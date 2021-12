LyondellBasell nomeia Peter Vanacker como CEO

"A liderança e a experiência no setor excepcionais de Peter fizeram dele o escolhido do Conselho entre um grupo excepcional de candidatos que foram considerados como parte do abrangente processo de seleção", disse Jacques Aigrain, presidente do Conselho. "O Conselho está confiante de que seu sucesso em produzir valor para os acionistas, juntamente com sua mentalidade estratégica e voltada para o futuro, atenderá à empresa bem à medida que continuarmos a impulsionar o crescimento e avançar nossos objetivos de clima e circularidade."

Mr. Vanacker traz mais de 30 anos de experiência no setor para sua nova função, incluindo seu trabalho como presidente e CEO da Neste, uma empresa líder do setor de produtos renováveis que tem tido um crescimento e transformação substanciais desde 2018. Antes dessa função, Vanacker foi CEO e diretor administrativo do CABB Group, líder no mercado global de produtos químicos finos, e CEO e diretor administrativo do Treofan Group, líder global no ramo de películas de polipropileno. Anteriormente, ele passou por uma sucessão de cargos na Bayer AG, incluindo EVP e diretor do Global Polyurethanes business e membro do Comitê Executivo da Bayer Material Science, agora Covestro. Durante sua gestão na Bayer, Peter trabalhou em várias subsidiárias, incluindo na Bélgica, no Brasil, na Alemanha e nos Estados Unidos. Ele é presidente do Conselho Consultivo do European Institute for Industrial Leadership e membro do conselho de supervisão da Symrise AG.

"Estou entusiasmado em me juntar à LyondellBasell em um momento tão emocionante para a empresa", disse Vanacker. Vanacker. "Há muito que admiro a empresa como líder do setor em tecnologia, inovação de produtos e, mais recentemente, circularidade. Usando minha experiência como base, não medirei esforços para aproveitar esse momento propício para alavancar a empresa e trabalharei para continuar oferecendo grande valor aos acionistas, ao mesmo tempo que avançamos nos objetivos de sustentabilidade. Estou entusiasmado para participar desta sólida equipe de liderança, interagir com seus funcionários dedicados e levar a empresa adiante, juntos."

"Estamos muito satisfeitos que Ken atuará como CEO interino durante o período de transição. Ele traz a seu trabalho uma riqueza de conhecimento, liderança e dedicação à empresa. Em nome do Conselho, agradeço a ele por se disponibilizar para ajudar a garantir a continuidade dos negócios e o desempenho financeiro e operacional durante o período de transição. Também gostaria de agradecer a Bob mais uma vez por seu serviço à empresa, seus colaboradores e outras partes interessadas e desejar-lhe o melhor no futuro", disse o Sr. Aigrain.

Mr. Lane ingressou na LyondellBasell em julho de 2019 e supervisiona os segmentos de O&P (olefinas e poliolefinas) Americas e O&P Europe, Asia & International (EAI). Antes de ingressar na LyondellBasell, o Sr. Lane ocupou vários cargos na BASF, incluindo o de presidente da Monomers Division e presidente da BASF Catalysts. Antes da BASF, o Sr. Lane também ocupou vários cargos na BP Chemicals. Ele continuará a atuar em sua função atual, ao mesmo tempo em que atuará como CEO interino.

A LyondellBasell (NYSE: LYB) é uma das maiores empresas de plásticos, produtos químicos e refino do mundo. Impulsionada por seus funcionários em todo o mundo, a LyondellBasell produz materiais e produtos essenciais para o avanço de soluções para os desafios modernos, como melhorar a segurança alimentar por meio de embalagens leves e flexíveis, proteger a pureza do abastecimento de água por meio de tubos mais resistentes e versáteis, melhorar a segurança, o conforto e a eficiência do combustível de muitos dos automóveis e caminhões na estrada, e garantir a funcionalidade segura e eficaz de eletrônicos e eletrodomésticos. A LyondellBasell comercializa produtos em mais de 100 países e é a maior produtora mundial de compostos de polipropileno e a maior licenciadora de tecnologias de poliolefinas. Em 2021, a LyondellBasell foi indicada, pelo quarto ano consecutivo, para a lista da revista FORTUNE das "empresas mais admiradas do mundo". Mais informações sobre a LyondellBasell podem ser encontradas em www.lyondellbasell.com.

