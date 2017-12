Macnica Europe ja H&D Wireless ryhtyvät yhteistyöhön IoT-ratkaisujen ja liitettävyysmoduulien saralla

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )



Macnica GmbH tuo H&D Wirelessin täydellisen langattomien tuotteiden valikoiman Euroopan markkinoille. Valikoiman painopisteitä ovat älykotien ja yritysten IoT-ratkaisut, kuten Industry 4.0, mutta mukana on monia muitakin langattomia sovelluksia, kuten äänentoisto, lääketieteen ala ja COM-markkinat. Tätä painopistettä tukevat ensisijaisesti H&D:n uudet langattomat moduulit Accelarate©-tuoteperheestä. Moduulien Accelarate©-tuoteperhe kuuluu maailmanluokkaan tehonkulutuksen, koon ja kustannusten puolesta. Se tukee 802.11ac/abgn 2x2MU-MIMO/BT5, 802.11abgn/BT4.2 ja 802.11ac/abgn/BT4.2/NFC -standardeja M.2 1216:ssa ja muita koteloita, kuten 8x8mm SIP.

Molemmat yritykset tarjoavat pidennetyn neuvonta- ja tukipalvelun. Uusia tuotteita, kuten huipputehokasta SPB228 Wi-Fi/Bluetooth-combomoduulia, ollaan nyt lanseeraamassa, ja niitä markkinoidaan edelleen esimerkiksi Embedded World Congress 2018 -tapahtumassa. Tästä eteenpäin Macnica tukee Accelerate©-tuoteperheen arviointityökaluja ja kortteja.

"HDW uskoo, että IoT-markkinat tulevat kasvamaan räjähdysmäisesti seuraavien vuosien aikana, ja meillä on ilo olla mukana tukemassa tätä kehitystä yhdessä Macnican kaltaisen johtavan jakelijan kanssa, jolla on asiantuntijuutta ja tietoa kyseisiltä aloilta. Myynnin, FAE-verkoston ja Macnican maailmanluokan logistiikkakeskusten avulla tavoitteenamme on laajentaa myyntiämme ja päästä mukaan useampiin Euroopan suuriin teollisuusyrityksiin", sanoo HDW:n toimitusjohtaja Pär Bergsten.

Macnica Europe GmbH:n myyntijohtaja Andreas Wemmer sanoi: "Macnica seuraa tarkoin langattoman liitettävyyden teknistä kehitystä ja uusien standardien muotoutumista teollisuuden IoT:n ja teollisuusautomaation alalla. Macnica on innoissaan aloittamassa kyseisten innovatiivisten tuotteiden kysynnän luomista, myyntiä ja sovellustukea yhdessä H&D Wirelessin kanssa uutena Euroopan jakelualueen yhteistyökumppaninamme."

H&D Wireless

H&D Wireless AB on globaali ruotsalainen IoT-yritys, jonka kotipaikka on Tukholmassa. Tuemme asiakkaitamme auttamalla heitä muuntamaan liiketoimintamalliaan laatikossa olevan laitteen myymisestä iCloudin välityksellä tapahtuvaan palveluun ja sisältöön. Näin autamme myös pelastamaan planeettaa. H&D Wireless tarjoaa OEM-asiakkaille mahdollisuuden digitoida tuotteitaan nopeasti ja kustannustehokkaasti ja tuoda ne käyttöön Internetissä. Vuoden 2017 lokakuuhun mennessä H&D Wireless AB:n tuotteita on asennettu miljooniin tuotteisiin maailmanlaajuisesti. H&D Wireless on kehittänyt viimeisten seitsemän vuoden aikana kaiken kattavan järjestelmäratkaisun, joka sisältää maailmanluokan langattomia moduuleja, pilvipalveluja ja älypuhelinsovelluksia. Ratkaisu on nimeltään Griffin™. Griffin™ Wi-Fi-pilvialusta kommunikoi useilla langattomilla standardeilla, kuten Wi-Fi, BLE, NFC ja RFID. Griffin liittää IoT Enterprise, Smart Home, SmartGrid, Industry 4.0 ja terveydenhuollon laitteesi pilveen. Sen avulla voit valvoa ja hallita laitteistojasi, laitteitasi, lelujasi ja turvajärjestelmiäsi omasta kodistasi käsin tai kun olet poissa kotoa.

Lisätietoja on osoitteessa http://www.hd-wireless.com.

Macnica, Inc.

Macnica on puolijohtimien jakeluyritys, joka perustettiin vuonna 1972 ja jonka päätoimipaikka on Japanin Yokohamassa. Sillä on yli 65 myyntitoimistoa maailmanlaajuisesti Itä-Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yrityksellä on yhteensä yli 2 600 työntekijää, ja sen konsolidoitu tulos oli noin 4 miljardia dollaria tilivuonna 2015. Macnica tunnetaan erinomaisesta insinöörien tiimistään, johon kuuluu yli 800 sovellustuki-insinööriä, IC-suunnittelijaa ja ohjelmistojen kehittäjää, jotka keskittyvät ennen kaikkea tarjoamaan asiakkaille teknistä tukea sekä myös kustomoituja palveluja. Macnica tulee jatkossakin lisäämään maailmanlaajuista ulottuvuuttaan hankkimalla menestyviä liikekumppaneita elektroniikkamarkkinoiden strategisilla alueilla.

Macnica Europe GmbH

Macnican Euroopan pääkonttori avattiin alunperin Isossa-Britanniassa vuonna 2006, ja se siirrettiin Saksaan vuoden 2008 heinäkuussa, jotta se kykenisi palvelemaan tehokkaammin eurooppalaisia asiakkaitaan.

Kun Macnica Europe hankki müncheniläisen Scantec Mikroelektronik -yrityksen sen vuonna 2014, siitä muodostui tehokas puolijohtimien jakeluyritys, jonka pääkonttori oli Münchenissä ja Ingolstadissa ja jolla oli lukuisia myyntitoimistoja Euroopassa. Näin se tarjosi houkuttelevan ja kilpailukykyisen valikoiman erittäin kehittyneitä laitteita.

Macnica tarjoaa asiakkailleen kattavaa tukea aina suunnittelusta tuotantoon globaalin palveluverkoston välityksellä riippumatta siitä, mihin asiakkaan tuotantopaikkaan tuote lopulta lähetetään.

