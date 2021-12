Madagascar Time reinventa a loteria utilizando tecnologia blockchain para ajudar a combater as mudanças climáticas e a pobreza

LONDRES, 15 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Em 9 de dezembro, a Madagascar Time Limited, um projeto emergente de startup, lançou seu token-irmão TLT (Times Lottery Takeover). Esse sistema de loteria sem precedentes e incrivelmente eficiente utiliza tecnologia blockchain que gera transparência para que todos possam ver publicamente as recompensas enviadas de forma justa. Com o respaldo de uma equipe internacional, a Madagascar Time se concentra no trabalho filantrópico, combinando habilidades empreendedoras sociais com tecnologia blockchain inovadora para mudar as coisas para as próximas gerações.

O TLT é uma função única destinada a revolucionar o conceito de dividendos do que os entusiastas de criptomoedas chamam de reflexões. Digamos que uma criptomoeda tenha dez mil titulares; qualquer porcentagem de reflexões distribuída entre todos os titulares se torna irrelevante devido ao grande número de titulares. Para resolver essa questão, a Madagascar Time criou uma loteria de dividendos aleatórios de 3%, o que significa que 3% do volume total de compras/vendas do token se acumula em uma carteira denominada "pote". A cada hora, um titular é recompensado com uma porcentagem de tokens no pote, que é determinada aleatoriamente por um robô e varia de 15 a 50% para que o pote nunca se esgote.

O TLT também consistirá em sorteios semanais para diferentes camadas, que são determinadas pela quantidade de TLTs que você possui. As chances de ganhar continuarão sendo as mesmas para cada camada, no entanto, as recompensas serão diferentes. Esses sorteios serão transmitidos ao vivo e consistirão no seguinte:

Camada 1 (nível de entrada: USD 100 - USD 600) pode ganhar de 1% a 10%

600) pode ganhar de 1% a 10% Camada 2 (nível padrão: USD 600 - USD 3.000) pode ganhar de 5% a 20%

3.000) pode ganhar de 5% a 20% Camada 3 (Clube da Baleia: a partir de USD 3.000 ) pode ganhar de 10 a 25%

) pode ganhar de 10 a 25% Último sorteio: 1% de todos os três grupos será para um titular $TIME de sorte

Cada camada tem seu próprio grupo, e 6% dos impostos sobre os prêmios de cada compra/venda vai para três grupos de prêmios diferentes para cada camada:

Camada 1 - 1%

Camada 2 - 2%

Camada 3 - 3%

Também haverá um sorteio mensal para os titulares de TLT e TIME de 15% dos três grupos juntos e, finalmente, o sorteio de um prêmio máximo anual de um voo espacial com a Virgin Galactic/Blue Origins (uma vez que esteja disponível e que as condições do prêmio sejam atendidas).

Ryan Bishop, cofundador e diretor de marketing, comentou: "Está na hora de uma empresa começar a mudar os sistemas de loterias para beneficiar os participantes e, ao mesmo tempo, fazer caridade. Juntos, podemos ganhar tempo para o planeta e para as futuras gerações."

Até o momento, a Madagascar Time doou mais de USD 75 mil para várias causas beneficentes que lidam com questões como qualidade de vida, pobreza, espécies ameaçadas de extinção, educação e plantio de árvores. Por exemplo, foi firmada uma parceria com a Madagascar Seed e, por meio do Projeto Team Tree do Sr. Beasts, ajudou a plantar 41 mil árvores. Mais detalhes podem ser encontrados em www.madagascar-time.com.

O projeto cresce exponencialmente em números a cada mês, ajudando a criar um movimento infinito para melhorar o meio ambiente, à medida que cada vez mais entusiastas de criptomoedas e ambientalistas ficam sabendo sobre ele. Como parte desse movimento, a Madagascar Time está abrindo um cassino totalmente licenciado em dezembro/janeiro chamado timetobet casino.

A Madagascar Time também acabou de dar as boas-vindas a uma série de novos iniciantes na equipe, como Terry Travers, Katie Richardson e Samet Demir, que têm um histórico científico altamente qualificado e ganharam prêmios por seus trabalhos em computação e química.

Quem somos

Fundada em agosto de 2021, a Madagascar Time Limited é uma empresa legal que atua no Reino Unido. Os cofundadores Raymond Mullens, Armand Iancu, Ryan Bishop e Corey Blanchette são acionistas igualitários. A equipe tem o apoio de uma rede de voluntários e estagiários dedicados provenientes de todo o mundo, todos igualmente apaixonados pela missão de utilizar as criptomoedas para gerar mudanças positivas.

O nome "Madagascar" e o logotipo do lêmure foram escolhidos para refletir o ethos dos fundadores sobre a conscientização ambiental. O país insular é um dos países mais vulneráveis do mundo em relação ao clima, e sua população de lêmures está diminuindo atualmente. A equipe escolheu "$TIME" como o nome de sua criptomoeda para destacar a necessidade imediata de ação para salvar nosso planeta e proteger a vida das gerações futuras.

Para mais informações, acesse https://madagascar-time.com e siga a equipe no Facebook, Instagram, Telegram e Twitter. Mais dicas sobre como comprar podem ser encontradas aqui.

Mais links:

https://github.com/TLTDEVS/Times-Lottery-Takeover-Contract- https://github.com/TLTDEVS/whitepaper

https://medium.com/@timeslottotakeover

https://github.com/interfinetwork/smart-contract-audits/blob/main/TLT_AuditReport_InterFi.pdf

https://www.reddit.com/r/timeslotterytakeover/

Informações de contato: Ryan Bishop, diretor de marketing, [email protected], https://www.instagram.com/rysrecordings/

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1709536/Madagascar_Time_Logo.jpg

FONTE Madagascar Time

