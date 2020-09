Mad Heidi, le premier film de Swissploitation au monde, inaugure un modèle révolutionnaire de financement cinématographique au Festival du film de Zurich

Tero Kaukomaa, coproducteur de Mad Heidi, a déclaré : « MAD HEIDI prouve que les films réalisés par des fans pour un public mondial ne sont pas seulement amusants, ils constituent un investissement rentable. Le modèle MAD INVEST est une première dans la mesure où les bailleurs de fonds peuvent participer directement et à égalité au financement d'un film mondial, partager les revenus nets d'un film mondial et bénéficier d'avantages d'une valeur inestimable comme la possibilité de figurer dans le film, de visiter le plateau de tournage ou même de voir leur nom apparaître au générique. En recourant à un modèle d'investissement participatif, à la technologie de la blockchain et à une sortie mondiale simultanée, MAD HEIDI réduira également le problème du piratage ainsi que le nombre d'intermédiaires comme les distributeurs et les agents commerciaux qui prélèvent une part des revenus et les diminuent d'autant. C'est une situation gagnant-gagnant pour les investisseurs comme pour les fans en général. »

Dans le cas peu probable où le seuil de production d'un million de francs suisses ne serait pas atteint, les investisseurs récupéreront leur argent.

La distribution du film est entièrement entre les mains de l'équipe de production. Cela lui permet de mettre fin au problème du piratage, puisque tous les fans pourront voir le film en même temps. Cela réduit également les coûts liés au paiement des distributeurs et des agents. Ces deux mesures contribueront à accroître les recettes. Les Mad Investors participent à tous les revenus nets du film, y compris les flux numériques, les téléchargements, les ventes de DVD, Bluray ou d'autres formats physiques, ainsi que les recettes des sorties en salle et des ventes à la télévision. Les Mad Investors qui investissent plus de 5 000 CHF participent également à tous les revenus nets générés par la vente de produits dérivés.

La blockchain s'attaque au cinéma

Le financement participatif d'un film comme Mad Heidi peut impliquer de nombreuses parties prenantes réparties dans le monde entier. La blockchain réduit considérablement les coûts administratifs en automatisant les transactions tout en garantissant la confiance entre toutes les parties. MAD INVEST utilise des jetons ERC20 basés sur le réseau Ethereum, qui sont frappés à chaque fois qu'un investissement est confirmé. Les contrats intelligents réduisent les coûts et les erreurs humaines, ce qui permet aux investisseurs de gagner plus d'argent. La société Filmchain, basée au Royaume-Uni, nous assiste pour la redistribution des recettes basée sur la blockchain. Toutes les recettes du film vont directement sur le compte sécurisé de Filmchain.co, puis dans les portefeuilles des MAD INVESTORS. Chaque investisseur peut ensuite transférer sa part de recettes sur son propre compte bancaire dès que son portefeuille atteint un montant minimum de 30 CHF. Même si les cryptomonnaies ne sont obligatoires, elles peuvent être utilisées pour réaliser les investissements.

La petite fille des Alpes est de retour... pour se venger. Mad Heidi est une comédie parodique d'action, d'aventure et d'horreur basée sur le personnage très aimé du livre pour enfants, Heidi. Ayant désormais bien grandi, Heidi est une jeune fille des Alpes vivant dans une Suisse alternative tombée sous le joug fasciste. Elle ne sait pas que sa folle envie de liberté personnelle va être l'étincelle qui déclenchera une révolution. De la torture à base de fondue jusqu'à la mort provoquée par le chocolat, Mad Heidi est un véritable film de Swissploitation. La rencontre de Kill Bill et La mélodie du bonheur.

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS

Ressources pour les médias

Pour les interviews avec les médias ou pour de plus amples informations, veuillez contacter médias @madheidi .com

L'événement de lancement Mad Invest sera diffusé en direct sur live.madheidi.com (et disponible pour être visionné à nouveau) sur launchevent.madheidi.com

Les investisseurs peuvent consulter le site invest.madheidi.com

Dossier de presse de « Mad Heidi », photos du film, images prises en coulisses, jeu, affiche et logo de « Mad Heidi » à l'adresse https://madheidi.com/pages/press

Voir la bande-annonce du film Mad Heidi sur https://www.youtube.com/watch?v=5eWiB6X-Fho&has_verified=1

Actualités et images ainsi que produits dérivés Mad Heidi sur le site https://madheidi.com/

L'équipe à l'origine de Mad Heidi : Mad Heidi est produit par Tero Kaukomaa, producteur de IRON SKY, et par Valentin Greutert, producteur d'Amateur Teen et de Paradise War. Le film sera réalisé par le très talentueux et prometteur réalisateur suisse Johannes Hartmann.

