Ma'aden als Gründungspartner des Future Minerals Forum 2023 in Saudi-Arabien bestätigt

RIAD, Saudi-Arabien, 9. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Ma'aden, Saudi-Arabiens führendes Bergbauunternehmen, hat heute seine Unterstützung für das kommende Future Minerals Forum (FMF) angekündigt, das vom 10. bis zum 12. Januar 2023 in Riad stattfinden wird. Als Gründungspartner wird Ma'aden seine neuesten Errungenschaften in der Bergbauindustrie vorstellen, die zur Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft beitragen.

Im Rahmen des Programms des FMF wird Robert Wilt, CEO von Ma'aden, einer der Hauptreferenten sein. Wilt ist ein Veteran der Bergbauindustrie und kann auf über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Ingenieurwesen, Bergbau und multinationale Unternehmensführung zurückblicken. Er ist dafür bekannt, in einem schwierigen globalen Umfeld außergewöhnliche strategische und operative Ergebnisse zu erzielen.

Robert Wilt erklärt: „Da Ma'aden Gründungspartner des Future Minerals Forum ist, freue ich mich, zu den geschätzten Rednern zu gehören, um unsere Bemühungen um eine nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbauindustrie hervorzuheben, die für die Umsetzung der Vision 2030 des Königreichs und seiner wirtschaftlichen Diversifizierungsziele von entscheidender Bedeutung sein wird."

„Als eines der 10 größten Unternehmen Saudi-Arabiens und eines der am schnellsten wachsenden Bergbauunternehmen der Welt freuen wir uns darauf, langfristige Partnerschaften in der Bergbauindustrie einzugehen und die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Unsere Betriebe sind gut dafür aufgestellt, den Industriesektor mit Bergbau und Mineralien und damit verbundenen Investitionen in Technologie und Nachhaltigkeit im gesamten lokalen Ökosystem zu unterstützen", betont Wilt abschließend.

Auf dem zweiten Future Minerals Forum, das vom saudischen Ministerium für Industrie und Bodenschätze ausgerichtet wird, werden über 13.000 Entscheidungsträger aus mehr als 130 Ländern und über 200 internationale Referenten erwartet.

Informationen zu Ma'aden, The Saudi Arabian Mining Company

Ma'aden ist das größte Multi-Commodity-Bergbau- und Metallunternehmen im Nahen Osten und mit einem Umsatz von 26,7 Mrd. SAR (7,12 Mrd. USD) im Jahr 2021 eines der am schnellsten wachsenden Bergbauunternehmen der Welt. Das Unternehmen entwickelt die Bergbauindustrie im Einklang mit der Vision 2030 zur dritten Säule der saudischen Wirtschaft und will ein Vorbild für verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln sein.

Ma'aden betreibt 17 Minen und Standorte, beschäftigt mehr als 6.000 direkte Mitarbeiter und exportiert Produkte in über 30 Länder. In den nächsten 18 Jahren wird ein massives Wachstum in den Bereichen Phosphat, Aluminium, Gold, Kupfer und Edelmetalle angestrebt, um die geschätzten 1,3 Billionen USD an Bodenschätzen des Königreichs zu nutzen.

