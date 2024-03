LyondellBasell esporrà al NPE2024: il Salone della plastica

HOUSTON, 29 marzo 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB), uno dei principali produttori internazionali di materie plastiche, prodotti chimici, composti speciali e soluzioni circolari, ha annunciato oggi la sua partecipazione al prossimo NPE2024: The Plastics Show che si terrà dal 6 al 10 maggio 2024 presso l'Orange County Convention Center di Orlando, in Florida. L'azienda sarà presente allo stand S22005 vicino all'ingresso principale del padiglione sud.

"Guardiamo con fiducia all'opportunità di esporre al NPE 2024 e di condividere le nostre ultime innovazioni e il nuovo aspetto del marchio con i nostri clienti e colleghi del settore", ha affermato Tracey Campbell, vicepresidente esecutivo sostenibilità e affari aziendali. "Noi di LYB ci dedichiamo a creare soluzioni per un domani migliore e il NPE fornisce una piattaforma ideale per mostrare il nostro impegno all'innovazione, alla collaborazione e alla gestione responsabile in ambito ambientale".

In qualità di pioniere nel settore della plastica, LYB è impegnata a promuovere soluzioni sostenibili e a guidare l'innovazione per plasmare il futuro della plastica. Al NPE 2024 LYB presenterà i suoi ultimi progressi nella tecnologia dei polimeri, nelle pratiche di produzione sostenibili e nelle attività di collaborazione verso un'economia circolare. Da componenti automobilistici leggeri a soluzioni di imballaggio durevoli, il portafoglio LYB di materiali altamente performanti continua a potenziare le industrie di tutto il mondo.

I visitatori avranno l'opportunità di esplorare soluzioni innovative progettate per soddisfare le esigenze in evoluzione dei consumatori di oggi, affrontando al contempo le preoccupazioni ambientali. Lo stand a due piani di 6.000 piedi quadri sarà suddiviso in cinque isole di contenuti che mostreranno le applicazioni di uso finale in:

circolarità;

mobilità e trasporti;

generi alimentari e dispositivi medici;

beni di consumo/stile di vita;

infrastrutture/edilizia e costruzioni.

Inoltre, LYB ospiterà presentazioni interattive all'interno dello stand per evidenziare la versatilità, durabilità e sostenibilità dei suoi prodotti. Queste presentazioni, tenute da un team di esperti LYB, illustreranno l'ampia gamma di prodotti e applicazioni dell'azienda, tra cui polietilene, polipropilene, catalizzatori avanzati e polimeri speciali.

"Il NPE2024 è il più grande evento sulla plastica nell'emisfero occidentale. Le aziende e le organizzazioni che espongono quest'anno rappresentano le imprese più avanzate, innovative e lungimiranti che l'industria globale della plastica abbia mai visto", ha affermato Matt Seaholm, presidente e CEO di PLASTICS. "Il NPE2024 consente agli espositori di far progredire la loro attività, stringere partnership e sbloccare nuove opportunità per costruire un'economia più sostenibile. Guardiamo con confidenza alla possibilità di presentare progressi e tecnologie rivoluzionari che spingeranno quasi tutti i settori del mondo verso il futuro".

Il NPE, il più grande salone della plastica nelle Americhe, con oltre 1,1 milioni di piedi quadri netti di spazio espositivo, comprese sei zone tecnologiche imperdibili e più di 2.000 aziende espositrici, riunisce le soluzioni innovative per le materie plastiche in un unico spazio ogni tre anni. Per ulteriori informazioni sul NPE2024: il Salone della plastica, visitare NPE.org. Connettersi con il NPE2024 tramite X (già Twitter), Instagram e LinkedIn per le ultime notizie e approfondimenti a #NPE2024.

Per ulteriori informazioni sulla partecipazione di LYB al NPE 2024, inclusi rendering dello stand, svolgimento dello spettacolo e materiale per lo stand, visitare lyondellbasell.com/en/sites/npe/.

Informazioni su LyondellBasell

Siamo LyondellBasell, un leader nel settore chimico globale che crea soluzioni per la vita quotidiana sostenibile. Grazie a una tecnologia avanzata e investimenti mirati, rendiamo possibile un'economia circolare e a bassa impronta di carbonio. In tutto ciò che facciamo, miriamo a produrre valore per i nostri clienti, investitori e per la società. Siamo uno dei produttori di polimeri più grandi al mondo e leader nelle tecnologie a base di poliolefine. Sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti innovativi e di alta qualità per applicazioni che vanno dai trasporti sostenibili alla sicurezza alimentare, dall'acqua pulita all'assistenza sanitaria di qualità. Per ulteriori informazioni visitare o seguire @LyondellBasell su LinkedIn.

Informazioni sulla Plastics Industry Association

La Plastics Industry Association (PLASTICS) è l'unica organizzazione che supporta l'intera catena di fornitura della plastica, compresi i fornitori di apparecchiature, i fornitori di materiali, imprese di trattamento e di riciclaggio, che rappresentano oltre un milione di lavoratori nel settore statunitense da 548 miliardi di dollari. PLASTICS fa avanzare le priorità dei nostri membri che si impegnano a investire in tecnologie che migliorano le capacità e i progressi nel riciclaggio e nella sostenibilità e forniscono prodotti essenziali che consentono la protezione e la sicurezza della nostra vita. Fin dal 1937 PLASTICS lavora per rendere i suoi membri, e la sesta più grande industria manifatturiera statunitense, più competitivi a livello globale, sostenendo al contempo la circolarità attraverso iniziative formative, approfondimenti ed eventi importantissimi nel settore, opportunità di riunione e sostegno politico, incluso il più grande salone della plastica nelle Americhe, il NPE2024: The Plastics Show.

