle de vie des plastiques par un système de récupération, recyclage et réutilisation permet non seulement de réduire la quantité de déchets produite, mais également de fabriquer des produits avec une plus faible empreinte carbone » , affirme Richard Roudeix, Senior Vice President Olefins & Polyolefins, Europe, de LyondellBasell. « Cette approche innovante est essentielle pour libérer la valeur cachée des plastiques existants tout en répondant aux besoins des propriétaires de marques en matière de produits durables .»

« Nous sommes très heureux de poursuivre l'aventure avec notre partenaire de longue date, LyondellBasell. Avec cette nouvelle acquisition, nous contribuerons à accélérer l'utilisation de polymères recyclés de qualité en Europe et à aider les fabricants industriels à atteindre leurs objectifs environnementaux », a déclaré Jean-Marc Boursier, DGA Groupe - Région France et Opérations. « Cela va également dans le sens de l'ambition de SUEZ : devenir le leader mondial des services à l'environnement d'ici 2030. »

Le site de TIVACO opère cinq lignes de production capables de transformer environ 22.000 tonnes de plastique recyclé par an. Cette acquisition s'inscrit dans le prolongement de l'acquisition par LyondellBasell et SUEZ en 2018 de QCP, une entreprise de recyclage du plastique implantée à Geleen, aux Pays-Bas, , qui transforme environ 35.000 tonnes de matériaux par an. Aujourd'hui, les matières recyclées produites par QCP sont présentes dans les biens de consommation, notamment la ligne de bagages S'Cure Eco™ de Samsonite.

QCP est déterminé à mettre un terme à la pollution des déchets plastiques dans l'environnement. Cette joint-venture bénéficie des atouts de chacun des deux partenaires : SUEZ utilisera ses solutions technologiques de pointe pour trier, recycler et améliorer la préparation des matières recyclées par QCP, tandis que LyondellBasell mettra à profit sa longue expertise dans les technologies innovantes de production de plastique, sa grande expérience dans le développement de produits et sa connaissance approfondie des marchés, notamment celui des biens de consommation, dans lesquels le groupe est largement implanté.

SUEZ et LyondellBasell sont tous deux membres de l'«Alliance to End Plastic Waste», une organisation à but non lucratif d'envergure mondiale, rassemblant des partenaires de l'ensemble de la chaîne de valeur, et qui s'engage à mettre fin à la présence de déchets plastiques dans l'environnement. L'Alliance rassemble un réseau diversifié de ressources et d'expertise pour créer et mettre en place des solutions innovantes dans le monde entier.

À propos de QCP :

Quality Circular Polymers (QCP) fournit aux propriétaires de marques et aux convertisseurs de plastiques des polymères de haute qualité produits à partir de plastique usagé. Fiabilité de l'approvisionnement, intégration, technologies de pointe et recettes innovantes permettent à QCP de faire passer l'industrie du plastique recyclé à la vitesse supérieure. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.QCPolymers.com.

À propos de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE : LYB) est l'une des plus grandes entreprises au monde spécialisées dans le plastique, les produits chimiques et le raffinage. Porté par ses collaborateurs dans le monde entier, le groupe LyondellBasell fabrique des matériaux et des produits qui permettent de relever les défis d'aujourd'hui, tels que la sécurité alimentaire grâce à des emballages légers et flexibles, la préservation de la pureté de l'eau grâce à des tuyaux plus solides et plus polyvalents, le renforcement de la sécurité, le confort et l'efficacité énergétique d'un grand nombre de voitures et camions circulant sur les routes, ou encore la sécurité et l'efficacité des fonctionnalités des appareils électroniques. LyondellBasell vend ses produits dans près de 100 pays et constitue le plus grand fournisseur de licences de production de technologies polyoléfines au monde. LyondellBasell propose un portefeuille de produits circulaires contenant des polymères de grande qualité recyclés mécaniquement, ce qui permet aux clients d'augmenter la proportion de plastique recyclé dans leurs applications. En 2020, LyondellBasell fait partie de la liste des « Entreprises les plus admirées au monde » du magazine Fortune, pour la troisième année consécutive. Pour plus d'informations sur LyondellBasell, consultez le site www.LyondellBasell.com.

SUEZ :

Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels de notre environnement : l'eau, la terre et l'air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement de l'air qui permettent aux collectivités et aux industries d'optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et d'améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d'habitants en services d'assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d'eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l'horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur l'environnement, la santé et le climat. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 18,0 milliards d'euro.

