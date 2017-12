Macnica Europe et H&D Wireless amorcent une coopération sur des modules de connectivité et des solutions IdO

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )



L'ensemble des produits sans fil du portefeuille de H&D Wireless sera commercialisé par l'intermédiaire de Macnica GmbH au sein du marché européen, avec une attention particulière sur l'IdO pour les entreprises et foyers intelligents, et notamment sur le concept d'Industrie 4.0, mais aussi sur d'autres applications sans fil de plusieurs domaines, y compris du marché de l'audio, du secteur médical et des communications. Les nouveaux modules sans fil H&D de la famille Accelarate© seront au cœur de ce lancement commercial. Les modules de la famille Accelarate© sont de classe mondiale en termes de consommation d'énergie, de taille et de coût, et prennent en charge les technologies 802.11ac/abgn 2x2MU-MIMO/BT5, 802.11abgn/BT4.2 et 802.11ac/abgn/BT4.2/NFC dans les formats M.2 1216 et bien d'autres, y compris SIP 8 x 8 mm.

Un service étendu de conseil et d'assistance est proposé par les deux sociétés. De nouveaux produits, tels que le module haute performance SPB228 combinant Wi-Fi et Bluetooth, sont en cours de lancement à l'heure actuelle et feront l'objet de promotions additionnelles par exemple lors de l'Embedded World Congress 2018. La nouvelle famille de cartes et d'outils d'évaluation Accelerate© sera prise en charge par Macnica dans l'avenir.

« Selon HDW, le marché de l'IdO s'apprête à exploser au cours des prochaines années et nous sommes heureux de pouvoir maintenant lui faire face aux côtés d'un distributeur de premier plan tel que Macnica, avec notre expertise et nos connaissances dans nos domaines respectifs. Grâce aux ventes, au réseau FAE et aux centres logistiques de classe mondiale de Macnica, nous visons à étendre nos ventes ainsi qu'à pénétrer davantage des sociétés industrielles majeures d'Europe », a déclaré Pär Bergsten, PDG de HDW.

Andreas Wemmer, directeur des ventes de Macnica Europe GmbH, a commenté : « Macnica observe attentivement l'évolution technologique et le développement des nouveaux standards de la connectivité sans fil dans le contexte de l'automatisation et de l'IdO industriels, et se réjouit d'amorcer la création de la demande, la vente et l'assistance aux applications de ces produits innovants conjointement avec H&D Wireless en tant que nouveau partenaire au sein de notre région de distribution à travers l'Europe. »

À propos de H&D Wireless

H&D Wireless AB est une société suédoise mondiale de l'IdO basée à Stockholm. Nous aidons nos clients à convertir leur modèle commercial, depuis la vente d'un appareil dans son emballage à l'offre d'un service et contenu via le cloud, et aidons à sauver la planète en même temps. H&D Wireless offre à ses clients équipementiers la possibilité de numériser leurs produits de manière rapide et rentable et de les rendre accessibles sur Internet. En octobre 2017, les biens de H&D Wireless AB ont été installés dans des millions de produits à l'échelle mondiale. Au cours des sept dernières années, H&D Wireless a travaillé sur le développement d'une solution de système de bout en bout associant des modules sans fil, des services cloud et des applications pour smartphone de classe mondiale. Cette solution s'appelle Griffin™. La plateforme cloud Wi-Fi Griffin™ communique via plusieurs technologies sans fil telles que Wi-Fi, BLE, NFC et RFID. Griffin connecte vos appareils IdO d'entreprise, de foyer intelligent, de réseau intelligent, des soins de santé et de l'Industrie 4.0 au cloud. Surveillez et contrôlez vos appareils, services, jouets et dispositifs de sécurité, depuis le confort de votre foyer, ou lors de vos absences.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur http://www.hd-wireless.com.

À propos de Macnica, Inc.

Macnica a été établie en 1972 en tant que société de distribution de semiconducteurs et son siège est basé à Yokohama, au Japon. La société possède plus de 65 bureaux de vente à l'échelle mondiale en Asie de l'Est, en Europe et aux États-Unis. L'entreprise compte au total plus de 2 600 employés et ses revenus consolidés pour l'exercice fiscal 2015 s'élevaient à environ 4 milliards USD. Macnica est réputée pour son excellente équipe comptant plus de 800 ingénieurs d'assistance aux applications, concepteurs en CI et développeurs de logiciels accordant une attention particulière à l'offre d'une assistance technique à ses clients, y compris par l'intermédiaire de services de conception personnalisés. Macnica continue d'étendre sa présence à l'échelle mondiale via des partenariats fructueux dans des domaines stratégiques du marché de l'électronique.

À propos de Macnica Europe GmbH

Le siège européen de Macnica a initialement été établi au Royaume-Uni en 2006, puis a déménagé pour l'Allemagne en juillet 2008, afin d'accroître l'efficacité de son service aux clients européens.

Par son acquisition de la société Munich Scantec Mikroelektronik en 2014, Macnica Europe a formé une puissante distribution de semiconducteurs avec des sièges à Munich et Ingolstadt et de nombreux bureaux de ventes en Europe, offrant un portefeuille attractif et compétitif d'appareils ultra-sophistiqués.

Macnica fournit une assistance de bout en bout à ses clients, de la conception à la production, grâce à son réseau de service mondial. Les produits sont livrés dans les sites de production de sa clientèle, peu importe leur emplacement.

