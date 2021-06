LyondellBasell pubblica il Rapporto sulla sostenibilità 2020

"Nonostante le sfide del 2020, il nostro team ha compiuto progressi significativi rispetto ai nostri obiettivi" ha dichiarato Bob Patel, AD di LyondellBasell. "Come azienda abbiamo adottato un approccio molto mirato e ponderato che contribuirà ad affrontare alcune delle maggiori sfide del nostro mondo, creando nel contempo valore a lungo termine per i nostri stakeholder. Questi sforzi sono parte integrante della nostra strategia per cogliere le opportunità associate alla fornitura di soluzioni sostenibili ai nostri clienti, migliorando ulteriormente la nostra resilienza e favorendo un futuro più sostenibile".

Il rapporto evidenzia i progressi compiuti dall'azienda verso il raggiungimento del suo ambizioso piano di produrre e commercializzare due milioni di tonnellate di polimeri riciclati e rinnovabili entro il 2030, oltre ad altri risultati come:

Continuare a fornire prestazioni mantenendo livelli di sicurezza leader del settore, con i migliori tassi di infortuni decili.





Ampliare la capacità della joint venture per il riciclaggio meccanico di polimeri circolari di qualità di LyondellBasell a 55.000 tonnellate l'anno.





Avviare con successo l'impianto pilota di riciclaggio avanzato MoReTec di LyondellBasell in Italia. Questa tecnologia riporta i rifiuti di plastica post-consumo alla forma molecolare per l'uso come materia prima per i nuovi polimeri. LyondellBasell continua a lavorare per applicare questa tecnologia su scala industriale.





di LyondellBasell in Italia. Questa tecnologia riporta i rifiuti di plastica post-consumo alla forma molecolare per l'uso come materia prima per i nuovi polimeri. LyondellBasell continua a lavorare per applicare questa tecnologia su scala industriale. Ottenere la certificazione ISCC PLUS dell'organizzazione International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) per il suo impianto di cracking a Wesseling (Germania) e alle sue attività di produzione dei polimeri in Europa. Con questa certificazione, LyondellBasell può fornire certificati di bilancio di massa per i suoi polimeri avanzati o molecolari riciclati e a base rinnovabile.





Lanciare una gamma di prodotti a supporto dei contenuti riciclati o rinnovabili con il marchio Circulen .





. Aderire al Patto mondiale delle Nazioni Unite (UNGC) e allineare l'approccio di LyondellBasell verso la sostenibilità agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.





Nominare un Chief Talent & DEI Officer e la formazione di un Consiglio per la diversità, l'equità e l'inclusione composto da dipendenti per accelerare i miglioramenti dei luoghi di lavoro e della cultura.





Investire nelle comunità in cui l'azienda opera attraverso oltre 900 sovvenzioni a organizzazioni di beneficenza locali; supportare le esigenze delle banche alimentari in 17 Paesi attraverso sovvenzioni speciali e 6.000 ore di volontariato dei dipendenti con il programma annuale Global Care Day di LyondellBasell.

LyondellBasell sta lavorando anche per ridurre la propria impronta di carbonio. L'azienda ha annunciato in precedenza l'obiettivo di raggiungere una riduzione del 15% delle emissioni di CO 2 (equivalenti) per tonnellata metrica di prodotto prodotta entro il 2030 rispetto al 2015. L'azienda sta ampliando la propria valutazione del rischio climatico, utilizzando le raccomandazioni della Task Force di informativa finanziaria sul clima per sviluppare e definire ulteriormente le proprie ambizioni di impatto ambientale per il 2030 e oltre.

Il rapporto, disponibile su www.lyb.com/sustainability, è in linea con la Global Reporting Initiative (GRI), gli standard Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e funge da prima comunicazione sui progressi del Patto mondiale delle Nazioni Unite.

