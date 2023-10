M42 annonce un nouveau grand modèle de langage clinique appelé à transformer l'avenir de l'IA dans les soins de santé

ABOU DHABI, EAU, 13 octobre 2023 /PRNewswire/ -- M42, un réseau mondial de soins de santé axé sur la technologie, a dévoilé une avancée importante pour le domaine des technologies médicales avec le lancement de Med42, un nouveau grand modèle de langage (LLM) clinique en libre accès. Le modèle d'intelligence artificielle (IA) générative de 70 milliards de paramètres est prêt à transformer l'avenir de l'IA dans le secteur des soins de santé avec un impact direct sur les résultats obtenus par les patients en matière de soins.

Med42 fournit des réponses de haute qualité à des questions médicales courtes et longues. Le modèle a été développé pour améliorer de manière exponentielle la prise de décision clinique et accroître l'accès aux connaissances médicales synthétisées pour les professionnels de la santé, les patients, les chercheurs et les organismes de réglementation.

Le modèle Med42 a été formé à l'aide de l'ensemble de données de connaissances médicales de M42, leader du secteur. Testé sur de nombreux ensembles de données relatifs aux soins de santé, le modèle surpasse les modèles fermés plus populaires, tels que ChatGPT 3.5, et a obtenu un score de 72 % lors d'une évaluation « zero-shot » portant sur des questions du programme United States Medical Licensing Examination (USMLE).

Développé par l'équipe de M42 à Abou Dhabi, le modèle Med42 a été entraîné et affiné avec Cerebras en collaboration avec Core42, une société de G42 dont l'objectif est de permettre la mise en œuvre de programmes d'IA à l'échelle nationale et d'IA d'entreprise. Une équipe de l'université Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) a ensuite évalué la précision du modèle.

Hasan Jasem Al Nowais, directeur général et président-directeur général du groupe M42, a déclaré : « Med42 accélérera l'accès mondial aux connaissances en matière de soins de santé et incarne notre engagement à avoir un impact transformateur sur le secteur des soins de santé. M42 repousse les limites de l'innovation dans le domaine de la santé et ouvre la voie à des soins plus personnalisés et axés sur le patient. La combinaison unique de l'expertise de classe mondiale de M42 en matière de soins de santé avec des technologies médicales de pointe nous permet de contribuer de manière significative à l'avenir de l'IA dans les soins de santé : un avenir où l'IA est accessible à tous tout en étant bien enracinée sur le plan éthique et en donnant la priorité à la sécurité des utilisateurs. »

Al Nowais a poursuivi : « Le lancement de Med42 établit et démontre fermement la position proéminente des Émirats arabes unis dans l'espace mondial de l'IA générative. Nous sommes reconnaissants du soutien du ministère de la Santé d'Abou Dhabi ainsi que de l'écosystème technologique plus large d'Abou Dhabi ».

Med42 a le potentiel de révolutionner le rythme de la prise de décision clinique, en agissant comme un assistant IA pour les professionnels de la santé. La capacité du modèle s'étend à l'élaboration de plans de traitement personnalisés à partir de l'analyse des antécédents médicaux d'un patient afin d'identifier le meilleur traitement. Parmi les autres cas d'utilisation, nous pouvons citer la possibilité pour les médecins d'accéder plus rapidement aux informations, pour les pharmaciens de décider des bons dosages et pour les scientifiques qui étudient les options de traitement de passer en revue la littérature de manière efficace.

Pour promouvoir davantage la collaboration et l'amélioration du modèle d'IA générative, Med42 peut être téléchargé sur Hugging Face. Ainsi, la communauté scientifique et les développeurs peuvent le tester, l'examiner et l'évaluer à grande échelle. Bénéficiant d'une licence similaire au modèle Llama 2 de Meta, Med42 est gratuit pour une utilisation non commerciale et pour la recherche, et contient les contrôles d'utilisation appropriés, étant donné les risques évidents qui pourraient survenir lors du déploiement de l'IA dans un contexte de soins de santé.

Ashish Koshy, président-directeur général du groupe M42, a souhaité souligner le point suivant : « l'innovation ne se limite pas aux technologies de pointe. Elle est ancrée dans la fourniture de solutions sûres et efficaces pour relever les défis du monde réel. Med42 n'est pas seulement un outil, c'est une plateforme de collaboration. M42 vise à catalyser l'innovation mondiale en matière d'IA pour les soins de santé, en donnant aux experts du monde entier les moyens d'affiner et d'étendre les applications du modèle dans divers domaines médicaux. Nos partenariats avec des leaders technologiques, dont Cerebras, nous permettent de concrétiser cette vision et d'atteindre nos objectifs de transformation à long terme. »

La mise au point de tous les paramètres du modèle Llama 2 plus grand a été réalisée avec succès sur le supercalculateur d'IA Condor Galaxy 1 (CG-1) de Cerebras et G42. Grâce aux 82 téraoctets de mémoire et aux 54 millions de cœurs d'IA dans les 64 systèmes Cerebras CS-2 à l'intérieur de CG-1, l'installation est rapide et le temps d'entraînement réduit.

Andrew Feldman, cofondateur et président-directeur général de Cerebras Systems, a indiqué : « Via notre partenariat stratégique avec G42 et les entreprises de son portefeuille, nous cherchons à modifier le paysage de l'IA. Dans le cadre de notre collaboration, nous avons déjà fourni à la communauté Condor Galaxy 1, le plus grand supercalculateur d'IA au monde, ainsi que de Jais, le premier LLM arabe. Aujourd'hui, nous avons contribué à la mise en place d'un autre LLM de pointe, Med42, qui présente d'énormes avantages pour le secteur des soins de santé. »

M42 est particulièrement bien placé pour être le fer de lance de la transformation du secteur des soins de santé grâce à son accès inégalé aux technologies médicales et axées sur les données, y compris la génomique et l'IA, associé à son vaste portefeuille de services aux patients de premier plan et à son réseau d'établissements de pointe pour fournir le plus haut niveau de soins personnalisés, précis et préventifs.

