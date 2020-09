Mad Heidi, la primera película de Swissploitation con un revolucionario modelo de financiación cinematográfica

Un modelo para la futura producción cinematográfica- cómo funciona

Se requiere un mínimo de 1 millón de francos suizos para comenzar la producción de la película. Sólo 4000 acciones están disponibles a partir de sólo 500 francos. En el improbable caso de que no se alcance el umbral de producción de 1 millón de francos suizos, los inversores recuperarán su dinero.

La distribución de la película está totalmente controlada por el equipo de producción. Esto les permite poner fin al problema de la piratería, ya que todos los fans podrán ver la película al mismo tiempo. También reduce los costes asociados con el pago de distribuidores y agentes. Ambos ayudarán a aumentar los ingresos. Mad Investors participa en todos los ingresos netos de la película, incluyendo transmisiones digitales, descargas, ventas de DVDs, Bluray u otros formatos físicos, e ingresos de estrenos teatrales y ventas de televisión. Mad Investors que invierten más de 5.000 francos suizos también participan en todos los ingresos netos generados a través de las ventas de artículos promocionales.



Blockchain va a las películas

Financiar una película como Mad Heidi puede involucrar a muchas partes interesadas repartidas por todo el mundo. Blockchain reduce en gran medida los costes administrativos al automatizar las transacciones y, al mismo tiempo, garantizar la confianza entre todas las partes. MAD INVEST utiliza tokens ERC20 basados en la red Ethereum, que se acuñan cada vez que se confirma una inversión. Los contratos inteligentes reducen los costes y el error humano, por lo que más dinero se destina a los inversores. Filmchain, con sede en el Reino Unido, nos está apoyando con nuestra distribución de ingresos basada en blockchain. Todos los ingresos de la película van directamente a la cuenta de cobro segura de blockchain en Filmchain.co, y luego a las carteras de MAD INVESTORS. Cada inversor puede transferir su parte de los ingresos a su propia cuenta bancaria una vez que su saldo de cartera ha alcanzado un mínimo de 30 CHF. Si bien la criptomoneda no es un requisito, se puede utilizar para invertir.

Entonces, ¿de qué trata la película?

La niña de los Alpes está de vuelta... con una venganza. Mad Heidi es una parodia de acción-aventura-comedia-horror del muy querido personaje de cuentos infantiles Heidi. Ahora, ya crecida, Heidi es sólo una chica de los Alpes en una Suiza alternativa que ha caído bajo el dominio fascista. Poco sabe que su anhelo por la libertad personal será la chispa que encienda una revolución. Desde la tortura de fondue hasta la muerte por chocolate, Mad Heidi es una verdadera película de Swissploitation. Think Kill Bill reúne The Sound of Music.

Notas a los redactores

Recursos para Medios

Para entrevistas con los medios o más información, contacte [email protected]

El evento de lanzamiento de Mad Invest será en directo en launchevent.madheidi.com

Inversores consulten invest.madheidi.com

Paquete de prensa Mad Heidi , imágenes de película, imágenes detrás de las escenas, juego, cartel del adelanto y el logotipo Mad Heidi en https://madheidi.com/pages/press

Para ver el adelanto de la película Mad Heidi en https://www.youtube.com/watch?v=5eWiB6X-Fho&has_verified=1

Últimas noticias y vistas así como material promocional de Mad Heidi en https://madheidi.com/

El equipo de Mad Heidi: Mad Heidi es producida por el productor de IRON SKY, Tero Kaukomaa y Valentin Greutert de Amateur Teen y Paradise War, y sera dirigida por el talentoso y prometedor director suizo Johannes Hartmann.

Tero Kaukomaa (Productor de Mad Heidi)

En 1997, el productor y empresario Tero Kaukomaa estableció Blind Spot Pictures. Desde entonces ha producido, o coproducido, más de 20 largometrajes, incluyendo "Dancer in the Dark'' de Lars von Trier, nominado al Globo de Oro "Everlasting Moments' de Jan Troel, l y "Iron Sky". En 2012, lanzó "Iron Sky'' de Timo Vuorensola, una coproducción finlandesa, alemana y australiana de 8 millones de euros. La película fue financiada por una comunidad mundial de fans. En 2014, Tero fundó Iron Sky Universe junto con Timo Vuorensola para continuar con la Iron Sky Saga. En 2019, se lanzó la continuación de Iron Sky, "Iron Sky- The Coming Race". Una película china de 30 millones de dólares, "The Ark – an Iron Sky", está actualmente en postproducción. También en 2019, Tero fundó SwissploitationFilms GmbH con Valentin Greutert y Johannes Hartmann para producir y distribuir Mad Heidi, la primera película de Swissploitation del mundo. En 2020, fundó Son of a Pitch Oy (Ltd) junto con Timo Vuorensolato para ofrecer su experiencia en el compromiso de financiación y el lanzamiento a otros cineastas. Tero cree en la calidad y el poder del marketing, y quiere utilizar nuevas formas creativas para llevar contenido fresco al mercado. Es miembro de ACE y de la Academia de Cine Europeo. Divide su tiempo entre Helsinki, Finlandia y Zúrich, Suiza.

Valentin Greutert (Productor de Mad Heidi)

Valentin Greutert comenzó a trabajar en el negocio del cine en 2000 después de graduarse con un Master en Economía y Administración de Empresas. En 2004, fundó su primera productora, HesseGreutert Film, en Zúrich, Suiza. Desde 2015, ha dirigido su nuevo outlet, A Film Company. Greutert ha producido muchos largometrajes y documentales, entre ellos perlas como "Rocksteady: The Roots of Reggae" y "Amateur Teens". En 2019, su mayor producción hasta la fecha fue lanzada. "Paradise War", basada en una historia real y representada por TrustNordisk, fue filmada en tres continentes con 76 días de rodaje, la mayoría de ellos en las selvas de Borneo. La película fue un gran éxito en Suiza. Desde 2008, Greutert es miembro del club internacional de productores ACE. También forma parte de las Academias Cinematográficas Europea y Suiza, así como miembro de la comisión de documentales y ficción de la Oficina Federal de Cultura en Berna. Basándose en su experiencia en economía, Greutert también diseñó y distribuye KOSMA, un software profesional para controlar las finanzas de producción cinematográfica ( www.kosma.io ).

Johannes Hartmann (Director de Mad Heidi)

Activo como director y productor desde 2007, Johannes Hartmann fundó Decoy Films GmbH en 2009 junto con dos socios. Desde entonces, ha sido responsable de la realización de muchos anuncios, videos musicales y producciones de servicios. Su primer cortometraje "Halbschlaf" fue seleccionado por el principal festival de cine de género de Suiza, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Neuchâtel, y numerosos otros festivales internacionales de cine, y ha ganado varios premios. Esto fue seguido por otros cortometrajes y documentales, que fueron seleccionados en festivales de cine en todo el mundo. Con su concepto para Mad Heidi, la primera película de Swissploitation del mundo, Johannes Hartmann se acercó a los productores Tero Kaukomaa y Valentin Greutert, con quienes fundó Swissploitation Films en otoño de 2019. Mad Heidi es el debut como director de Hartmann como director de un largometraje de ficción.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1282649/MAD_HEIDI_Cheese_Film.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1282650/Mad_Heidi_Logo.jpg

SOURCE Mad Heidi