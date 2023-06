LzLabs GmbH e Huawei lançam iniciativa central de colaboração conjunta para apoiar a transformação digital de bancos globais

XANGAI, 14 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A LzLabs GmbH e a Huawei lançaram em conjunto uma oferta diferenciada para a modernização de sistemas bancários com mainframes antigos durante o Encontro de Finanças Inteligentes da Huawei de 2023. Ao promovermos juntos uma abordagem inovadora à modernização de mainframes, poderemos transformar sistemas bancários centrais antigos em sistemas modernos e ágeis com uma pilha de tecnologia confiável baseada na plataforma da inovação. Essa nova solução inovadora orienta os bancos a preservar o que precisa ser preservado, integrar-se bem com outras soluções, fazer parcerias para a solução certa, recuperar o controle com tecnologias abertas, modificar apenas o que precisa ser modificado, sempre mantendo a interoperabilidade e permitindo mudanças iterativas e incrementais. Com isso, os bancos podem adotar o mundo digital e o desenvolvimento da digitalização financeira no intuito de apoiar e sustentar o crescimento constante da inovação empresarial.

No primeiro dia do encontro, Thilo Rockmann, CEO da LzLabs GmbH, participou da sessão conjunta de lançamento da solução "Mainframe Modernization as a Service" (modernização de mainframe como um serviço).

No discurso de uma sessão posterior, apresentando "From Legacy to Agility" (do legado à agilidade), Thilo Rockmann falou sobre a importância da modernização de mainframes e o processo de modernização da aplicação de mainframes a ser seguido para que se consiga uma transformação de sucesso.

Durante essa sessão, Thilo Rockmann compartilhou sua experiência no setor e as melhores práticas para migração de mainframe. Ele apresentou vários casos de uso coletivo e metodologias que resultaram em migrações bem-sucedidas, oferecendo aos clientes maior agilidade e um salto adiante em sua jornada de transformação digital.

A LzLabs GmbH e a Huawei estabeleceram colaborações com o aumento das oportunidades de implementação no setor. No futuro, mais colaborações entre a LzLabs GmbH e a Huawei trarão inovações mais significativas para o mercado, ajudando o setor financeiro global a acelerar sua transformação digital.

