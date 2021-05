Madison Systems Inc. - Communiqué de presse de Stanmac Broadband Inc.

TORONTO, 17 mai 2021 /PRNewswire/ -- Madison Systems Inc. (MADI-OTC NASDAQ) et Stanmac Broadband Inc. (SBI) mettent à jour notre rôle futur dans la livraison de notre technologie à large bande exclusive et brevetée (6 à 8 ans d'avance sur l'industrie) en partenariat avec une société associée, Infinity Internet Solutions. Le nombre d'abonnés au projet East Prairie n'a cessé d'augmenter. Les vies ont complètement changé. Ils sont fous de joie. L'ISDE (Innovation, Sciences et Développement économique) du Canada approuve des licences supplémentaires pour étendre davantage notre portée aux communautés qui n'ont actuellement pas accès au service à large bande à haut débit.

Pendant la pandémie de COVID-19, nous avons constaté une dépendance sans précédent à l'égard de l'Internet haut débit. Les étudiants (pour la scolarité), les personnes (travaillant à domicile), toutes les entreprises ont dû s'adapter et rejoindre le marché en ligne, c'est la voie de la croissance future des entreprises. Malheureusement, des millions de personnes au Canada et aux États-Unis n'ont pas accès à ce service de base essentiel. En 2017, le recensement canadien a révélé que 37 % des ménages ruraux et 24 % des ménages autochtones au Canada n'avaient pas accès au service à large bande à haut débit. Aux États-Unis, environ 30 millions d'américains n'ont pas accès au service à large bande à haut débit. La demande est extraordinaire et, grâce à des partenariats stratégiques, à de nombreuses licences d'utilisation de spectre et une technologie brevetée inégalée, Madi/SBI est en mesure de fournir un service à large bande abordable et fiable et de combler la fracture numérique.

Nos systèmes brevetés Connect Gen fournissent une large bande par le biais du spectre UHF, offrant ainsi l'Internet, la télévision, le téléphone et la sécurité sans interruption ni interférence. Chaque système Connect Gen fournit un service à large bande à haut débit avec des vitesses de 100 à 200 Mbps et dessert les abonnés dans un rayon allant jusqu'à 60 km de notre tour sans ligne de visée. Les systèmes Connect Gen sont conçus, testés et éprouvés sur le terrain en utilisant la norme DOCSIS 3 et l'agrégation de canaux pour fournir des capacités inégalées, atteignant les communautés rurales/éloignées (de plus de 20 000 foyers et entreprises).

Madi/SBI a un plan d'expansion agressif pour le Canada/les États-Unis pour 2021 et 2022. Notre objectif est d'installer jusqu'à 20 systèmes d'ici la fin de l'année dans les communautés rurales et éloignées dans le besoin, notamment les communautés indigènes, les petites villes et les résidences d'été et d'hiver éloignées. Nous visons une croissance et une mise en œuvre rapides de nos systèmes Connect Gen et, grâce aux licences qui nous permettent d'utiliser l'infrastructure des tours existantes, nous sommes en mesure d'atteindre ces objectifs.

Les gouvernements de l'Ontario et du Canada ont récemment publié leur budget de 2021 qui prévoit jusqu'à 6 milliards de dollars pour le financement de l'infrastructure Internet rurale. Madi/SBI et Infinity Internet Solutions prévoient étendre leurs activités grâce à leur capacité à fournir un service à large bande à haut débit dans tout le Nord du Canada, permettant ainsi aux canadiens éloignés d'accéder à un service Internet fiable. Même si les grandes entreprises de télécommunications continuent à mal desservir les zones rurales et éloignées du Canada et des États du nord des États-Unis, Madi/SBI, à l'aide de la nouvelle technologie brevetée à large bande à haut débit, se consacre à connecter ces communautés à une large bande abordable et fiable, encourageant ainsi la durabilité culturelle et la croissance essentielle des communautés.

La croissance future sur le marché américain sera poursuivie dans le cadre du mandat de Madi/SBI. Avec près de 30 millions d'américains sans accès et une promesse de 100 milliards de dollars du gouvernement américain d'étendre l'accès à tous les américains au cours des 8 prochaines années, les opportunités d'expansion sont infinies, et Madi/SBI entend saisir toutes ces opportunités.

Don McNally

Président-directeur général

Nous vous invitons à consulter nos deux premiers communiqués de presse, le 2 octobre 2018 et le 13 avril 2021.

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens des Directives OTC Markets Pink, concernant les activités et la négociation des actions ordinaires de Madison Systems Inc. (MADI-OTC NASDAQ) ; ces informations sont fondées sur des hypothèses formulées par la direction de l'entreprise. Bien que l'entreprise estime que ces hypothèses sont raisonnables, il convient de ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives, car l'entreprise ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du communiqué de presse et la société décline toute obligation de mettre à jour publiquement toute information prospective, sauf si cela est requis par la législation applicable en matière de valeurs mobilières.

L'OTC Markets n'a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Don McNally, président-directeur général, au 1-289-500-3717 ou par e-mail : [email protected] [email protected] media, [email protected] relations avec les investisseurs

