Macinley Butson de Australia gana el Stockholm Junior Water Prize 2019

Una eufórica Macinley recibió su premio en la noche del martes, y comentó: "No hay palabras para describir cómo me siento porque no puedo procesar lo que acaba de pasar. Hay gente asombrosa que me ha inspirado tanto este año y jamás esperé este resultado. Todos los acá presentes están haciendo cosas tan asombrosas, y me siento confiada en que el futuro está en buenas manos y nunca olvidaré las conexiones que he hecho acá en Estocolmo".

En su mención, el Jurado observó: "El proyecto ganador de este año aborda la salud pública a través de energía renovable y agua. El proyecto incorpora simplicidad y accesibilidad, por lo que no excluye a nadie. ¡Agua para la sociedad, incluyendo a todos! Esta invención es práctica, está lista y es desplegable a nivel global. El proyecto demuestra experiencia y conocimiento especializado por parte de una científica joven, dedicada y creativa".

Torgny Holmgren, director ejecutivo del SIWI, estaba muy impresionado: "Este inspirador proyecto tiene un inmenso potencial para comunidades locales y globales. Tengo la esperanza de que este proyecto funcionará como catalizador para inspirar a otros tanto jóvenes como viejos para innovar en la búsqueda de maneras nuevas y sostenibles de acceder a agua limpia y potable".

Se entregó un Diploma a la Excelencia a Diana Virgovicova, del Reino Unido, por su descubrimiento de un Nuevo Fotocatalizador para Disolver la Contaminación del Agua. En su mención, el Jurado declaró que Diana Virgovicova ha "resuelto un desafío de larga data al abrir nuevas ventanas en el uso de ciencia fundamental, combinada con las técnicas más recientes dentro de la química para formular una nueva molécula con alto potencial en un futuro y prometedor tratamiento del agua".

El Stockholm Junior Water Prize convoca a estudiantes provenientes de 35 países. Durante la Semana Mundial del Agua, el principal evento mundial anual del agua, los ganadores nacionales se reúnen en Estocolmo para competir por el título internacional. El premio es patrocinado por Xylem, la Raincoat Foundation y Stockholm Vatten & Avfall.