Tero Kaukomaa (producteur de Mad Heidi )

En 1997, le producteur de films et entrepreneur Tero Kaukomaa a créé Blind Spot Pictures. Depuis lors, il a produit ou coproduit plus de 20 longs-métrages, dont Dancer in the Dark de Lars von Trier, Instants éternels de Jan Troell, nominé aux Golden Globes, et Iron Sky. En 2012, il a sorti Iron Sky de Timo Vuorensola, une coproduction finlando-germano-australienne de 8 millions d'euros. Le film a été largement diffusé et financé par une communauté de fans du monde entier. En 2014, Tero a fondé Iron Sky Universe avec Timo Vuorensola pour poursuivre la saga Iron Sky. La suite d'Iron Sky, Iron Sky - The Coming Race, qui a coûté 19 millions d'euros est sortie en 2019. Un film chinois de 30 millions de dollars, The Ark - an Iron Sky, est actuellement en postproduction. Toujours en 2019, Tero a fondé SwissploitationFilms GmbH avec Valentin Greutert et Johannes Hartmann afin de produire et de distribuer Mad Heidi, le premier film de Swissploitation au monde. En 2020, il a fondé Son of a Pitch Oy (Ltd) avec Timo Vuorensolato afin de proposer à d'autres cinéastes leur expertise en matière d'engagement du public et de créations de pitchs. Tero croit en la qualité et au pouvoir du marketing, et il veut utiliser de nouvelles méthodes créatives pour apporter des contenus novateurs sur le marché. Il est membre de l'ACE (American Cinema Editors) et de l'Académie européenne du cinéma. Il partage son temps entre Helsinki, en Finlande, et Zurich, en Suisse.

Valentin Greutert (producteur de Mad Heidi)

Valentin Greutert a commencé à travailler dans l'industrie cinématographique en 2000 après avoir obtenu une maîtrise en économie et en administration d'entreprises. En 2004, il a fondé sa première société de production, HesseGreutert Film, à Zurich, en Suisse. Depuis 2015, il dirige sa nouvelle structure, A Film Company. Greutert a produit de nombreux longs-métrages et documentaires, parmi lesquels de petites merveilles comme Rocksteady : The Roots of Reggae et Amateur Teens. En 2019 est sortie sa plus grande production à ce jour : Paradise War. Basé sur une histoire vraie et représenté par TrustNordisk, le film a été tourné sur trois continents avec 76 jours de tournage, dont la plupart au cœur des forêts de Bornéo. Le film a remporté un grand succès en Suisse. Depuis 2008, Greutert est membre du club international des producteurs de l'ACE. Il fait également partie des Académies européenne et suisse de cinéma, et il est membre de la commission du documentaire et de la fiction de l'Office fédéral de la culture à Berne. Fort de ses connaissances en économie, Greutert a également conçu et distribue désormais KOSMA, un logiciel professionnel de contrôle des finances de la production cinématographique ( www.kosma.io ).

Johannes Hartmann (directeur de Mad Heidi)

Travaillant comme réalisateur et producteur depuis 2007, Johannes Hartmann a fondé Decoy Films GmbH en 2009 avec deux associés. Depuis lors, il a été chargé de la réalisation de nombreux spots publicitaires, de clips musicaux et de productions de services. Son premier court-métrage, Halbschlaf, a été sélectionné par le principal festival du film de genre en Suisse, le Festival international du film fantastique de Neuchâtel, ainsi que par de nombreux autres festivals internationaux, et a remporté plusieurs prix. Il a été suivi par d'autres courts-métrages et documentaires qui ont été sélectionnés dans des festivals de cinéma du monde entier. Avec le concept qu'il a créé pour Mad Heidi, le premier film de Swissploitation au monde, Johannes Hartmann s'est adressé aux producteurs Tero Kaukomaa et Valentin Greutert, avec lesquels il a fondé Swissploitation Films à l'automne 2019. Mad Heidi est le premier film de Hartmann en tant que réalisateur de long-métrage de fiction.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1282649/MAD_HEIDI_Cheese_Film.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1282650/Mad_Heidi_Logo.jpg

SOURCE Mad Heidi