LyondellBasell publiceert duurzaamheidsrapport 2020

Het rapport benadrukt de vooruitgang van het bedrijf bij het bereiken van zijn ambitieuze plan om tegen 2030 twee miljoen ton gerecyclede en hernieuwbare polymeren te produceren en op de markt te brengen, naast andere prestaties zoals:

doorgaan met het leveren van toonaangevende veiligheidsprestaties met een top deciel letselpercentage;

uitbreiding van de capaciteit van LyondellBasell's joint venture voor mechanische recycling van kwalitatief circulaire polymeren tot 55.000 ton per jaar;

succesvolle start van de MoReTec geavanceerde recycling proeffabriek van LyondellBasell in Italië. Met deze technologie wordt plastic afval van consumenten weer in moleculaire vorm gebracht voor gebruik als grondstof voor nieuwe polymeren. LyondellBasell blijft werken aan de toepassing van deze technologie op industriële schaal;

geavanceerde recycling proeffabriek van LyondellBasell in Italië. Met deze technologie wordt plastic afval van consumenten weer in moleculaire vorm gebracht voor gebruik als grondstof voor nieuwe polymeren. LyondellBasell blijft werken aan de toepassing van deze technologie op industriële schaal; het behalen van de ISCC PLUS-certificering van de organisatie International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) voor zijn kraker in Wesseling, Duitsland en Europese productiefaciliteiten voor polymeren. Met deze certificering kan LyondellBasell massabalanscertificaten leveren voor zijn geavanceerde of moleculair gerecyclede en hernieuwbare polymeren;

lancering van een reeks producten die gerecycled of hernieuwbaar materiaal ondersteunen onder de merknaam Circulen;

deelnemen aan het Global Compact (UNGC) van de Verenigde Naties en de duurzaamheidsbenadering van LyondellBasell afstemmen op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties;

de benoeming van een Chief Talent & DEI Officer en de vorming van een Diversity, Equity and Inclusion Council (Raad voor diversiteit, gelijkheid en inclusie), bestaande uit werknemers om verbeteringen aan de werkplek en cultuur te versnellen;

investeren in de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is door middel van meer dan 900 subsidies aan lokale liefdadigheidsorganisaties; ondersteuning van de behoeften van voedselbanken in 17 landen door middel van speciale subsidies en 6.000 vrijwilligersuren van medewerkers via het jaarlijkse Global Care Day-programma van LyondellBasell.

LyondellBasell werkt ook aan het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk. Het bedrijf kondigde eerder een doel aan om in vergelijking met 2015 tegen 2030 per metrische ton geproduceerd product 15 procent minder CO 2 (equivalent) uit te stoten. Het bedrijf breidt zijn klimaatrisicobeoordeling uit en gebruikt de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (taakgroep voor klimaatgerelateerde financiële publicaties) om zijn klimaatambities voor 2030 en daarna verder te ontwikkelen en te definiëren.

Het rapport, dat beschikbaar is op www.lyb.com/sustainability , is afgestemd op de Global Reporting Initiative (GRI), de normen van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en dient als de eerste Global Compact Communication on Progress van het bedrijf.

Over LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) is een van de grootste kunststoffen-, chemicaliën- en raffinagebedrijven ter wereld. Gedreven door zijn werknemers over de hele wereld, produceert LyondellBasell materialen en producten die essentieel zijn voor het ontwikkelen van oplossingen voor moderne uitdagingen, zoals het verbeteren van de voedselveiligheid door middel van lichtgewicht en flexibele verpakkingen, het beschermen van de zuiverheid van watervoorraden door sterkere en veelzijdiger leidingen, het verbeteren van de veiligheid en het comfort. en brandstofefficiëntie van auto's en vrachtwagens op de weg en het waarborgen van de veilige en effectieve functionaliteit van elektronica en apparaten. LyondellBasell is 's werelds grootste producent van polypropyleenverbindingen en de grootste licentiegever van polyolefinetechnologieën. Ga voor neer informatie over LyondellBasell naar www.lyondellbasell.com .

