LyondellBasell toma decisão de fazer avanços em usina de reciclagem avançada em Wesseling, na Alemanha

ROTERDÃ, Holanda, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell anunciou hoje que tomou a decisão de fazer avanços em engenharia para construir uma usina de reciclagem avançada em sua unidade de Wesseling, na Alemanha. Utilizando a tecnologia MoReTec exclusiva da LyondellBasell, essa usina de reciclagem avançada em escala comercial converteria resíduos plásticos pré-tratados em insumos para a produção de novos plásticos. A decisão sobre o investimento final está prevista para o final de 2023.

A reciclagem avançada converte resíduos plásticos mistos em óleo de pirólise para a produção de novos materiais plásticos (fonte: LyondellBasell)

A joint venture alemã Source One Plastics, anunciada anteriormente, fornecerá matéria-prima de resíduos plásticos para a usina. A Source One Plastics pretende construir instalações projetadas para reciclar a quantidade de resíduos de embalagens plásticas gerados por aproximadamente 1,3 milhão de cidadãos alemães por ano. Esses resíduos plásticos consistirão em materiais como embalagens de alimentos com várias camadas ou recipientes de plásticos mistos, que geralmente não são reciclados hoje.

"Estamos trabalhando de forma ativa para impulsionar a economia circular. O avanço de nossa tecnologia MoReTec representa mais um passo que a LyondellBasell está dando para acelerar o desenvolvimento e a implementação de tecnologias sustentáveis e circulares escaláveis", disse Yvonne van der Laan, vice-presidente executiva de soluções circulares e de baixo carbono da LyondellBasell. "Essa tecnologia diferenciada e de alto rendimento nos permitirá converter resíduos plásticos em óleo de pirólise e gás de pirólise para uso em nossos trituradores como matéria-prima para a produção de novos materiais plásticos. Resíduos sólidos processados podem ser reutilizados ou consumidos em outras aplicações, o que faz dessa tecnologia um processo com eficiência energética e zero desperdício para a reciclagem de resíduos plásticos."

A operação da usina de reciclagem avançada MoReTec está planejada para começar no final de 2025, com capacidade para 50 mil toneladas por ano. Na unidade de Wesseling da LyondellBasell, os insumos produzidos serão transformados em novos polímeros CirculenRevive para uso em aplicações como embalagens de alimentos e produtos de saúde.

MoReTec - uma história de inovação

Em 2018, a LyondellBasell começou a realizar pesquisas de base sobre a reciclagem química de resíduos plásticos, juntamente com o Karlsruhe Institute of Technology (KIT) na Alemanha, e provou a eficiência da tecnologia MoReTec em escala laboratorial. Em outubro de 2019, a empresa anunciou a construção de uma usina piloto de reciclagem química em sua unidade de Ferrara, na Itália, que começou a operar em agosto de 2020. Com a operação da usina piloto, trabalhos de pesquisa melhoraram a eficiência do processo de reciclagem, identificaram um catalisador comercial e fizeram mais avanços na caracterização do fluxo de insumos de resíduos. A capacidade da usina MoReTec ampliou-se ainda mais, convertendo a usina piloto em uma instalação industrial de pequeno porte em 2021.

Atualmente, a tecnologia MoReTec permite a reciclagem da maioria dos tipos de materiais plásticos, como itens de embalagem de alimentos com várias camadas ou recipientes de plásticos mistos. Os resíduos plásticos à base de poliolefinas são decompostos em uma unidade de reator exclusiva, resultando em insumos de alta qualidade, que podem ser utilizados para a produção de novos materiais plásticos nas usinas de polímeros da LyondellBasell.

Sobre a LyondellBasell

Como líder no setor químico global, a LyondellBasell se esforça todos os dias para ser a empresa mais segura, mais valorizada e com as melhores operações em nosso setor. Os produtos, materiais e tecnologias da empresa estão promovendo soluções sustentáveis para segurança alimentar, acesso à água limpa, assistência médica e eficiência energética em mais de 100 mercados internacionais. A LyondellBasell prioriza a diversidade, equidade e inclusão e está Avançando para o Bem (Advancing Good) com ênfase em nosso planeta, nas comunidades onde operamos e em nossa força de trabalho futura. A empresa tem muito orgulho de sua tecnologia de primeira linha e foco no cliente. A LyondellBasell aumentou a sua circularidade, suas ambições climáticas e ações para enfrentar os desafios globais relacionados aos resíduos plásticos e à descarbonização. Em 2022, pelo quinto ano consecutivo, a LyondellBasell foi indicada para a lista de "Empresas Mais Admiradas do Mundo" da revista FORTUNE. Para mais informações, acesse www.lyondellbasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

As declarações neste comunicado que sejam referentes a assuntos que não são fatos históricos são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas baseiam-se em suposições da administração da LyondellBasell, que foram consideradas razoáveis no momento em que foram feitas e estão sujeitas a riscos e incertezas significativos. Os resultados reais podem ser materialmente diferentes com base em fatores que incluem, mas não estão limitados a, a decisão de investimento final com relação às instalações propostas; nossa capacidade de concluir a transação descrita ou o prazo desta transação; a construção e operação bem-sucedidas das instalações descritas neste comunicado; nossa capacidade de obter todas as aprovações regulatórias necessárias; nossa capacidade de atingir nossos objetivos de sustentabilidade, como a capacidade de aumentar a produção de polímeros reciclados e renováveis para atender a nossas metas e previsões; e condições econômicas em geral nas regiões geográficas ou nos mercados atendidos pela LyondellBasell e suas afiliadas, ou onde as operações da empresa e de suas afiliadas estão localizadas. Embora estas declarações e projeções sejam feitas de boa fé, a LyondellBasell e sua gestão não podem garantir que os resultados futuros previstos serão alcançados. Outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados na seção "Fatores de Risco" de nosso Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, que pode ser encontrado em www.LyondellBasell.com na página de Relações com Investidores e no site da Comissão de Valores Mobiliários em www.sec.gov. Não há nenhuma garantia de que qualquer uma das ações, eventos ou resultados das declarações prospectivas ocorrerá ou, caso algum deles ocorra, do impacto que exercerão sobre os resultados de nossas operações ou condição financeira. As declarações prospectivas valem apenas na data em que foram feitas e baseiam-se nas estimativas e opiniões da administração da LyondellBasell no momento em que as declarações foram feitas. A LyondellBasell não assume qualquer obrigação de atualizar as declarações prospectivas caso as circunstâncias ou as estimativas ou opiniões da administração mudem, a menos que seja exigido por lei.

