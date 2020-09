LyondellBasell lance avec succès une nouvelle installation de recyclage moléculaire pilote

« Mettre fin aux déchets plastiques dans l'environnement et promouvoir l'économie circulaire sont des domaines de durabilité clés pour notre société », a déclaré Jim Seward, premier vice-président en charge de la recherche et du développement (R&D), de la technologie et de la durabilité chez LyondellBasell. « Grâce à notre technologie de recyclage des plastiques de pointe, nous réintroduisons de plus grands volumes de déchets plastiques dans la chaîne de valeur et produisons de nouveaux matériaux pour des applications de haute qualité, en conservant leur valeur le plus longtemps possible. »

Les nouvelles matières plastiques créées par la technologie MoReTec de LyondellBasell peuvent être utilisées dans les emballages alimentaires et les articles de soins de santé qui doivent répondre à des exigences réglementaires strictes.

Mobilisation de notre empreinte technologique mondiale

LyondellBasell mène des recherches de base pour guider l'industrie des polymères vers le recyclage avancé des plastiques. En juillet 2018, LyondellBasell a annoncé une initiative collaborative avec l'Institut de technologie de Karlsruhe (ITK) en Allemagne, visant à poursuivre le développement du recyclage moléculaire. Cette collaboration a démontré l'efficacité de la technologie MoReTec à l'échelle du laboratoire et, en octobre 2019, la société a annoncé la construction de l'usine pilote de Ferrara. Aujourd'hui, les équipes de recherche et de développement de la société en Allemagne, en Italie et aux États-Unis travaillent activement pour explorer des applications potentielles à l'échelle commerciale.

L'usine pilote est capable de traiter entre 5 et 10 kilogrammes (kg) de déchets plastiques ménagers par heure et met à profit nos recherches à ce jour. Le projet pilote a pour but de comprendre l'interaction de divers types de déchets dans le processus de recyclage moléculaire, tester divers catalyseurs et confirmer la température et la durée des procédés nécessaires pour décomposer les déchets plastiques en molécules. L'objectif est de compléter ces opérations au cours des deux prochaines années, puis de planifier une unité à l'échelle industrielle.

Le développement de la technologie MoReTec s'inscrit dans le cadre de l'engagement de LyondellBasell à convertir le plastique en plastique. Le développement technologique complète les autres solutions circulaires de l'entreprise qui permettent de réduire les déchets plastiques et de promouvoir l'économie circulaire, notamment :

Développement de nouveaux business models pour le recyclage mécanique : En mars 2018, LyondellBasell est devenue 50 % propriétaire de Quality Circular Polymers (QCP), une joint-venture avec SUEZ. QCP utilise un procédé de recyclage mécanique pour produire des granulés de plastique de première qualité à partir de déchets d'emballage et pour une utilisation dans des applications telles que des appareils électriques, des bidons de lessive et des valises. Les matériaux commercialisés par LyondellBasell sont notamment utilisés aujourd'hui dans la collection de bagages S'Cure ECO de Samsonite.

Utilisation de matières premières renouvelables pour la production de plastiques : En avril 2019, LyondellBasell a produit des plastiques à partir de matières premières renouvelables telles que les déchets d'huile de cuisson et d'huile végétale, pour une utilisation dans les emballages alimentaires, les jouets et les meubles. Ces produits, commercialisés sous les marques Circulen et Circulen plus, répondent à toutes les exigences réglementaires en matière de pureté et offrent les propriétés de haute qualité des plastiques vierges.

