Macinley Butson da Austrália vence o Stockholm Junior Water Prize 2019

Macinley estava eufórica quando recebeu o prêmio na noite de terça-feira, e comentou: "Não tenho palavras para descrever como me sinto, porque não consigo processar o que aconteceu. Pessoas incríveis me inspiraram muito este ano e nunca imaginei que chegaria onde estou agora. Todos aqui estão fazendo coisas incríveis, tenho certeza de que o futuro está em boas mãos e nunca vou me esquecer das pessoas que conheci aqui em Estocolmo".

Em sua recomendação ao prêmio, o júri declarou: "O projeto vencedor deste ano trata da saúde pública por meio da água e da energia renovável. O projeto combina simplicidade e facilidade de acesso, sem excluir ninguém. Água para a sociedade: com a inclusão de todos! Essa é uma invenção prática, que já está pronta e que pode ser implementada em todo o mundo. O projeto demonstra a experiência e o conhecimento de uma jovem cientista, criativa e dedicada".

Torgny Holmgren, diretor executivo da SIWI, demonstrou estar muito impressionado: "Esse projeto inspirador tem um imenso potencial para as comunidades locais e mundiais. Minha esperança é de que esse projeto atue como um catalisador para inspirar outras pessoas, tanto jovens quanto mais velhas, a inovar, encontrando maneiras novas e sustentáveis de promover o acesso a água potável e limpa".

Um Diploma de Excelência foi concedido a Diana Virgovicova, do Reino Unido, por sua descoberta de um novo fotocatalisador para resolver o problema da contaminação da água. Em sua recomendação, o júri afirmou que Diana Virgovicova "resolveu um desafio de longa data ao abrir novas possibilidades ao usar a ciência fundamental, combinadas com as técnicas mais recentes da química para formular uma nova molécula com elevado potencial para um futuro e promissor tratamento da água".

O Stockholm Junior Water Prize reúne estudantes de 35 países. Durante a World Water Week, o principal evento da água realizado anualmente, os vencedores nacionais se reúnem em Estocolmo para disputar o título internacional. O prêmio é patrocinado pela Xylem, a Raincoat Foundation e Stockholm Vatten & Avfall.

