MachineDoctor™ a été nommé « produit de l'année » par Plant Engineering

Le prix distingue MachineDoctor™ pour sa capacité à enregistrer des informations sur la santé et le rendement des machines à distance, quasiment en temps réel, en utilisant la technologie d'IdO cellulaire. Grâce à cette dernière, le déploiement est fluide et facile, sans que de larges projets d'infrastructure pour le câblage, les routeurs et les points d'accès soient nécessaires. La solution Nanoprecise a remporté la Gold Award , reconnaissance qui souligne l'engagement de longue date de Nanoprecise envers ses clients.

MachineDoctorTM est le premier capteur sans fil 6-en-1 au monde qui mesure 6 paramètres de sortie des machines pour fournir des informations en temps réel sur leur santé et leurs performances. Le matériel facile à configurer de Nanoprecise, qui possède des capacités de traitement concurrentielles, permet de surveiller des machines et des équipements sans connectivité à temps plein et ce, 24 heures sur 24. Grâce aux réseaux Wi-Fi ou cellulaires, il relie les machines à Internet. En outre, l'analyse de pointe permet de détecter les anomalies directement sur l'appareil sans connectivité à temps plein, qui généralement draine la batterie d'un capteur sans fil. Tous ces facteurs permettent un déploiement simple, plug & play, sans tracas et sans se soucier d'une quelconque infrastructure informatique supplémentaire.

Le capteur unique 6-en-1 d'IIdO offre la possibilité d'appliquer la surveillance basée sur l'état à presque n'importe quel actif, ce qui augmente la productivité et réduit les temps d'arrêt, tout en obtenant des défauts diagnostiqués plutôt que de simples alertes. Le MachineDoctor™ contribue également à améliorer la sécurité des utilisateurs, grâce à l'envoi de données en temps réel et la prévision des éventuels problèmes. Dans toute opération de fabrication compliquée, ces capteurs sans fil se connectent facilement à Internet grâce à leur e-sim. Ainsi, ils peuvent surveiller l'état des actifs essentiels, et donc fournir une visibilité complète de l'ensemble de l'opération de fabrication et de production.

« Nous avons l'honneur de recevoir cette récompense reconnue par l'ensemble du secteur. Elle insiste sur notre engagement de toujours : donner aux professionnels de l'industrie moderne les bonnes données au bon moment », déclare Sunil Vedula, PDG de Nanoprecise Sci Corp.

Le programme Produit de l'année est le principal prix pour les nouveaux produits dans les industries manufacturière et non manufacturière. Il récompense les produits intelligents et efficaces, qui résolvent les problèmes séculaires dans diverses industries.

La solution automatisée basée sur l'IA de Nanoprecise aide les professionnels de la maintenance et de la fiabilité à prendre des décisions plus rapides et précises concernant les activités de maintenance.Elle améliore l'efficacité opérationnelle afin d'accroître la productivité et de réduire les temps d'arrêt imprévus.

Plant Engineering

Plant Engineering est une publication spécialisée et un site Web qui fournit des connaissances stratégiques aux professionnels de la maintenance et de la fiabilité, ainsi que les nouveautés sur l'automatisation de la fabrication, des tendances futures et des rapports sur les pratiques exemplaires de l'industrie.

Pour en savoir plus, visitez : https://www.plantengineering.com/

Nanoprecise Sci Corp

Nanoprecise réalise sa vision de devenir le leader mondial de la surveillance de l'état des machines et équipements industriels. Nanoprecise Sci Corp est spécialisée dans les solutions complètes, basées sur le cloud, de surveillance du cycle de vie de l'équipement, à l'aide d'applications d'IdO, d'IA et de science des données.

Nanoprecise définit la norme de service de l'industrie pour la surveillance et l'analyse de tous les types de machines industrielles. Nous servons nos clients internationaux par l'intermédiaire de centres d'exploitation au Canada, en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et ne cessons d'élargir ces services.

Pour en savoir plus, visitez https://nanoprecise.io/solutions/

