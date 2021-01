LyondellBasell y Sinopec ponen en marcha su sociedad mixta para fabricar óxido de propileno y monómeros de estireno

"Creada basándose en el éxito destacado de nuestra primera sociedad mixta, estamos muy contentos de seguir mejorando la asociación importante con LyondellBasell para conseguir logros futuros. La creación de una nueva sociedad mixta no está solo en línea con el impulso nacional para seguir con la apertura, sino también con el paso vital para que Sinopec profundice y amplíe nuestras operaciones internacionales", explicó Yu Baocai, vicepresidente senior de Sinopec Corp. "Tenemos grandes expectativas sobre la nueva sociedad mixta en lo que respecta al impulso del desarrollo económico de la ciudad de Ningbo hasta llevarla al siguiente nivel. Durante la celebración del periodo del 14th Five-Year Plan (2021-2025), Sinopec seguirá promocionando una mejora industrial verde e impulsando la transformación, contribuyendo con el crecimiento económico duradero de la Provincia de Zhejiang y de China Oriental, e incluso con el desarrollo de la industria química en China".

El JV creará una nueva unidad de PO y SM en Zhenhai Ningbo, China. Esta nueva unidad dispondrá de una capacidad de 275 kilotones por año (KTA) de PO y una capacidad de 600 KTA de SM. La unidad utilizará la tecnología destacada de LyondellBasell PO / SM. Los productos creados por medio del JV se comercializarán igualmente por medio de ambos socios, ampliando de forma considerable su participación respectiva en el mercado chino para PO y SM. La empresa de nueva creación se espera para finales de 2021.

La formación del JV está pendiente de aprobaciones por medio de las autoridades gubernamentales, incluyendo la revisión anti-monopolio de la State Administration for Market Regulation. LyondellBasell espera crear una contribución de valores para el JV durante el primer trimestre de 2021.

Según IHS Markit, China contabiliza más del 60% de la demanda de mercado de productos químicos en Asia, representando el 40% del crecimiento de mercado químico mundial en la siguiente década. PO y SM son los productos principales de LyondellBasell, y se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo el empaquetamiento, edificios y construcción, mobiliarios y transporte.

LyondellBasell pone en funcionamiento cinco instalaciones de propiedad completa en China situadas en Guangzhou, Suzhou, Dalian, Dongguan y Changshu.

Acerca de LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) es una de las compañías de plásticos, químicos y refinamiento más grandes del mundo. Impulsada por sus empleados en todo el mundo, LyondellBasell fabrica materiales y productos que son esenciales para generar soluciones a desafíos modernos como mejorar la seguridad alimentaria por medio de empaques livianos y flexibles, proteger la pureza de las fuentes de agua a través de tuberías más fuertes y versátiles, mejorar la seguridad, comodidad y eficiencia energética de autos y camiones en la carretera, y garantizar funcionalidades seguras y efectivas en electrónicos y aparatos en general. LyondellBasell comercializa productos en más de 100 países, es el mayor fabricante de compuestos poliméricos del mundo y el mayor licenciador de tecnologías de poliolefinas. LyondellBasell ofrece un portafolio de productos circulares que suministra soluciones con las que sus clientes pueden incrementar el contenido de plástico reciclado en sus aplicaciones con polímeros de alta calidad reciclados mecánicamente. En 2020, LyondellBasell fue mencionada por tercer año consecutivo en la lista de las "Compañías más admiradas del mundo" de la revista Fortune. Puede encontrar más información acerca de LyondellBasell enwww.lyondellbasell.com.

Acerca de Sinopec

Sinopec Group es el mayor proveedor de productos de petróleo y petroquímicos y el segundo mayor productor de petróleo y gas de China, la mayor compañía de refinamiento, además de la tercera mayor compañía química del mundo. Su cifra total de estaciones de servicio se clasifica en el segundo puesto mundial.

Declaración cautelar

Las declaraciones contenidas en esta presentación con respecto a asuntos que no son hechos históricos constituyen declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro están basadas en supuestos por parte de la dirección de LyondellBasell, los cuales se consideraron razonables en el momento que se formularon y están sujetas a niveles significativos de riesgo e incertidumbre. Para esta presentación, el uso de palabras como "estimar", "creer", "continuar", "podría", "pretende", "poder", "planear" "potencial", "predecir", "debería", "será", "esperar", o expresiones similares, tiene el fin de identificar declaraciones a futuro, sin embargo, no todas las declaraciones a futuro contendrán tales palabras que las identifiquen. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente con base en factores que incluyen, sin estar limitados a, las capacidades de conseguir las aprobaciones anti-monopolio u otras aprobaciones normativas; nuestra capacidad para construir y poner en marcha las instalaciones descritas propuestas; las condiciones de mercado; la naturaleza cíclica de las industrias química, de polímeros y de refinería; de nuestra capacidad de desarrollar y evolucionar grados de plásticos que generen avances en sostenibilidad y en la economía circular; y nuestra capacidad de incrementar nuestros volúmenes de fabricación de productos reciclados o hechos con materias primas renovables, u otros impactos debidos a la pandemia de la COVID-19 en regiones geográficas o mercados a los que damos servicio o en los que se localizan nuestras operaciones; y los riesgos e incertidumbres propuestas en las operaciones internacionales, incluyendo las fluctuaciones de divisas extranjeras.Otros factores que podrían causar que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones a futuro se indican en la sección "Factores de riesgo" de nuestro formulario 10-K del año que terminó el 31 de diciembre de 2019 y en nuestro formulario 10-Q para los trimestres que terminaron el 31 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2020, los cuales están disponibles en www.LyondellBasell.comen la página de Relaciones con inversionistas y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) en www.sec.gov. No existe certeza de que cualquiera de las acciones, eventos o resultados planteados en las declaraciones a futuro sucederán, o que, si cualquiera de estos sucede, qué impacto tendrá sobre los resultados de las operaciones o la condición financiera. Las declaraciones a futuro se refieren exclusivamente a la fecha en la cual fueron hechas, y se basan en las estimaciones y opiniones de la dirección de LyondellBasell existente en el momento en que se hicieron estas declaraciones. LyondellBasell no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones a futuro en caso de que las circunstancias, o las estimaciones u opiniones de la dirección, llegaran a cambiar, excepto en los casos que la ley así lo requiera

