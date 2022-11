LyondellBasell toma la decisión de desarrollar la planta de reciclaje avanzado en Wesseling, Alemania

ROTTERDAM, Países Bajos, 18 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- LyondellBasell anunció hoy que ha tomado la decisión de avanzar con la ingeniería para construir una planta de reciclaje avanzado en su planta de Wesseling, Alemania. Utilizando la tecnología patentada MoReTec de LyondellBasell, esta planta de reciclaje avanzado a escala comercial convertirá los residuos plásticos tratados previamente en materia prima para la producción de nuevos plásticos. La decisión definitiva de inversión está prevista para finales de 2023.

El reciclaje avanzado convierte los residuos plásticos mixtos en aceite de pirólisis para la producción de nuevos materiales plásticos (fuente: LyondellBasell)

La empresa alemana conjunta, Source One Plastics, anunció previamente que suministrará materias primas de residuos plásticos a la planta. Source One Plastics planea construir una planta diseñada para reciclar la cantidad de residuos de empaques plásticos generados por aproximadamente 1,3 millones de ciudadanos alemanes al año. Estos residuos plásticos constarán de materiales como artículos de empaque de alimentos con capas múltiples o contenedores de plástico mixto que normalmente no se reciclan en la actualidad.

«Estamos trabajando activamente para impulsar la economía circular. Mejorar nuestra tecnología MoReTec representa otro paso que LyondellBasell está dando para acelerar el desarrollo y el implemento de tecnología sostenible y circular escalable», afirmó Yvonne van der Laan, vicepresidenta ejecutiva de Soluciones circulares y con bajas emisiones de carbono de LyondellBasell. «Esta tecnología diferencial y de alto rendimiento nos permitirá convertir los residuos plásticos en aceite de pirólisis y gas de pirólisis para su uso en nuestros galpones como materia prima, lo que dará lugar a la producción de nuevos materiales plásticos. Los residuos sólidos del proceso pueden reutilizarse o se les puede dar otro tipo de uso, lo que convierte a esta tecnología en un proceso energéticamente eficiente y de residuo cero para el reciclaje de desechos plásticos.»

La puesta en marcha de la planta de reciclaje avanzado MoReTec está prevista para finales de 2025 con una capacidad de 50.000 toneladas al año. La materia prima producida se convertirá en nuevos polímeros CirculenRevive en la planta de Wesseling de LyondellBasell, a fin de usarse en casos como el envasado de alimentos y productos sanitarios.

MoReTec : Una historia de innovación

En 2018, LyondellBasell comenzó a realizar investigaciones básicas en el reciclaje químico de residuos plásticos junto con el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT, por sus siglas en inglés) en Alemania, lo que demostró la eficiencia de la tecnología MoReTec a escala de laboratorio. En octubre de 2019, la empresa anunció la construcción de una planta piloto de reciclaje químico en su sede de Ferrara, en Italia, que comenzó a funcionar en agosto de 2020. Con el funcionamiento de la planta piloto, el trabajo de investigación mejoró la eficiencia del proceso de reciclaje, identificó un catalizador comercial y avanzó en la caracterización del flujo de materias primas residuales. La capacidad de la planta MoReTec se amplió aún más para convertir la planta piloto en una planta industrial a pequeña escala en 2021.

En la actualidad, la tecnología MoReTec permite reciclar la mayoría de los tipos de materiales plásticos, como los artículos de envasado de alimentos de varias capas o los envases de plástico mixtos. Los residuos plásticos a base de poliolefinas se descomponen en una unidad de reactor propia, dando como resultado una materia prima de alta calidad utilizable para la producción de nuevos materiales plásticos en las plantas de polímeros de LyondellBasell.

Acerca de LyondellBasell

Como líder en la industria química global, LyondellBasell se esfuerza todos los días por ser la empresa más segura, mejor dirigida y valorada de la industria. Los productos, materiales y tecnologías de la empresa están promoviendo soluciones sostenibles para la seguridad alimentaria, el acceso al agua limpia, la atención médica y la eficiencia energética en más de 100 mercados internacionales. LyondellBasell asigna alta prioridad a la diversidad, la equidad y la inclusión, y aplica su programa Advancing Good (Avanzando bien) con énfasis en el planeta, las comunidades donde operan y su futura fuerza laboral. La empresa está orgullosa de su tecnología de clase mundial y su enfoque en el cliente. LyondellBasell ha reforzado sus ambiciones y acciones en materia de circularidad y clima para abordar los desafíos mundiales de los residuos plásticos y la descarbonización. En 2022,, LyondellBasell fue nombrada por la revista FORTUNE como una de las «Empresas más admiradas del mundo» por quinto año consecutivo. Para obtener más información, visite www.lyondellbasell.com o siga a @LyondellBasell en LinkedIn.

Declaraciones Prospectivas

Las declaraciones contenidas en esta publicación relativas a asuntos que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones de la gerencia de LyondellBasell que se consideran razonables en el momento en que se hicieron, y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente en función de factores que incluyen, entre otros: la decisión de inversión final relacionada con las instalaciones propuestas; nuestra capacidad de completar la negociación descrita o los plazos para dicha negociación; el éxito en la construcción y operación de las instalaciones descritas en esta publicación; nuestra capacidad de obtener todas las aprobaciones reglamentarias necesarias; nuestra capacidad de cumplir con nuestro propósito de sostenibilidad, incluida la capacidad de aumentar la producción de polímeros reciclados y de base renovable para cumplir con nuestros objetivos y pronósticos; y las condiciones económicas generales de las regiones o mercados geográficos que atienden LyondellBasell y sus afiliados, o el lugar donde se sitúan las operaciones de la compañía y sus filiales. Si bien estas declaraciones y proyecciones se realizan de buena fe, LyondellBasell y su gerencia no pueden garantizar que se logren los resultados esperados en el futuro. Otros factores que podrían causar que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en la sección «Factores de riesgo» de nuestro formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, que se puede encontrar en www.LyondellBasell.com; en la página Investor Relations y en el sitio web de Securities y Exchange Commission en www.sec.gov. No hay garantía de que alguna de las acciones, eventos o resultados de las declaraciones prospectivas ocurra, o si cualquiera de ellos sucede, qué impacto tendrá en los resultados de nuestras operaciones o condiciones financieras. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron y se basan en las estimaciones y opiniones de la gerencia de LyondellBasell en el momento en que se hicieron. LyondellBasell no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si cambian las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la gerencia, excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

