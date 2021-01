LyondellBasell en Sinopec voltooien joint venture voor de productie van propyleenoxide en styreenmonomeer in China

"Naarmate de Chinese economie blijft groeien, zal ook de vraag naar propyleenoxide en styreenmonomeer toenemen. We zijn verheugd om onze relatie met Sinopec uit te breiden via deze joint venture om de binnenlandse markt van China beter te kunnen bedienen. De uitstekende operationele capaciteiten van Sinopec in combinatie met de toonaangevende technologie van LyondellBasell is een win-win," aldus Torkel Rhenman, Executive Vice President, Intermediates & Derivatives en Refining.

"Voortbouwend op het opmerkelijke succes van onze eerste Joint Venture, zijn we zeer blij om het belangrijke partnerschap met LyondellBasell te blijven versterken voor toekomstige resultaten. De oprichting van de nieuwe Joint Venture is niet alleen in lijn met het nationale streven naar verdere openstelling, maar ook een vitale stap voor Sinopec om onze internationale activiteiten te verdiepen en uit te breiden," aldus Yu Baocai, Senior Vice President van Sinopec Corp. "We hebben grote verwachtingen van de nieuwe joint venture om de economische ontwikkeling van de stad Ningbo naar een nieuw niveau te stuwen. Tijdens de periode van het 14e vijfjarenplan (2021-2025) zal Sinopec groene industriële upgrading en innovatieve transformatie blijven promoten, om zo bij te dragen tot de blijvende economische groei van de provincie Zhejiang en Oost-China en zelfs tot de ontwikkeling van de chemische industrie in China."

De JV zal een nieuwe PO- en SM-unit bouwen in Zhenhai Ningbo, China. Deze nieuwe unit zal een capaciteit hebben van 275 kiloton per jaar (KTA) voor PO en 600 KTA voor SM. De eenheid zal gebruik maken van LyondellBasell's toonaangevende PO/SM-technologie. De door de JV geproduceerde producten zullen door beide partners in gelijke mate op de markt worden gebracht, waardoor hun respectieve aandeel in de Chinese markt voor PO en SM aanzienlijk wordt vergroot. De opstart is naar verwachting eind 2021.

De oprichting van de JV is afhankelijk van goedkeuring door de relevante overheidsinstanties, waaronder een antitrustonderzoek door de State Administration for Market Regulation. LyondellBasell verwacht zijn equity bijdrage aan de JV in het eerste kwartaal van 2021 te kunnen leveren.

Volgens IHS Markit is China goed voor meer dan 60 procent van de vraag op de chemiemarkt in Azië en vertegenwoordigt het 40 procent van de groei van de wereldwijde chemiemarkt in het volgende decennium. PO en SM zijn kernproducten van LyondellBasell en worden gebruikt in een verscheidenheid van toepassingen, waaronder verpakking, bouw en constructie, meubilair en transport.

LyondellBasell exploiteert vijf eigen fabrieken in China, die gevestigd zijn in Guangzhou, Suzhou, Dalian, Dongguan en Changshu.

Over LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) is een van de grootste kunststoffen-, chemicaliën- en raffinagebedrijven ter wereld. Gedreven door werknemers over de hele wereld, produceert LyondellBasell materialen en producten die essentieel zijn voor oplossingen voor moderne uitdagingen zoals het verbeteren van voedselveiligheid door middel van lichtgewicht en flexibele verpakkingen, het beschermen van zuivere watervoorziening door middel van sterkere en veelzijdiger leidingen, het verbeteren van de veiligheid, het comfort en de brandstofefficiëntie van veel van de auto's en vrachtwagens op de weg en het waarborgen van veilige en effectieve functionaliteit in elektronica en apparaten. LyondellBasell verkoopt producten in meer dan 100 landen en is 's werelds grootste producent van polymeerverbindingen en de grootste licentiegever van polyolefinetechnologieën. In 2020 stond LyondellBasell voor het derde opeenvolgende jaar in Fortune Magazine's lijst van "World's Most Admired Companies". Meer informatie over LyondellBasell is te vinden op www.lyondellbasell.com.

Over Sinopec

Sinopec Group is de grootste leverancier van olie- en petrochemische producten en de tweede grootste olie- en gasproducent in China, het grootste raffinagebedrijf en het derde grootste chemiebedrijf in de wereld. Haar totaal aantal tankstations staat op de tweede plaats in de wereld.

Toekomstgerichte verklaring

De verklaringen in dit persbericht met betrekking tot zaken die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op veronderstellingen van het management van LyondellBasell die redelijk worden geacht op het moment dat ze worden gedaan en zijn onderhevig aan aanzienlijke risico's en onzekerheden. Wanneer in deze mededeling de woorden "schatten", "geloven", "voortzetten", "zouden kunnen", "voornemen", "kunnen", "plannen", "potentieel", "voorspellen", "zouden moeten", "zullen", "verwachten" en soortgelijke uitdrukkingen worden gebruikt, zijn deze bedoeld om op de toekomst gerichte verklaringen aan te duiden, hoewel niet alle op de toekomst gerichte verklaringen dergelijke identificerende woorden bevatten. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen op basis van factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, ons vermogen om alle noodzakelijke antitrust- of andere wettelijke goedkeuringen te verkrijgen; ons vermogen om de beschreven voorgestelde faciliteiten met succes te bouwen en te exploiteren; marktomstandigheden; het cyclische karakter van de chemische, polymeren- en raffinage-industrie; de beschikbaarheid, kostprijs en prijsvolatiliteit van grondstoffen en nutsvoorzieningen, in het bijzonder de kostprijs van olie, aardgas en aanverwante aardgasvloeistoffen; onzekerheden in verband met de omvang en duur van de daling van de vraag ten gevolge van de pandemie, of andere gevolgen ten gevolge van de COVID-19 pandemie in geografische regio's of markten die door ons worden bediend, of waar onze activiteiten zijn gevestigd; en risico's en onzekerheden ten gevolge van internationale activiteiten, met inbegrip van wisselkoersschommelingen. Aanvullende factoren die ertoe kunnen leiden dat de resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die worden beschreven in de toekomstgerichte verklaringen, zijn te vinden in de secties "Risicofactoren" van ons Formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2019, en ons Formulier 10-Q voor de kwartalen eindigend op 31 maart 2020, en 30 september 2020, die te vinden zijn op www.LyondellBasell.com op de pagina Investor Relations en op de website van de Securities and Exchange Commission op www.sec.gov. Er is geen garantie dat de acties, gebeurtenissen of resultaten uit de toekomstgerichte verklaringen zich zullen voordoen, of als dat wel het geval is, welke invloed ze zullen hebben op onze bedrijfsresultaten of financiële toestand. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze worden gedaan en zijn gebaseerd op de ramingen en meningen van het management van LyondellBasell op het moment dat de verklaringen worden gedaan. LyondellBasell neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken indien de omstandigheden of de ramingen of meningen van het management veranderen, behalve indien vereist door de wet.

