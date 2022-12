Ma'aden devient le partenaire fondateur du Future Minerals Forum 2023 en Arabie Saoudite

RIYAD, Arabie saoudite, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Ma'aden, la principale société minière d'Arabie saoudite, a annoncé aujourd'hui son parrainage du prochain Future Minerals Forum (FMF), qui se tiendra à Riyad du 10 au 12 janvier 2023. En tant que partenaire fondateur, Ma'aden présentera ses dernières réalisations dans l'industrie minière, qui contribuent au développement des économies et des sociétés.

Dans le cadre de sa programmation, le FMF accueillera M. Robert Wilt, PDG de Ma'aden, comme l'un de ses principaux orateurs. M. Wilt est un spécialiste de l'industrie minière avec plus de 30 ans d'expérience dans l'ingénierie, l'exploitation minière et la gestion d'entreprises multinationales, connu pour avoir obtenu des résultats stratégiques et opérationnels exceptionnels dans des environnements mondiaux difficiles.

M. Wilt a déclaré : « Ma'aden étant un partenaire fondateur du Future Minerals Forum, je suis heureux de rejoindre la liste des intervenants de renom afin de mettre en avant nos travaux en faveur d'une industrie minière durable et responsable, qui contribuera à la réalisation de la Vision 2030 du Royaume et de ses objectifs de diversification économique.

En tant que l'une des 10 premières entreprises d'Arabie saoudite et parmi les sociétés minières à la croissance la plus rapide au monde, nous sommes impatients de forger des partenariats à long terme dans l'industrie minière, en plus de soutenir l'économie locale. Nos opérations sont en bonne position pour soutenir le secteur industriel grâce à l'exploitation minière et aux minéraux et aux investissements connexes en matière de technologie et de durabilité dans l'écosystème local. »

Organisé par le ministère saoudien de de l'Industrie et des Ressources minérales, le deuxième Future Minerals Forum devrait rassembler plus de 13 000 décideurs de plus de 130 pays et plus de 200 intervenants internationaux.

À propos de Ma'aden, la société minière d'Arabie saoudite

Ma'aden est la plus grande société minière et métallurgique multimatières du Moyen-Orient et fait partie des sociétés minières à la croissance la plus rapide au monde, avec un chiffre d'affaires de 26,7 milliards de rials saoudiens (7,12 milliards de dollars) en 2021. La société fait de l'industrie minière le troisième pilier de l'économie saoudienne, conformément à la Vision 2030, et vise à devenir un modèle en matière d'exploitation responsable et durable.

Ma'aden exploite 17 mines et sites, compte plus de 6 000 employés directs et exporte des produits dans plus de 30 pays. Elle entreprend une croissance considérable au cours des 18 prochaines années dans les secteurs du phosphate, de l'aluminium, de l'or, du cuivre et des minéraux précieux, afin de tirer parti de la dotation minérale du Royaume, estimée à 1,3 billion de dollars.

